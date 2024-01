Les élites mondiales suffisantes devraient craindre ce libertaire brandissant une tronçonneuse

Dans la vidéo, vous ne voyez que leur dos. Mais je vous parie tout ce que vous aimez, alors qu’il prononçait son discours, Javier Milei regardait une mer de visages souriants. Le nouveau président argentin a été invité à prendre la parole au Forum économique mondial (FEM), sinon pour une tournure comique, du moins pour un avertissement à cette conférence des plus égoïstes selon laquelle les électeurs peuvent faire des choix terribles.

L’ancien professeur d’économie n’a pas tenté de répondre à mi-chemin à son auditoire. Au contraire, il a commencé par avertir que les valeurs occidentales avaient été trahies par « ceux qui veulent appartenir à une caste privilégiée ».

Les brahmanes de cette caste, comme il le savait bien, étaient rassemblés devant lui à Davos. Et, tandis qu’il prononçait ces mots, vous pouvez être sûr qu’ils se sont croisés dans les yeux et ont déformé leurs traits en expressions de mépris amusé. C’est ce qu’ils font lorsque quelqu’un sort de leurs paramètres idéologiques.

Même si le WEF n’a pas de ligne de parti unifiée, les délégués à sa fête de la suffisance ont beaucoup en commun. Ils aiment les réglementations, qui sont conçues par et pour des gens comme eux et qui, même si elles sont présentées comme portant sur la protection des consommateurs ou sur la verdure, finissent par exclure la concurrence.

Ils approuvent les groupes de travail gouvernementaux et les agences consultatives – en fait, ils se réunissent à Davos en partie pour faire pression les uns sur les autres pour obtenir des postes dans ces organismes. Ils aiment les institutions supranationales et considèrent la souveraineté comme dangereuse, atavique et, pire encore, de statut inférieur. En bref, ils veulent un monde dirigé par des gens raisonnables, instruits et modérés comme eux, avec une interférence minimale des électorats nationaux.

Milei a passé 40 minutes à leur expliquer comment, en théorie et en pratique, l’intervention de l’État tend à appauvrir les gens. Le libertaire aux cheveux choqués gouverne comme il l’a fait campagne – à travers une série de conférences sur l’économie. Mais peu de ses étudiants ont pu être aussi peu impressionnés que ce conclave de quangocrates et de PDG, dont la carrière dépend de l’argent public.

Trois pensées m’ont frappé alors que des applaudissements peu polis ont suivi. Premièrement, il est plus que bizarre que les commentateurs regroupent les libertaires et les corporatistes de Davos dans le cadre d’une élite de droite pro-business. Deuxièmement, si nous étions guidés par les preuves plutôt que par la mode et les préjugés, Milei serait reconnu comme le pragmatique et les ricaneurs comme les idéologues. Troisièmement, il avait raison. Les gens devant lui avaient réellement adopté les hypothèses du socialisme, mais pas dans leur intégralité ni, dans la plupart des cas, dans leur nom.

Il n’y a rien de favorable au marché à Davos. Voici les dirigeants et lobbyistes d’Atlas Shrugged qui prennent vie : éveillés, avides de subventions, satisfaits d’eux-mêmes, ambitieux, conformistes, réticents à exprimer leur point de vue tant qu’ils n’ont pas une idée de la pièce. Si le WEF avait existé à la fin du XIXe siècle, il aurait pu inclure quelques libéraux économiques, car les marchés libres étaient alors à la mode. Mais notre époque est corporatiste, managériale et dépensière, et les délégués perpétuent dûment ces orthodoxies.

En effet, Milei le leur a dit en termes précis, soulignant qu’« un grand nombre d’idéologies dominantes dans les pays occidentaux sont des variantes du collectivisme, qu’elles soient qualifiées de communistes, fascistes, socialistes, sociales-démocrates, chrétiennes-démocrates, progressistes ou populistes ».

Parce qu’il n’aime pas l’ingérence de l’État, Milei est traité de fou. Il est « radical » (New York Times), « extrémiste » (El País), « populiste » (Le Monde), « d’extrême droite » (BBC). Pourtant, le libéralisme classique qu’il défend est aussi peu doctrinaire que n’importe quelle vision du monde peut l’être. D’autres courants politiques nous demandent de suivre leur plan ou, du moins, de confier notre jugement à d’autres – des prêtres, des rois, des commissaires ou des types de pères de la nation. Mais le libertarisme nous laisse libres de nous débrouiller, de commettre des erreurs, de choisir nos propres voies, dans l’espoir que, du marché des idées divergentes, les meilleures pratiques émergeront.

Les gens traitent Milei d’idéologue, mais il veut avoir moins de contrôle. Ses réformes, qui ont mobilisé l’establishment péroniste argentin contre lui, impliquent principalement que les hommes politiques renoncent à leurs privilèges.

Il veut renoncer au pouvoir de fixer les prix, les revenus et les loyers ; mettre fin à la propriété de l’État dans les sociétés commerciales ; permettre la revente des billets de sport ; permettre aux compagnies aériennes étrangères d’être compétitives sur les routes argentines ; supprimer les droits de douane et les contrôles à l’exportation ; autoriser les voitures sans conducteur ; réduire les impôts; d’abolir la banque centrale.

Jusqu’à présent, les marchés ont réagi favorablement – ​​une indication de ce qui aurait pu se produire si le budget de Kwarteng avait été accompagné de coupes dans les dépenses plutôt que de l’énorme augmentation représentée par la garantie des prix de l’énergie.

Ce qui est bizarre, cependant, c’est que le libertarisme de Milei est considéré comme doctrinaire. L’ancienne personnalité de la télévision a résumé sa philosophie en citant l’économiste argentin Alberto Benegas Lynch : « Le libertarisme est le respect sans restriction de la vie d’autrui, fondé sur le principe de non-agression et la défense de la vie, de la liberté et de la propriété ». Ou, selon le slogan mondial du mouvement libertaire : « Ne faites pas de mal aux gens, ne leur prenez pas leurs affaires ».

Nous cherchons tous, je l’espère, à vivre selon cette maxime. Nous essayons, dans nos propres vies, de ne pas blesser, emprisonner ou voler les autres. Ce que soutient le libertarisme, c’est que nos dirigeants devraient se comporter comme le reste d’entre nous : que le fait d’être au gouvernement, même dans une démocratie, ne devrait pas leur donner le droit de faire des choses qui sont immorales dans tout autre contexte, comme exproprier ou contraindre les autres.

Comment cette notion d’humanité en est-elle arrivée à être considérée comme extrême et sinistre ? Pourquoi est-il si détesté par les schmooze-meisters de Davos ?

« Les idées des économistes et des philosophes politiques, qu’elles soient justes ou fausses, sont plus puissantes qu’on ne le pense généralement », écrivait John Maynard Keynes en 1936. « En fait, le monde n’est gouverné par rien d’autre. Les hommes pratiques, qui se croient totalement exempts de toute influence intellectuelle, sont généralement les esclaves de quelque économiste défunt.

Pour une fois, le mot ironie s’applique parfaitement. Beaucoup de centristes sensés d’aujourd’hui ont inconsciemment absorbé une version mutilée des propres théories de Keynes, du moins l’idée selon laquelle les gouvernements peuvent stimuler la croissance en dépensant de l’argent. Pourtant, sur le long terme, les pays où les dépenses publiques sont plus faibles et les réglementations plus légères dépassent ceux dont les gouvernements sont plus intrusifs. Comme Milei l’a rappelé à son auditoire : « Le socialisme appauvrit toujours et partout les gens. Cette méthode a échoué dans tous les pays où elle a été tentée. Échec économique, social et culturel. Et cela a tué plus de cent millions de personnes.

Il y a exactement cent ans, le 21 janvier 1924, Vladimir Lénine mourait dans sa datcha de Gorki. Il était déjà clair à l’époque que le socialisme nécessitait une police secrète, des camps de travail et des pelotons d’exécution, puisqu’il fallait forcer les gens à se comporter de manière contre nature. Il était clair également qu’une économie réglementée était synonyme de pauvreté et de faim. Pourtant, au cours des cent dernières années, les intellectuels ont continué à insister sur le fait que le contrôle de l’État pouvait, d’une manière ou d’une autre, devenir inoffensif.

Ceux-là mêmes qui se considèrent raisonnables, centristes, « fondés sur la réalité », etc., ont une étrange aversion à l’idée de juger le socialisme, le collectivisme et d’autres formes de dirigisme en fonction de leurs résultats dans le monde réel. De l’impression monétaire à la politique identitaire, du confinement à l’euro, ils continuent de soutenir des idées terribles pour des raisons entièrement théoriques.

La seule chose qui différencie l’Argentine est que son passage du libéralisme économique à l’interventionnisme populiste a été plus marqué, et sa chute d’autant plus dramatique. L’Argentine a eu des gouvernements largement favorables au marché jusqu’en 1916, époque à laquelle elle était l’un des pays les plus riches de la planète. S’ensuivit un siècle d’étatisme – tantôt socialiste, tantôt militaire, tantôt péroniste, toujours calamiteux. Aujourd’hui, alors que l’inflation atteint 200 pour cent, le pays se présente désespérément en quête d’une thérapie de choc.

Contrairement à la plupart des commentateurs britanniques, j’ai passé du temps avec Milei. Il se présente en privé comme en public : intelligent, démotique, changeant, motivé, excentrique. Je m’inquiète de sa capacité à résister aux réactions négatives des péronistes. Mais je suis convaincu que, s’il est autorisé à mettre en œuvre son programme, il parviendra à inverser un siècle de déclin en Argentine.

Le fait que les gardiens de l’opinion correcte en Europe le considèrent comme hors du commun vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles leurs pays ne s’en sortent pas mieux.