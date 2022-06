Les élites russes ne montrent aucun signe de défi à Poutine

Comme ils l’ont fait, leurs chemins ont divergé – éclairant le tournant des choix que la guerre représente pour les Russes riches et influents, et les longues chances qu’une large coalition de Russes émerge pour défier M. Poutine. Une poignée se prononce contre la guerre tout en restant dans le pays, malgré de grands risques personnels. Beaucoup, comme M. Lebedev, gardent la tête baissée. Et certains ont choisi de jeter leur dévolu avec le Kremlin.

« Ce que nous avons est ce que nous avons », a déclaré Dmitri Trenin, qui dirigeait jusqu’en avril le centre de réflexion américain financé par les États-Unis, le Carnegie Moscow Center, sur lequel l’Occident s’appuie pour des évaluations indépendantes de la politique et des politiques russes. Maintenant, il a complètement changé de rôle, définissant l’Occident comme « l’ennemi » et décrivant le « succès stratégique en Ukraine » comme la « tâche la plus importante » de la Russie.

« Nous avons tous franchi la ligne d’une confrontation dans laquelle le dialogue était possible à une guerre dans laquelle en principe il ne peut y avoir de dialogue pour l’instant », a-t-il déclaré dans une interview.