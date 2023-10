Un groupe de propriétaires fonciers affirme qu’une entreprise soutenue par la Silicon Valley qui tentait de construire une ville durable au nord-est de San Francisco a eu recours à des tactiques injustes et « musclées » pour forcer les agriculteurs à vendre leurs terres, notamment en opposant les membres de leur famille les uns aux autres, selon des documents judiciaires.





Les détails ont été révélés vendredi dans le cadre d’un procès intenté par la société Flannery Associates LLC en mai devant le tribunal de district de Sacramento, alléguant que divers agriculteurs avaient conspiré pour gonfler la valeur de leurs terres de 170 millions de dollars. Les propriétaires fonciers rejettent la demande et cherchent à rejeter la plainte.

Les dernières allégations, contenues dans un rapport sur une conférence tenue par les deux parties en septembre, fournissent le compte rendu le plus complet à ce jour des accusations des propriétaires fonciers contre Flannery, qui bénéficie du soutien de l’ancien président de Sequoia Capital, Mike Moritz, et du co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. et le capital-risqueur Marc Andreessen, entre autres.

Les accusés affirment que Flannery a contraint les agriculteurs qui ne voulaient pas vendre à abandonner leurs terres, a forcé les ventes de propriétés en expulsant les agriculteurs et en résiliant les baux, a induit les propriétaires fonciers en erreur et a utilisé les dépenses coûteuses d’un litige pour les amener à vendre, selon le dossier.





Un porte-parole de Flannery, dans un courriel adressé à Bloomberg, a déclaré que la société disposait de preuves spécifiques de fixation des prix, qu’elle avait proposé des règlements raisonnables aux particuliers et qu’elle était prête à régler avec les autres défendeurs.

Dans un cas, affirment les défendeurs, sept propriétaires fonciers sur huit au sein d’une même famille souhaitaient continuer à cultiver, tandis qu’un souhaitait vendre. Flannery aurait ensuite utilisé un plan « diviser pour régner » en achetant un huitième d’action et en poursuivant en justice les sept autres membres de la famille pour obtenir les actions restantes, selon le dossier.

À ce jour, l’entreprise basée au Delaware a dépensé environ 800 millions de dollars pour acheter au moins 52 000 acres de terres agricoles, devenant ainsi le plus grand propriétaire foncier de la région. Il demande 510 millions de dollars de dommages et intérêts aux propriétaires fonciers, soit le triple du montant prétendument gonflé par la fixation des prix.

Le projet de l’entreprise de construire une nouvelle ville appelée California Forever, une communauté verte et accessible à pied qui créerait des milliers d’emplois, a été révélé fin août par le New York Times et d’autres médias. Le projet est dirigé par Jan Sramek, un ancien trader de Goldman Sachs âgé de 36 ans. Il a été confronté à des réactions négatives de la part de certains dirigeants municipaux et politiciens locaux, qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque de transparence du processus.