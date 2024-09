Les dirigeants américains et d’Europe occidentale savent comment interférer et influencer les élections à l’étranger, c’est pourquoi ils craignent ce qui se passe actuellement.

Ce n’est pas pour rien que 2024 a été qualifiée d’année des grandes élections. Plus de la moitié de la population mondiale sera appelée aux urnes, mais cette fois-ci, le scrutin sera plus profond que d’habitude. Le vote a toujours été important, bien sûr, mais en période plus calme – ou plutôt plus ordonnée –, toutes les élections n’étaient pas considérées comme cruciales. Aujourd’hui, au contraire, les élections importantes sont devenues monnaie courante. Presque chaque élection est susceptible de bouleverser, voire de changer, le cours des événements. Et il ne s’agit pas seulement de savoir qui gagne. Ce qui est plus important, c’est le sentiment de légitimité et la reconnaissance par les citoyens de la légitimité des résultats eux-mêmes.

C’est une vérité bien établie et évidente. D’une part, elle a toujours été ainsi et, d’autre part, les institutions politiques existent pour garantir cette réalité. L’ère du règne de la seule force est révolue depuis longtemps et même les régimes ouvertement autoritaires doivent tenir compte des intérêts et des revendications de la population. Et les démocraties bien établies doivent trouver des moyens sophistiqués pour maintenir la stabilité et la continuité face à la défiance à l’égard des procédures.

Il y a vingt ans, l’une des tendances dominantes était la « promotion de la démocratie ». La politique de l’administration américaine alors néo-conservatrice (George Bush et Dick Cheney) reposait sur le postulat idéologique selon lequel la diffusion de la forme démocratique de gouvernement dans le monde était la meilleure garantie non seulement des intérêts nationaux des États-Unis, mais aussi d’un ordre universel positif. Ils estimaient que l’un était indissociable de l’autre.

La palette d’outils dont ils disposaient était large : du soutien actif à certains processus sociaux (les soi-disant « révolutions de couleur », qui ont fait rage de l’espace post-soviétique au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord) à l’intervention militaire directe pour provoquer un changement de régime (des Balkans au Moyen-Orient). Que Washington le veuille ou non, la démocratie est devenue un outil politique et économique à usage externe plutôt qu’interne. L’idée de l’importance fondamentale de faire reconnaître les élections par un arbitre externe – avec le droit d’en certifier le résultat – est apparue. Et si cet arbitre n’était pas satisfait du résultat, il s’autorisait à exiger une révision, même par la force.















Il en ressort que les problèmes de légitimité électorale ne sont possibles que dans les jeunes démocraties fragiles. Cependant, même dans les démocraties stables et bien établies, les choses ne se passent pas toujours comme sur des roulettes – même si les institutions garantissent généralement l’ordre.

Aujourd’hui, deux décennies plus tard, l’attention se porte sur ces mêmes démocraties plus anciennes. Nombre de ces pays connaissent des changements qui entraînent l’érosion, voire la disparition, de modes de vie et d’idées sur l’avenir. L’économie capitaliste semble résoudre non pas les problèmes de la société, mais plutôt ses propres problèmes. Et la technologie peut faire des merveilles, mais il est de moins en moins évident de savoir si c’est au bénéfice ou au détriment de l’homme.

Les mécanismes politiques ont une lourde tâche à accomplir. Ils doivent maintenir le système à flot et prouver son efficacité et sa légitimité. Après tout, les partis ont peut-être reflété autrefois la composition des sociétés, mais beaucoup ne le font plus. La confiance dans les institutions s’effondre, comme c’est presque toujours le cas en période de grands changements. Et la nature de cette méfiance est semblable à celle qui a créé les conditions des « révolutions de couleur » dans les États plus fragiles. D’où les craintes constantes (et elles peuvent être fondées) d’une interférence et d’une influence extérieures. Les dirigeants américains et ouest-européens savent très bien comment intervenir et influencer les sociétés en difficulté – ils pensent maintenant que la même chose leur arrivera.

Jusqu’à présent, les élites dirigeantes ont été suffisamment fortes pour faire face à la situation. D’un côté, elles disposent encore de réserves économiques considérables pour combler les lacunes et, de l’autre, elles ont recours à une habile manipulation qui permet de ne pas laisser les alternatives prendre le pouvoir. Mais ces ressources ne sont pas infinies. Paradoxalement, les systèmes accusés d’être antidémocratiques sont probablement mieux armés pour survivre, du moins à court et moyen terme. Ils doivent constamment démontrer aux citoyens qu’ils sont capables de résoudre leurs problèmes, alors qu’une démocratie traditionnelle considère que le renouvellement démocratique est en soi un remède aux problèmes. En réalité, remplacer un parti au pouvoir par un autre ne change presque rien, ce qui ne fait qu’exacerber le mécontentement.

Tout porte à croire que nous nous trouvons dans une période de transition et il est impossible de prédire à quoi ressemblera l’avenir. Mais le processus promet d’être long et inégal, et beaucoup dépend de la manière dont la nouvelle réalité sera acceptée – et sous quelle forme. Ce qui se passe actuellement, ce sont des tentatives pour maintenir un statu quo acceptable malgré tous les obstacles.

Cet article a été publié pour la première fois par Rossiyskaya Gazeta journal, traduit et édité par l’équipe de RT