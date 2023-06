Les éliminatoires de l’Euro 2024 réussissent et ratent: Bukayo Saka le héros du triplé alors que l’Angleterre gagne gros mais les défaites consécutives laissent le Pays de Galles sous le choc | Nouvelles du football

Sensational Saka termine une saison époustouflante

Image:

L’Anglais Bukayo Saka a inscrit son premier triplé contre la Macédoine du Nord





À la fin d’une saison de marathon, à sa 58e apparition pour le club et le pays, Bukayo Saka a sans doute livré sa meilleure performance à ce jour, marquant son premier triplé senior et le faisant avec un style époustouflant.

Ses buts ont caractérisé l’efficacité impitoyable que le joueur de 21 ans a ajoutée à son jeu. Pour le premier, un virage pointu comme un rasoir et une finition dévastatrice sur l’angle. Pour le second, un effort encore meilleur, a frappé à la maison depuis l’extérieur de la surface grâce à la passe de Trent Alexander-Arnold.

Ces frappes ont souligné le penchant de Saka pour le spectaculaire et ses prouesses de frappe de balle, mais la troisième était une question de sang-froid alors qu’il s’accrochait à la passe de Harry Kane et rentrait chez lui avec le sang-froid infaillible d’un joueur beaucoup plus âgé.

C’est en partie son âge qui rend de telles performances, tant pour son pays que pour son club, si excitantes. Cette saison, Saka a atteint le double des buts et des passes décisives pour Arsenal tout en devenant l’un des joueurs les plus importants de Gareth Southgate.

Vraiment, cependant, il ne fait que commencer. Son interview télévisée d’après-match après le match lui a rappelé son charme enfantin et le fait qu’à trois mois de son 22e anniversaire, un joueur déjà au niveau mondial ne fera que s’améliorer.

Nick Wright

Quelle différence une année fait – mais les 12 prochains mois sont énormes pour Southgate et l’Angleterre

Contraste et compare. L’Angleterre a terminé la saison dernière avec un humiliant 4-0 – ou cela devrait-il être une humiliation ? – aux mains de la Hongrie. Les supporters à l’intérieur de Molineux ont scandé pour que Gareth Southgate soit limogé. Douze mois plus tard, le coach anglais et ses joueurs ont célébré une raclée 7-0 de la Macédoine du Nord avec des fans à Old Trafford.

C’était une démonstration qui a démontré tout le potentiel offensif de ce groupe de joueurs talentueux et qui place l’Angleterre sur la bonne voie pour une place à l’Euro 2024 en Allemagne. Southgate entrera dans ses vacances d’été de bien meilleure humeur cette fois-ci.

Mais il est impossible d’échapper à la pression et aux attentes qui augmenteront au cours des 12 prochains mois à l’approche du prochain tournoi majeur. La Coupe du monde de l’hiver dernier – et cette sortie en quart de finale bien trop familière en France – ressemblaient à une occasion manquée. L’Angleterre ne peut pas se permettre que le prochain passe à côté d’eux.

Le milieu de terrain Phil Foden revient sur une victoire triomphale contre la Macédoine du Nord



Les prochains Euros devraient être le tournoi qui définira finalement l’héritage de Southgate et de la majorité de cette génération de joueurs sur la scène internationale.

S’ils peuvent prendre les points positifs des deux derniers éliminatoires contre la Macédoine du Nord et Malte et les appliquer aux tests les plus difficiles à venir, alors les fans ont raison d’être optimistes et impatients. Mais tout comme cette pagaille estivale à domicile contre la Hongrie n’a pas dicté ce qui s’est passé au Qatar, cette dernière floraison jusqu’en 2023/24 n’est qu’un tremplin vers l’été prochain.

Il reste encore des questions à répondre, de la composition du milieu de terrain à la façon de déjouer tactiquement les meilleurs managers du jeu. Ce sont au moins des défis qui peuvent être relevés avec un état d’esprit positif maintenant.

Pierre Smith

Les espoirs de qualification du Pays de Galles dérivent vers la mer Noire

Image:

Le Pays de Galles a été battu à juste titre en Turquie





La qualification automatique pour l’Allemagne glisse entre les doigts de Robert Page. Après des défaites successives en juin dernier, le Pays de Galles n’a désormais remporté qu’un seul de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, alors qu’il a perdu quatre de ses cinq derniers matchs lors de ses déplacements.

Le Pays de Galles est presque certainement assuré d’une place en barrage grâce à son classement dans la Ligue des Nations, mais les lacunes constatées lors de l’éventuelle défaite 2-0 de lundi contre la Turquie ont duré quelques années, et la FA galloise doit maintenant décider si Page est la bonne personne pour trouver les solutions nécessaires.

Umut Nayir et Arda Güler ont tous deux marqué leurs premiers buts pour la Turquie après avoir quitté le banc, tandis que Page avait très peu de marge de manœuvre après le limogeage quelque peu sévère de Joe Morrell.

Le Pays de Galles a maintenant eu un joueur expulsé lors de matchs successifs après Kieffer Moore contre l’Arménie. Compte tenu de la période de transition attendue après la retraite de Gareth Bale, entre autres, cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus difficile pour Page, qui n’a de nouveau pas été en mesure de dissimuler la fragilité défensive exposée par l’équipe classée n ° 97 au monde vendredi dernier.

Image:

Joe Morrell a été expulsé pour un défi imprudent





Ben Cabango a été appelé à la place de Brennan Johnson par nécessité alors qu’il revenait à un bloc bas de cinq. C’était un signal pour leurs adversaires qu’un match nul était à la hauteur de leur ambition. Le coup franc de Harry Wilson aurait peut-être apporté une victoire improbable et malgré l’héroïsme des pénalités de Danny Ward, la punition éventuelle était inévitable.

L’ancien attaquant Rob Earnshaw a déclaré Sports aériens : « Cela s’est transformé en une victoire incontournable parce que l’Arménie avait battu la Lettonie pour faire pression sur eux. Pour être honnête, je n’ai pas vu la réaction du Pays de Galles. C’est la partie inquiétante. Cela leur laisse beaucoup à apprendre. C’est un très mauvais camp du Pays de Galles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien international gallois Robert Earnshaw réagit au premier but de la Turquie lors des éliminatoires de l’Euro



« Quand j’étais dans l’équipe qui a succédé aux Gary Speeds et aux Chris Colemans, il y a eu des changements car nous devions nous améliorer. En ce moment, j’ai du mal à voir où nous nous améliorons car notre jeu est très similaire. et nous sommes punis pour cela.

« Page a appelé ses joueurs à produire une performance dont les fans pourraient être fiers et ils ne l’ont pas produite. C’est un 2-0 qui aurait pu être un 3-0 ou un 4-0. Défensivement, le Pays de Galles a l’air si ouvert . »

Il n’y a eu aucune réaction à la débâcle arménienne. Les espoirs de qualification du Pays de Galles pour l’Euro 2024 sont sérieusement menacés. À Samsun, une ville portuaire historique sur la mer Noire, ces aspirations s’effondrent sans laisser de traces.

Terrain Ben

Ferguson et Johnston fournissent l’inspiration irlandaise indispensable

Image:

Evan Ferguson et Michael Johnston célèbrent lors de la victoire 3-0 de l’Irlande contre Gibraltar





Stephen Kenny a dû être extrêmement reconnaissant de voir Gibraltar figurer ensuite sur la liste des matches de la République d’Irlande, compte tenu des défaites consécutives de son équipe au début des qualifications pour l’Euro 2024.

Une visite de Gibraltar est aussi proche que possible d’un gimme dans le football international étant donné qu’ils ont perdu tous les qualificatifs qu’ils ont joués, ce qui a rendu la décision de Kenny de s’aligner avec trois défenseurs centraux un peu curieuse.

L’Irlande a peiné en première mi-temps, mais le manager mérite le mérite d’avoir reconnu son erreur à la mi-temps et d’avoir présenté l’excitant Michael Johnston pour la seconde mi-temps.

L’ailier, qui a passé la saison en prêt à l’équipe portugaise Vitoria Guimaraes du Celtic et a changé son allégeance internationale de l’Ecosse plus tôt cette année, a apporté une étincelle bien nécessaire à la performance auparavant léthargique de l’Irlande.

Tout aussi impressionnant était Evan Ferguson, qui a mené la ligne efficacement et s’est assuré qu’il a signé sa saison décisive avec un autre but mérité.

L’Irlande est peut-être un outsider pour sortir du groupe B et Kenny devra faire plus que mener son équipe à la victoire sur Gibraltar pour convaincre les sceptiques qu’il est la bonne personne pour diriger son pays, mais Ferguson et Johnston devraient donner de l’espoir aux supporters. avenir.

Joe Shread

Les espoirs d’Irlande du Nord ne tiennent qu’à un fil

Image:

L’Irlande du Nord a subi sa troisième défaite en éliminatoires de l’Euro 2024 face au Kazakhstan





L’Irlande du Nord a acquis la réputation de frapper au-dessus de son poids sur la scène internationale. Leur apparition à l’Euro 2016 s’est construite là-dessus. Mais cette réputation s’estompe.

Le retour de Michael O’Neill sur le siège de l’équipe nationale était censé annoncer le retour de l’Irlande du Nord résiliente, mais ils sont bien en deçà de ces attentes, et leurs espoirs pour l’Euro 2024 ne tiennent qu’à un fil.

Une foule en attente est arrivée à Windsor Park pour les qualifications de lundi contre le Kazakhstan, une équipe 50 places en dessous d’eux dans le classement de la FIFA, mais ils ont été confrontés à la réalité des progrès récents de l’Irlande du Nord, ou de son absence.

Alors que le Kazakhstan a remporté une troisième victoire dans vos matchs du Groupe H pour renforcer encore sa prétention à une première apparition dans un tournoi majeur, l’Irlande du Nord a goûté à une troisième défaite de la campagne, avec sa seule victoire contre les vairons de Saint-Marin.

Les huées qui ont retenti autour de Windsor Park alors que le coup de sifflet à plein temps retentissait racontaient leur propre histoire, la prise de conscience qu’un autre tournoi avait peut-être déjà dépassé l’Armée verte et blanche.

Jack Wilkinson