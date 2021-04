La Fédération indienne de football (AIFF), dimanche, a annoncé que la Ligue féminine indienne (IWL) Les séries éliminatoires ont été reportées jusqu’à nouvel ordre en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans tout le pays. Les séries éliminatoires étaient censées se tenir à Delhi du 7 au 14 avril, mais maintenant, il n’y a aucune certitude sur le moment où ces matchs auront lieu ou s’ils auront lieu. Neuf équipes devaient jouer dans les éliminatoires à savoir, Travancore FC (Kerala), MM Football Club (Punjab), Shirsh Bihar United FC, Sethu FC (Tamil Nadu), Techtro Swades United FC (Himachal Pradesh), Barwani FC (Madhya Pradesh). ), BBK DAV (Punjab), Gokulam Kerala FC et Mata Rukmani FC (Chattisgarh).

La Ligue des femmes indiennes devrait se tenir à Bhubaneswar et aurait lieu à partir du 21 avril. Avec l’augmentation des cas de Covid et le report des séries éliminatoires, le sort de l’IWL est également sous contrôle.

«Après des discussions internes et une communication avec les clubs et les associations d’État, et en gardant à l’esprit la sûreté et la sécurité des joueurs et des officiels compte tenu de l’augmentation des cas de covid19 dans tout le pays, les éliminatoires de la Hero Indian Women’s League devraient avoir lieu. à Delhi à partir du 7 avril 2021 a été reporté jusqu’à nouvel ordre. Nous exhortons une fois de plus les associations d’État organisant des compétitions à prendre les plus grandes précautions concernant la santé et la sécurité des joueurs », a déclaré l’AIFF dans son communiqué.

Divers États ont organisé des ligues nationales afin de se qualifier pour l’IWL tandis que la Ligue de football féminin de la WIFA dans le Maharashtra est toujours en cours. La Ligue féminine de football de Delhi devrait également se tenir jusqu’au 14 avril.

Voici les gagnants des différentes ligues d’État:

Bihar – Académie des sports Rani Laxmi Bai, Siwan

Cependant, en raison du manque de fonds et d’inscription des joueurs, selon des sources, le Shirsh Bihar United FC (a terminé quatrième du championnat à 5 équipes) a fait les éliminatoires. Chaque équipe de la ligue a disputé quatre matchs.

Goa – Sirvodem SC

Au départ, l’AIFF avait laissé entendre à la Goa Football Association que le vainqueur de sa ligue nationale ferait les éliminatoires et non le tour final. Cependant, GFA s’est entretenu avec l’AIFF et a permis à Sirvodem de remporter la dernière place. Les équipes ont joué huit matchs chacune.

Gujarat – Académie Kingstar

Kingstar a battu le Patan FC en finale pour faire le tour final de l’IWL. Toutes les équipes de la ligue ont été divisées en deux groupes – l’un de 4 et l’autre de 5. Les équipes du groupe 1 ont disputé trois matchs chacune tandis que les équipes du groupe 2 ont joué quatre matchs chacune. Quatre équipes ont fait la phase de Super League où chaque équipe a joué trois matchs. Kingstar et Patan ont fait la finale et ont joué un match de plus.

Himachal Pradesh – Techtro Swades United FC

Techtro a remporté la ligue et a fait les séries éliminatoires. Chaque équipe de la ligue a disputé six matchs.

Karnataka – Kickstart Women’s FC

Kickstart a remporté le championnat après avoir terminé avec trois points de plus que le Maatru Pratishtana FC. Avec 10 équipes dans la ligue, chacune d’elles a disputé neuf matchs.

Madhya Pradesh – Barwani FC

Barwani a remporté l’étape de la Super League et a fait les séries éliminatoires. Atal FC a été disqualifié et, par conséquent, les cinq équipes restantes ont eu quatre matchs chacune dans la phase de championnat. Dans la phase de Super League, quatre équipes ont joué trois matchs chacune.

Manipur – Union sportive orientale

L’ESU a remporté la Ligue féminine de Manipur avec cinq points de plus que le YWC, deuxième. Les équipes ont joué cinq matchs chacune.

Odisha – Rising Student’s Club

Rising Student’s Club a remporté la ligue à six équipes, où ils ont tous joué 10 matchs chacun. Rising a battu East Coast Railway à la différence de buts.

Pondichéry – Académie Indira Gandhi des sports et de l’éducation

IGASE a remporté la ligue à six équipes, où deux équipes ont joué 10 matchs chacune tandis que les autres ont eu neuf matchs chacune. IGASE a obtenu un total de 30 points, soit 11 points de plus que le Jeppiaar Institute of Technology FC, classé deuxième. Cependant, en raison de problèmes logistiques et monétaires ainsi que des craintes de Covid-19, IGASE s’est retiré des séries éliminatoires.

Pendjab – La ligue a été arrêtée à mi-chemin en raison de cas de Covid après que chacune des quatre équipes eut disputé trois matchs.

Tamil Nadu – Sethu FC

Le Sethu FC a remporté la ligue où le SDAT Excellence Club, deuxième, a disputé sept matchs chacun. La police du Tamil Nadu n’a disputé que deux matchs tandis que le FC Thamizhatchi et le Wow Women’s FC n’ont disputé que quatre matchs chacun.