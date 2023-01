Les élites de Davos voient un risque majeur pour les marchés avec l’impasse imminente de la dette américaine

DAVOS, Suisse – Les PDG de la finance et de la technologie réunis au Forum économique mondial cette semaine a exprimé un optimisme mesuré quant à l’économie en 2023 – mais au moins un risque majeur menace les marchés, ont-ils déclaré.

La résilience de l’économie américaine, la douceur de l’hiver européen et la réouverture de la Chine ont donné aux investisseurs et aux prévisionnistes l’espoir qu’une grave récession pourra être évitée, Citigroup La PDG Jane Fraser a déclaré mardi à Sara Eisen de CNBC.

“Dans l’ensemble, l’année a mieux commencé que prévu”, a déclaré Fraser. “Tout le monde converge maintenant dans les États autour d’un scénario de récession doux et gérable, motivé par la force que nous avons sur les marchés du travail.”

L’économie américaine a ralenti depuis que la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d’intérêt l’an dernier, semant la crainte qu’une récession soit inévitable.

Au cours des premières semaines de 2023, les investisseurs ont commencé à espérer que la modération de l’inflation et la vigueur des chiffres de l’emploi pourraient entraîner un soi-disant atterrissage en douceur. Mais l’optimisme naissant lors de la réunion annuelle des milliardaires, chefs d’État et chefs d’entreprise dans les Alpes suisses s’est heurté à une nouvelle menace, en plus des préoccupations existantes, notamment la guerre en Ukraine et le changement climatique mondial.

La plus grande économie du monde risque de faire défaut sur sa dette pour première fois dans l’histoire moderne cet été alors que les politiciens se disputent pour augmenter le plafond de la dette du pays, actuellement plafonné à 31,4 billions de dollars. Les États-Unis devraient atteindre leur limite d’endettement Jeudi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré la semaine dernière. Après cela, le Trésor trouvera des moyens de financer ses dettes jusqu’au moins début juin, a déclaré Yellen.

Cela met en place une impasse au Congrès dans les semaines à venir. Les républicains et les démocrates s’engageront dans la corde raide sur les objectifs politiques. La dernière fois qu’un risque de défaut potentiel a fait surface, c’était en 2011, lorsque les législateurs ont évité la catastrophe après la convulsion des marchés et la dégradation de la cote de crédit des États-Unis.

“Je pense que personne ne sait ce qui se passerait s’il allait vraiment plus loin que ce qui s’est passé en 2011”, a déclaré le PDG d’une banque de Wall Street en marge de la conférence. “C’est pourquoi c’est effrayant.”

Le PDG, qui a refusé d’être identifié en s’exprimant avec franchise, a déclaré qu’il venait de rencontrer un groupe de législateurs américains inquiets de l’impasse à venir.

“Cela affecterait les marchés et ce serait un frein à l’activité économique en raison de l’incertitude”, a-t-il déclaré. “Ce serait vraiment mauvais pour nous.”

Mais parvenir à un accord pour augmenter le plafond de la dette américaine ne sera pas facile dans un environnement politique qui s’est encore plus polarisé au cours de la dernière décennie.

S’attaquer au plafond de la dette “va être difficile”, a déclaré Force de vente Le PDG Marc Benioff mercredi. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., “doit s’en occuper, mais il a beaucoup de problèmes”, a-t-il déclaré.

Le McCarthy nouvellement élu est dans une impasse. Alors que les membres conservateurs de son caucus insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas que le pays fasse défaut sur sa dette, McCarthy est sous pression pour exiger de fortes réductions des dépenses. McCarthy a laissé entendre qu’il ne soutiendrait pas le relèvement du plafond de la dette sans un compromis sur les dépenses.

La situation est un “gâchis” avec au moins une solution possible : le Congrès pourrait adopter une “limite d’endettement propre”, selon Peter Orszag, PDG de la plus grande société de conseil financier Lazard. Cela fait référence à une augmentation des emprunts sans réduction des dépenses.

McCarthy, cependant, ne survivrait probablement pas en tant que conférencier s’il acceptait cela, a déclaré Orszag.

Un autre PDG de Wall Street a déclaré qu’il prévoyait de pousser les législateurs de Davos à se concentrer davantage sur les réductions de dépenses plutôt que sur le plafond de la dette.

Les inquiétudes contrastent avec les premiers signes ce mois-ci que les marchés autrefois gelés ont commencé à se réveiller. Par exemple, l’émission de dette a été “incroyablement forte” en janvier jusqu’à présent, selon Fraser.

Il est trop tôt pour dire si ces signes sont le signe avant-coureur de temps meilleurs pour les banques d’investissement et l’économie en général, a-t-elle déclaré.

“Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire”, a déclaré Fraser.