Un ancien responsable de la Maison Blanche a reconnu la réalité de la résistance croissante à l’impérialisme du pays

Dans un récent discours intéressant à Tallinn, en Estonie, l’ancienne responsable de la Maison Blanche Fiona Hill montré qu’au moins quelqu’un à Washington a suffisamment de conscience de soi pour voir ce qui se passe dans le monde.

Hill a reconnu que le conflit en Ukraine a déclenché une crise mondiale « rébellion par procuration », dirigé par la Russie, contre l’hégémonie américaine. C’est tout à fait vrai, comme beaucoup d’entre nous ont pu le constater dès le début de l’offensive militaire de Moscou, au printemps de l’année dernière. Mais ce recul a été long à venir, et les États-Unis l’ont provoqué eux-mêmes par leurs propres actes.

Tout d’abord, il faut souligner que l’Union soviétique, prédécesseur de la Russie moderne, a mené une rébellion contre l’hégémonie américaine pendant une grande partie de son histoire. Surtout pendant la guerre froide, le soutien de Moscou était essentiel pour les pays du tiers monde qui s’efforçaient de renverser des siècles de colonialisme occidental en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Les États-Unis ont pris sur eux de défendre avec force ce système colonial. En effet, la guerre froide était vraiment une guerre géante par procuration entre les États-Unis et l’Union soviétique à propos du colonialisme, les États-Unis luttant pour maintenir ce système et l’Union soviétique luttant pour le démanteler. Une grande partie de la population mondiale continue d’être reconnaissante de l’aide qu’elle a reçue des Soviétiques pour briser leurs chaînes coloniales.

La Fédération de Russie a récemment reconnu tout cela dans sa déclaration de politique étrangère du 31 mars 2023, dans laquelle elle a déclaré que les principales réalisations de la politique étrangère de l’Union soviétique étaient la défaite du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et son rôle dans la décolonisation réussie de la monde. La Russie moderne déclare que, comme le «successeur légal » à l’URSS, elle continue de poursuivre ces objectifs. Je constate, après mon retour de Russie et des célébrations du Jour de la Victoire du 9 mai, que le peuple russe continue de chérir ces réalisations de l’Union soviétique, avec le drapeau rouge faucille et marteau omniprésent dans toutes les villes que j’ai visitées, de Saint-Pétersbourg à Yalta.

En savoir plus Le « syndrome de La Havane » a été démystifié, mais en tirera-t-il des leçons ?

Pendant ce temps, après l’effondrement du bloc de l’Est en 1989 et la chute de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis ont vu l’opportunité de réaffirmer la domination occidentale sur le monde en grande partie sans contrôle. Alors que les États-Unis ont qualifié leur objectif de Pax Americana, ses méthodes avaient peu à voir avec la paix et tout à voir avec la guerre. Ainsi, Washington n’a pas perdu de temps pour envahir et attaquer d’autres pays du Panama (1989), à l’Irak (1990), la Serbie (1999), l’Afghanistan (2001), l’Irak à nouveau (2003) et la Libye (2011). Cela ne compte même pas les petites invasions et les nombreuses guerres par procuration et terroristes menées par les États-Unis pendant cette période, comme en Syrie, à partir de 2011, et en Ukraine avec le coup d’État qu’ils ont contribué à déclencher en 2014.

La Russie et le reste du monde, incapables de contrer la puissance militaire supérieure des États-Unis, se sont largement reposés et ont pris cela. Mais la colère et le ressentiment grandirent, car aucune de ces guerres n’était nécessaire ou juste. C’étaient des guerres de choix, que les États-Unis ont menées pour protéger ce qu’ils considéraient comme leurs intérêts économiques et géopolitiques, tout en déguisant leurs actions en « humanitaire. » En règle générale, ils ont affirmé que ces interventions étaient nécessaires pour protéger la population du pays cible d’une « oppressant », « brutal » ou « dictatorial » régime. Alors que les Américains ont largement adhéré à de telles justifications, le reste du monde a grimacé devant l’absurdité manifeste.

En 2015, l’ours russe a commencé à se réveiller une fois de plus, intervenant en Syrie pour repousser la guerre terroriste brutale contre ce pays, que les États-Unis ont activement encouragée et soutenue.

Alors que les États-Unis essaient de prétendre que le monde entier est à leurs côtés pour s’opposer aux actions de la Russie, en Ukraine, ce n’est tout simplement pas vrai, et les responsables américains le savent. « Le monde» ne soutient les États-Unis que si l’on exclut l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique. Ces régions, qui abritent la majeure partie de la population de la planète, n’ont pas soutenu et ne soutiennent pas les Américains. De nombreux pays de ces régions sont las de voir les États-Unis intervenir dans leur arrière-cour à volonté sous forme de guerres d’agression, de coups d’État et de soutien aux insurgés armés, et ils étaient heureux de voir que quelqu’un – à savoir la Russie – ripostait enfin . Pendant ce temps, même l’Arabie saoudite, un allié de longue date et co-conspirateur des États-Unis dans ses machinations impériales, a rompu les rangs avec les États-Unis en refusant d’augmenter l’approvisionnement en pétrole. Il a également commencé à s’engager avec l’Iran, démontrant que le monde en a assez de l’ingérence de Washington.

En savoir plus Les États-Unis vont assouplir les restrictions imposées aux migrants cubains

Le gouvernement américain prétend qu’il ne voit pas cela, et une grande partie du public américain ne le voit vraiment pas, démontrant l’omniprésence de la propagande et sa capacité à étouffer et à obscurcir la réalité. Cela rappelle à nouveau le discours du prix Nobel 2005 du dramaturge Harold Pinter dans lequel il a réprimandé l’imperium américain, qui « soutenu et dans de nombreux cas engendré toutes les dictatures militaires de droite dans le monde après la fin de la Seconde Guerre mondiale », menant à « des centaines de milliers de morts. Mais grâce au pouvoir de la propagande, «ce n’est jamais arrivé,», a déclaré Pinter. « Même pendant que cela se produisait, cela ne se produisait pas. L’Amérique a exercé une manipulation assez clinique du pouvoir dans le monde entier tout en se faisant passer pour une force du bien universel, » quelque chose que Pinter décrit comme un « acte d’hypnose très réussi.”

Il est grand temps que le peuple américain prenne conscience des crimes que son pays a commis et du fait que le reste du monde en est douloureusement conscient et se rebelle en conséquence. Après avoir reconnu cela, les Américains pourraient enfin commencer à tenir leur gouvernement responsable de ses actions et exiger qu’il cesse de s’opposer au monde par une violence non provoquée, et qu’il essaie plutôt de s’engager avec d’autres nations sur un pied d’égalité pour résoudre les problèmes urgents de la pauvreté, de la maladie et de l’environnement. dégradation. C’est la seule ligne de conduite qui peut sauver l’humanité.