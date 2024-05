Les élites noires d’Afrique du Sud s’en prennent au président qu’elles ont défendu

Alors que le parti obtient l’essentiel de son soutien auprès des pauvres et de la classe ouvrière, les professionnels noirs, avec leur richesse et leur accès au pouvoir, ont une influence démesurée sur le récit politique qui influence les électeurs à l’échelle nationale.

Il peut sembler paradoxal que les Sud-Africains noirs en difficulté économique soutiennent l’ANC dans des proportions plus élevées que la population noire aisée, qui a le plus bénéficié de la direction du parti. Mais les classes moyennes et supérieures noires ont tendance à être plus difficiles à satisfaire, ont déclaré plusieurs hommes politiques et professionnels noirs.

Ils ne sont pas touchés par les emplois dans les travaux publics, les sièges gouvernementaux gratuits et les subventions en espèces que les dirigeants des partis promettent à leurs électeurs pauvres et de la classe ouvrière. Au lieu de cela, ils souhaitent voir des fonctionnaires corrompus poursuivis, des dirigeants compétents nommés dans des entreprises publiques et des politiques permettant à leurs entreprises de rivaliser avec des entités appartenant à des Blancs.