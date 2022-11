Les éliminatoires et la finale auront lieu à Mumbai à partir du 13 décembre

Les éliminatoires et la finale de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) se tiendront au Dome, NSCI SVP Stadium, Mumbai le mois prochain, ont annoncé jeudi les organisateurs de la ligue.

Les Eliminator 1 et Eliminator 2 auront lieu le 13 décembre, tandis que les demi-finales seront organisées le 15 décembre. Et la Grande Finale devrait se tenir le 17 décembre.

L’annonce a été faite lors de la conférence de lancement de l’étape d’Hyderabad de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) jeudi. Après l’achèvement de deux étapes à indice d’octane élevé à Bengaluru et Pune respectivement, les 12 franchises s’affronteront au stade couvert de Gachibowli jusqu’au 10 décembre 2022, pour trouver une place dans les séries éliminatoires.

Parlant de l’annonce du lieu des éliminatoires et de la finale de la saison 9 de PKL, Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, Mashal Sports et commissaire de la ligue, Pro Kabaddi League, a déclaré: «Mumbai a toujours été une ville qui aime le sport et en particulier une ville qui aime le kabaddi. ville. Et par conséquent, nous sommes très heureux d’organiser les éliminatoires et la finale de la saison 9 de la Pro Kabaddi League dans la ville des rêves.

“Bien sûr, avant les Playoffs et la Finale, notre objectif principal sera de divertir les fans à Hyderabad. J’attends avec impatience que les amateurs de kabaddi à Hyderabad profitent au maximum de voir leurs stars préférées dans le stade après une interruption de trois ans”, a déclaré Goswami.

L’entraîneur-chef des Telugu Titans, Venkatesh Goud, a déclaré que la foule à Hyderabad incitera l’équipe à réaliser de bonnes performances lors du troisième match de la saison 9 du PKL : “Nous sommes très heureux de jouer devant nos supporters locaux à Hyderabad. Les supporters nous inciteront certainement à faire de belles performances et nous avons hâte de les divertir dans le stade. J’espère que nous serons en forme dans notre ville natale.”

Le match entre Puneri Paltan et Haryana Steelers sera un cracker d’un concours puisque les deux parties ont enregistré des victoires lors de leurs matchs précédents. Alors que le raider Aslam Inamdar mènera la charge du côté de Pune, les Steelers miseront sur le raider Manjeet.

Les Telugu Titans seront impatients d’impressionner leur public, mais ils seront confrontés à un défi de taille de la part des raiders des Bengal Warriors Maninder Singh et Shrikant Jadhav.

L’équipe de Bengaluru cherchera à poursuivre sa forme prodigieuse, mais les raiders des Gujarat Giants Rakesh et Chandran Ranjit poseront un défi de taille aux Bulls vendredi.

