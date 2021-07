Les éliminatoires de l’Euro 2020 ont été un pur bonheur. Profitez de ce qui reste car l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, le Danemark restent

Donc nous en sommes là. Quatre finales à l’Euro 2020. Deux équipes entrent, une équipe part, dans le Wembley Thunderdome. (OK, puis deux autres équipes entrent, l’une d’entre elles part, et les deux équipes restantes s’affrontent dimanche pour toutes les billes… J’aime le troisième Mad Max ; poursuivez-moi.)

Il y a quelque chose à propos des rondes à élimination directe qui fonctionnent. L’UEFA s’en est rendu compte l’année dernière lorsque, en raison de la pandémie de coronavirus, les quarts de finale de la Ligue des champions ont été transformés en matchs aller simple. C’est aussi pourquoi ils envisagent de supprimer les demi-finales à deux manches et d’opter pour un format à quatre finales en un seul endroit.

Nous le voyons à l’Euro 2020. La grande majorité des matchs à élimination directe ont été captivants, en partie pour les enjeux impliqués, en partie parce qu’il n’y a pas de seconde chance. Et, à l’inverse, chaque jeu est autonome. Cela compte, car s’il y a un motif à cet Euro, il se pourrait bien que chaque match soit sa propre histoire, largement déconnectée du précédent (ou du suivant).

Si une saison de 38 jeux représente un livre de 38 chapitres, il s’agit d’un recueil de nouvelles épisodiques : mêmes protagonistes, mais pas forcément des thèmes différents et souvent des intrigues différentes.

Considérez les quatre demi-finalistes. Nous aimerions peut-être tracer un fil entre chacun des cinq matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, mais ce sera beaucoup plus décousue que n’importe quelle séquence de cinq matchs pour un club en saison régulière, du moins en termes de la réponse émotionnelle des joueurs ou des fans.

Le Danemark a évidemment lutté contre le traumatisme massif de l’effondrement de Christian Eriksen lors du match d’ouverture, puis s’est retrouvé à zéro point après les deux premiers matchs. Ils ont battu la Russie (dans un match qui, pendant de longues périodes, était plus proche que le score de 4-1 ne le suggère) et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ont battu le Pays de Galles 4-0, puis ont dépassé les Tchèques en quart de finale.

Les plats à emporter de chaque match, à bien des égards, étaient différents. Eriksen a tout éclipsé, à juste titre, lors du premier match. Le deuxième match était sombre, le troisième était des montagnes russes (en raison également des résultats de l’autre match), le quatrième était un jeu et le cinquième était incertain jusqu’au coup de sifflet final.

La victoire de l’Italie sur la Belgique n’était que le dernier match passionnant des huitièmes de finale de l’Euro 2020, prouvant qu’il n’y a pas de divertissement ou de drame comme le football international. MATTHIAS HANGST/POOL/AFP via Getty Images

Et l’Angleterre ? Loué après la victoire d’ouverture contre la Croatie, nous avons eu du pessimisme après le match nul contre l’Écosse, de l’abattement pour le 0.00 xG en seconde période malgré la victoire sur les Tchèques, l’exaltation d’avoir enfin battu l’Allemagne, puis l’extase absolue après avoir battu l’Ukraine .

Espagne? À certains égards, c’est encore pire. Deux nuls lors des deux premiers matchs, après avoir dominé la possession et gaspillé des chances et des pénalités, ont laissé certains remettre en question leur caractère. Ensuite, un piétinement 5-0 de la Slovaquie, un rappel que, oui, ils sont talentueux, et les passes et la patience sont récompensées. Cela a été suivi par l’incroyable chevauchée contre la Croatie : de 0-1 à 3-1, à 3-3 (avec deux buts encaissés après la 85e minute), à ​​5-3. Tout en un seul jeu. Et puis, pour accéder à la demi-finale, un snoozefest comparatif contre la Suisse, qui était à 10 hommes pendant 48 minutes, qu’ils ont résolu aux tirs au but. Comment pouvez-vous même commencer à évaluer où ils en sont après un tourbillon comme celui-là ?





L’Italie a sans doute été la plus cohérente, du moins en termes de résultats et de réactions. Mais après avoir battu le tableau en phase de groupes et dominé la première mi-temps contre l’Autriche, ils ont énormément souffert, concédant des occasions, obtenant l’aide de la VAR puis, finalement, passant en prolongation. Cela a été suivi par peut-être leur meilleure performance du tournoi contre la Belgique, mais même alors, ils sont arrivés à une cuisse de Leonardo Spinazzola et à un gant de Gigio Donnarumma de concéder l’égalisation.

Le football de club a ses mérites, mais il ne vous fait pas ça. La connexion émotionnelle que nous pouvons ressentir avec nos clubs est tout aussi forte – et souvent plus forte – mais c’est une connexion plus lente et plus intense. C’est peut-être aussi plus douloureux : après tout, dans une certaine mesure, nous choisissons nos clubs, mais nous ne choisissons pas nos équipes nationales. (Eh bien, la plupart ne le font pas.)

Mais il n’y a rien de tel que le swing émotionnel comprimé et sans lendemain d’un tournoi international à élimination directe, que ce soit l’Euro, la Coupe du monde ou la Copa America. Ce n’est peut-être pas seulement le format. C’est peut-être l’écart de trois ans depuis le dernier qui le rend plus spécial, ou le fait que nous voyons des fans dans les tribunes (en fait, des stades presque pleins, dans certains cas). Ou peut-être est-ce le fait que dans une grande partie de l’Europe, cela survient juste au moment où nous tournons la page d’une des périodes les plus sombres de notre histoire récente.

Quoi qu’il en soit, c’est spécial et difficile à reproduire. Il reste trois matchs. Profitez-en.