« Chaque jour, j’apprends, il m’a montré une nouvelle lumière sur le football. Je le vois d’une manière différente maintenant et je regarde d’autres équipes et regarde les tactiques et c’est juste à cause de la façon dont il m’a fait réfléchir à propos de ça. »

L’arrière gauche des Gunners travaille sous l’Espagnol depuis plus d’un an maintenant et a été l’un des artistes les plus remarquables du règne d’Arteta à ce jour.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy