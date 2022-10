Les éliminatoires de la Liga MX Club America ou Monterrey pour gagner la Liguilla ?

Alejandro Zendejas et Club America cherchent à ajouter un autre titre de Liga MX à l’Estadio Azteca. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

Bienvenue au début des éliminatoires de la Liga MX ! Après 17 semaines de jeu en saison régulière, 12 équipes restent à la recherche du titre Apertura 2022.

À partir du tour de qualification ce samedi et dimanche, la Liguilla débutera avec les places 5 à 12 qui se disputeront les places en quart de finale la semaine prochaine, où les quatre premiers de la saison régulière les attendront. Voici à quoi ressemble le calendrier :

SAMEDI 8 octobre (tour de qualification, qualification pour les quarts de finale)

Necaxa n ° 12 contre Tigres n ° 5

Leon n ° 10 contre le n ° 7 Cruz Azul

DIMANCHE 9 octobre (tour de qualification, qualification pour les quarts de finale)

N°11 FC Juarez contre N°6 Toluca

N° 9 Chivas contre N° 8 Puebla

Au revoir : N° 1 Club America, N° 2 Monterrey, N° 3 Santos Laguna, N° 4 Pachuca

Avant les premiers matchs des séries éliminatoires, nous vous avons couvert de tout ce que vous devez savoir, en commençant par trois niveaux pour les favoris du titre.

Niveau 1 : Les favoris

CLUB AMÉRIQUE

Palmarès en saison régulière : 17W-2D-3L (1ère place)

Nombre de titres de champion : 13 (le plus en Liga MX)

La première place du Club America était de loin la meilleure équipe de la saison régulière d’Apertura. Après un départ chancelant à travers trois défaites lors de leurs cinq premiers matchs, le manager Fernando Ortiz a rajeuni son équipe qui a ensuite poursuivi une séquence de 12 matchs sans défaite. Au sein de l’équipe, il y a trop de joueurs très performants à nommer, y compris l’attaquant de pointe Henry Martin, le milieu de terrain révolutionnaire Alvaro Fidalgo, l’ailier énergique et brillant Alejandro Zendejas, le défenseur prometteur Emilio Lara et bien d’autres.

L’équipe d’Ortiz aime garder le ballon et récupérer rapidement le ballon au besoin, ce qui a conduit à d’innombrables entrées dans le dernier tiers où quelqu’un comme Martin a été efficace avec ses 10 buts à ce jour. Les séries éliminatoires sont cependant une situation totalement différente, et comme Ortiz l’a noté après le dernier résultat de Club America : “La 12e équipe qualifiée a la même opportunité que nous à la première place.”

MONTERREY

Palmarès en saison régulière : 10W-5D-2L (2ème place)

Nombre de titres de champion : 5

Mais qu’en est-il de Monterrey ? Ils n’ont terminé qu’à trois points du Club America à la deuxième place, et en juillet, ils ont même battu l’équipe de Mexico 3-2. Il y a beaucoup à aimer dans l’équipe riche en talents qui s’est targuée de six convocations en équipe nationale (cinq pour le Mexique) lors de la dernière fenêtre internationale.

Typiquement prospère sur les balles et les longues passes qui brisent les défenses, Los Rayados n’ont pas nécessairement besoin de possession autant que Club America. Défensivement, ils ont une ligne de fond fiable et sont excellents dans les airs. Ils peuvent cependant être un peu trop décousus, ce qui signifie que nous ne devrions pas exclure une faute inutile ou un jaune qui les blesse en séries éliminatoires.

Niveau 2 : Les chevaux noirs

SANTOS LAGUNA

Palmarès en saison régulière : 10W-3D-4L (3ème place)

Nombre de titres de champion : 6

Santos Laguna est presque passé sous le radar avec son succès, ce qui lui a valu un laissez-passer au premier tour. Porté par le gardien Carlos Acevedo et des joueurs offensifs comme Leonardo Suarez, Harold Preciado et Fernando Gorriaran, Los Guerreros est passé de prétendants marginaux aux séries éliminatoires à de bons finisseurs avec une seule défaite dans leurs 10 derniers matchs. Il y a une efficacité pour l’équipe de troisième place qui est excellente pour intercepter le ballon et jouer au football direct – et a 38 buts à montrer sur 17 matchs .

Mais ont-ils la profondeur de la liste pour rivaliser avec de plus grands clubs ? Heureusement, grâce à son top trois, Santos Laguna n’aura pas à se tester avant les quarts de finale.

PACHUCA

Palmarès en saison régulière : 9W-5D-3L (4ème place)

Nombre de titres de champion : 6

Pachuca, quatrième, n’aura pas non plus à faire face à la phase de qualification et rejoindra Santos Laguna en quart de finale. Une fois sur place, ils devraient pouvoir montrer leur nombre presque téméraire de tirs et de dribbles 1 contre 1 qui ont submergé les équipes. Le manager Guillermo Alamada n’a pas peur d’avancer des chiffres et de faire confiance aux jeunes talents nationaux dans son style de jeu risqué, mais cela conduit aussi parfois à perdre le ballon beaucoup trop de fois.

TIGRES UANL

Palmarès en saison régulière : 9W-3D-5L (5ème place)

Nombre de titres de champion : sept

Au risque d’offenser Santos Laguna, troisième, et Pachuca, quatrième, les Tigres sont probablement les meilleurs du groupe de deuxième niveau. Côté composition, l’équipe de cinquième place devrait être un véritable prétendant au titre avec des noms comme André-Pierre Gignac, Nahuel Guzman, Florian Thauvin, Sebastian Cordova et plusieurs autres options habiles. Et pourtant, une fin de saison incohérente les a laissés hors du top quatre, ce qui signifie qu’ils devront d’abord participer à un match préliminaire de barrage contre Necaxa, 12e.

Depuis qu’il est devenu entraîneur l’été dernier à Tigres, Miguel “Piojo” Hererra a récolté plus d’éjections que de titres avec l’organisation qui lui a donné une liste qui est une équipe All-Star de la Liga MX à elle seule. Avec l’investissement réalisé, le patron plus grand que nature doit gagner quelque chose bientôt et sinon, il pourrait être à la recherche d’un emploi dans un proche avenir.

TOLUCA

Saison régulière: 7W-6D-4L (6e place)

Nombre de titres de champion : dix

Toluca, sixième, est également une équipe intéressante. Ils ont tenté leur chance sur une refonte de la liste au cours de l’été et cela a porté ses fruits avec un retour aux séries éliminatoires après avoir raté la saison dernière. Les milieux de terrain Leonardo Fernandez et Jean Meneses sont les meilleurs joueurs de calibre XI de la Liga MX pour l’Apertura 2022, tandis que le manager Ignacio Ambriz semble motivé après une course ratée avec Huesca en deuxième division espagnole.

Le problème le plus flagrant pour eux est cependant une baisse d’énergie notable, ne remportant qu’une seule victoire (contre le bas du tableau Queretaro) lors de leurs huit derniers matches. Toluca donnera le coup d’envoi du tour de barrage en tant qu’hôte face au FC Juarez.

CRUZ AZUL

Palmarès en saison régulière : 7W-3D-7L (7ème place)

Nombre de titres de champion : 9

Cruz Azul, septième, a quelque chose de vital avant une course en séries éliminatoires : Momentum. Ils ont remporté quatre victoires lors de leurs quatre derniers matchs, dont des victoires sur d’autres équipes éliminatoires comme Chivas et Leon. L’entraîneur par intérim Raul “Potro” Gutierrez a réveillé les géants de Mexico qui ont la chance d’affronter à nouveau Leon lors du tour de qualification ce week-end. Après ça? C’est là que subsistent de sérieux doutes, surtout si l’on considère à quel point Cruz Azul a lutté contre les meilleurs de la Liga MX cette saison.

Niveau 3: Les longs coups

PUEBLA

Palmarès en saison régulière : 4W-10D-3L (8ème place)

Nombre de titres de champion : 2

Puebla a l’étrange notoriété d’avoir le plus de matchs nuls cette saison – avec 10 à son actif en 17 matchs. Il faut rendre hommage au jeune mais astucieux entraîneur Nicolas Larcamon pour avoir suivi le rythme dans tant de matchs, mais sur ces 10, Puebla a tenu sept fois la tête avant de finalement la perdre. Beaucoup à prouver pour l’équipe de la 8e place qui affrontera Chivas lors du tour de qualification.

Ils sont actuellement l’équipe de Liga MX avec la plus longue sécheresse de titre – remportée pour la dernière fois en 1990 – ils pourraient être les prochains en ligne après les récents championnats inattendus remportés par les outsiders Atlas et Cruz Azul depuis 2021. Larcamon a tendance à avoir quelques tours dans son manche lors des grands matchs, et comme on l’a vu lors des séries éliminatoires précédentes, la liste de Puebla peut devenir supérieure à la somme de ses parties dans les matchs de haut niveau de Liguilla.

CHIVAS

Palmarès en saison régulière : 5W-7D-5L (9ème place)

Nombre de titres de champion : 12

En dehors d’une poignée de matchs au milieu de la saison, Chivas a été largement inefficace et pauvre en attaque. Après avoir pataugé à la neuvième place, le manager Ricardo Cadena devra relancer l’équipe qui n’a marqué que 19 fois en 17 matchs. Trois défaites consécutives (qui s’étendent à cinq si vous incluez les matches amicaux) pour clôturer la saison n’aideront pas beaucoup non plus.

Ce qui irritera probablement les fans de Chivas, c’est que Club America semble sur le point d’augmenter encore son décompte de titres, actuellement à 13. Cependant, si Chivas dépasse les attentes et décroche d’une manière ou d’une autre un trophée improbable, il égalera Club America. Des choses plus étranges se sont produites en Liga MX.

LÉON

Palmarès en saison régulière : 6W-4D-7L (10ème place)

Nombre de titres de champion : 8

Leon, 10e, a été au mieux moyen, ayant régulièrement des problèmes pour enchaîner des performances satisfaisantes. La bonne nouvelle pour eux, et pour le manager Renato Paiva, c’est que le nouvel attaquant Lucas Di Yoiro gagne en forme en fin de saison. Face à Cruz Azul lors du tour de qualification, l’Argentin se dirigera avec quatre buts et deux passes décisives au cours de ses sept dernières apparitions.

FC JUAREZ

Palmarès en saison régulière : 4W-7D-6L (11e place)

Nombre de titres de champion : Aucun

Le FC Juarez a poussé un soupir de soulagement récemment, sachant qu’il lui fallait des résultats pour jouer en sa faveur et terminer à la 11e place. Le manager Hernan Cristante et le gardien vétéran Alfredo Talavera ont bien fait de resserrer la ligne de fond, mais à l’avenir, il y a peu d’espoir pour l’équipe qui a le moins de buts marqués (17) parmi les clubs restants en séries éliminatoires.

NÉCAXA

Palmarès en saison régulière : 5W-4D-8L (12ème place)

Nombre de titres de champion : 3

Enfin, nous terminons avec Necaxa, 12e, qui avait également besoin de résultats pour jouer en sa faveur le week-end dernier. Ils ont des points d’interrogation tout au long de leur XI et avec une seule victoire depuis la mi-août, Los Rayos devrait juste être heureux d’être ici et ne sera pas vraiment un défi pour Tigres.

Joueurs à surveiller

Henri MARTIN

Nous devons souligner Martin du Club America. Aucun joueur n’a cumulé plus de buts (10) et de passes décisives (cinq) cette saison que l’attaquant de 29 ans. Actuellement en lice pour de précieuses minutes de Coupe du monde et des apparitions pour le Mexique, Martin devrait être plus que motivé pour poursuivre son excellente forme. En soutien au Club America, le milieu de terrain espagnol Alvaro Fidalgo a également été incroyable et est sans doute le joueur de Liga MX le plus percutant à son poste dans l’Apertura.

CARLOS ACEVEDO

En tant que leader de Santos Laguna au filet, Acevedo aura un point à prouver en séries éliminatoires. Bien qu’il soit l’un des meilleurs gardiens de but de la saison, et aussi malgré son superbe but qu’il a marqué début septembre, le joueur de 26 ans a été étonnamment exclu de la dernière convocation du Mexique le mois dernier. Une solide finition dans la Liguilla pourrait faire beaucoup pour aider à gagner Le Tri le manager Gerardo “Tata” Martino devant le Qatar.

NICOLAS IBAÑEZ

Le meilleur buteur de la ligue, Ibañez, mérite un cri spécial après avoir dominé le classement de la saison régulière de la Liga MX avec 11 buts pour Pachuca. Grâce au positionnement intelligent de l’Argentin et à son excellent placement du ballon dans les têtes, il sera une menace pour tous les défenseurs de la Liguilla.