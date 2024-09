Comment les succès de l’extrême droite et de l’extrême gauche affecteront la politique dans l’État le plus puissant de l’UE

Le problème est devenu de plus en plus grave. L’inquiétude est de plus en plus grande en Allemagne après que les partis non systémiques (souvent qualifiés de « populistes ») ont remporté des succès électoraux significatifs dans deux Länder de l’Est ce week-end. « Alternative pour l’Allemagne » (AFD) a remporté les élections en Thuringe et a terminé juste derrière la CDU en Saxe.

Le nouveau « Bloc Sarah Wagenknecht » a écrasé ses anciens collègues de Die Linke (la gauche) et s’est classé troisième dans les deux Länder. L’effondrement total de la coalition fédérale au pouvoir (les « feux tricolores » – qui désignent les couleurs des sociaux-démocrates, des libéraux et des verts) n’a pas été une surprise. D’autres élections sont prévues plus tard ce mois-ci dans le Brandebourg, où les grands vainqueurs de ce week-end nourrissent également de grands espoirs.

Ce n’est que relativement récemment que les États de l’Est ont suscité un intérêt accru de la part des autorités allemandes (surtout occidentales). Près de 35 ans se sont écoulés depuis la dissolution de la RDA et l’intégration de son territoire dans la République fédérale. Les difficultés de l’intégration ont été activement débattues dans les années 1990, puis sont passées au second plan. Même dans la première phase, les principaux problèmes étaient l’ampleur des investissements nécessaires dans les nouveaux États et l’efficacité avec laquelle ces fonds étaient dépensés. La situation sociopolitique des territoires eux-mêmes n’avait que peu d’influence sur l’état général de la politique allemande.

En fait, ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que l’on a pu constater que l’intégration n’avait pas été aussi réussie et que les différences n’avaient pas disparu. Dans le contexte extérieur et intérieur qui a changé, l’ex-RDA s’est révélée être un terrain fertile pour l’émergence de sentiments très à droite (certains les qualifient de xénophobes, d’autres de nationalistes) et très à gauche. Ces derniers n’étaient guère concernés tant que leurs porte-parole étaient les membres du Parti de gauche, héritiers des anciens communistes de la RDA. Sa scission et l’émergence de la charismatique Frau Wagenknecht comme force à part entière ont suscité l’inquiétude des classes dirigeantes, même si l’on ne sait pas encore combien de temps son étoile brillera. Et il y a un risque qu’elle soit récupérée par le courant dominant.

Quoi qu’il en soit, l’existence d’une dynamique orientale distincte au sein de l’Allemagne s’est clairement confirmée. Cela prouve une fois de plus les dégâts causés par l’arrogance qui s’est emparée de l’establishment occidental après la guerre froide, tant au niveau mondial que national. Ignorer l’opinion de ceux qui sont considérés comme les perdants a conduit à des problèmes majeurs, tant au niveau mondial qu’au niveau national. Plus généralement, les élections en Thuringe et en Saxe confirment une tendance intéressante en Europe de l’Ouest. Les succès de l’extrême droite et de l’extrême gauche (pour reprendre les termes privilégiés à l’Ouest) ne porteront ni l’un ni l’autre au pouvoir. Un exemple très clair est la France, où Macron, après tout son embarras et avoir été déclaré canard boiteux sans espoir, est sur le point de nommer le Premier ministre qu’il veut, et non celui que les récents vainqueurs des élections préfèrent.

Mais ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Le processus politique recourt à des manipulations politico-techniques de plus en plus sophistiquées pour contourner complètement, ou du moins neutraliser autant que possible, les partis non systémiques et leur soutien croissant.















Plus le nombre de personnes non grata est élevé, plus il sera difficile de former des coalitions sans leur participation. Cela nécessite un nivellement idéologique des autres, ce qui rend le processus électoral sans intérêt. Pendant la campagne, les partis mettent l’accent sur leurs différences, et ensuite ils sont obligés de se concentrer sur leurs similitudes.

En principe, c’est normal ; c’est l’essence même de toute démocratie multipartite dans laquelle il y a plus de deux acteurs principaux et ils s’unissent sur la base de contre-compromis basés sur les résultats des élections. Mais l’émergence de la « L’éléphant dans la pièce » – des forces politiques dont l’influence est clairement croissante mais dont la participation au gouvernement est considérée comme illégitime – faussent le processus jusque-là naturel.

Les vieux rivaux ne se rassemblent pas pour servir leurs intérêts fondamentaux, ni sur la base de concessions raisonnables, mais plutôt dans une atmosphère légèrement paniquée de « tout sauf ça ! » En conséquence, on reproduit exactement ce qui rend les mouvements extrêmes mais étiquetés idéologiquement plus attrayants : la fusion de forces respectables dans une masse centriste commune de vues vagues et désormais souvent « caoutchouteuses » qui s’étendent dans toutes les directions (bonjour Macron et ses associés). On obtient donc une dichotomie non pas des opinions, mais du casher – le « propre contre l’impur ». Cela irrite les électeurs, et la proportion de ceux qui pensent qu’on leur vend un citron augmente. Et ils sont attirés par les « impurs », qui leur semblent plus honnêtes. C’est un cercle vicieux.

Jusqu’à présent, partout (sauf en Italie), les « extrêmes » n’ont pas eu assez de talent et de ruse pour déjouer leurs adversaires dans ce jeu post-électoral. Et le cas italien montre que celui qui « tue le dragon » finit par l’imiter. Néanmoins, la croissance des mécontents qui votent « mal » est linéaire. C’est ce qui effraie l’establishment. Même s’il a réussi à se maintenir à la barre jusqu’à présent, il n’est pas certain qu’il le fasse encore.

Il est raisonnable de supposer qu’à moyen terme, de tels processus devraient conduire à une refonte du paysage politique européen. Curieusement, celui-ci est actuellement assez stable. En fait, personne n’a formulé de manière convaincante d’alternatives idéologiques aux « valeurs européennes » actuelles sous les auspices américains. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’entrée des anciens « parias » au premier échelon ne signifie pas un réaménagement des élites, mais plutôt la normalisation des nouveaux venus. Le cadre UE/OTAN offre une marge de sécurité importante pour maintenir le champ politique dans les mêmes paramètres. Cela nous amène à la question de savoir si nous devons nous attendre à des changements de cap qui affecteraient les intérêts russes. Jusqu’à présent, la réponse est non.

