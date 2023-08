Les éliminatoires de la Coupe du monde du Brésil commencent avec des blessures clés

« Les chances que cela se passe bien sont très élevées » – c’était la déclaration pleine d’assurance du nouvel entraîneur brésilien Fernando Diniz alors qu’il appelait son équipe pour les deux premiers tours de qualification de la Coupe du monde le mois prochain.

Cette confiance est nécessaire, car il y a quelques bosses précoces sur la route vers 2026. Premièrement, c’est l’écart le plus court jamais enregistré entre la fin d’un cycle de Coupe du monde et le début du suivant. Il y a eu peu de temps de préparation — réduit à aucun dans le cas du Brésil.

Un entraîneur intérimaire a pris en charge les dates de la FIFA en mars et juin, et vient maintenant un autre. Tout en entraînant Fluminense, Diniz prend en charge l’équipe nationale jusqu’à ce que Carlo Ancelotti soit libre à la fin de la saison du Real Madrid. En théorie. En pratique, il n’y a pas eu de confirmation officielle d’Ancelotti – même si, pour être juste, il ne sera peut-être pas libre d’en faire une avant janvier.

Et donc, pour les six tours de qualification entre début septembre et mi-novembre, Diniz est l’homme – tout en pilotant son club à travers le calendrier exigeant du Brésil.

Les entraîneurs internationaux se plaignent toujours du manque de temps sur le terrain d’entraînement, et Diniz arrive sans matchs amicaux d’échauffement. Et pour ajouter à ses déboires, il a eu un problème de dernière minute. L’annonce de l’équipe a été retardée de 20 minutes pendant que lui et son équipe débattaient de ce qu’il fallait faire à propos de Lucas Paquetá de West Ham United, qui figurait sur la liste jusqu’à ce que son nom soit lié à une enquête sur les activités de paris.

Du côté des bonus, l’expansion de la Coupe du monde signifie que les choses devraient aller extrêmement mal pour que le Brésil soit au moindre danger de rater 2026. Sur les 10 nations de football d’Amérique du Sud, six se qualifieront automatiquement tandis que la septième entrera en jeu. un match de barrage.

La marge d’erreur est large. Et il y a des débuts plus difficiles que la Bolivie à domicile (8 septembre) et à l’extérieur au Pérou quatre jours plus tard. En l’absence de Paqueta – et avec Éder Militão et Gabriel Jesus blessés – il reste 12 membres de l’équipe qui sont allés au Qatar à la fin de l’année dernière.

L’un d’eux est Neymar, que Diniz considère comme un talent spécial avec la motivation d’être un joueur important pour l’équipe nationale pendant quelques années à venir. La récente signature d’Al Hilal n’est pas la seule star récente basée en Arabie saoudite à faire partie de l’équipe – il y a aussi le défenseur polyvalent Roger Ibañez, qui vient d’échanger l’AS Roma contre Al Alhi.

Il y a un renouvellement radical au poste d’arrière latéral, avec Danilo le seul qatarien, désormais rejoint par trois joueurs basés en France. Au milieu de terrain central, Fabinho et Fred sont passés à autre chose, avec une place pour Joelinton et la forte probabilité de donner plus d’importance à Bruno Guimarães, qui a travaillé avec succès avec Diniz au début de sa carrière.

Ce secteur du terrain est particulièrement intéressant. En comparaison avec d’autres grandes puissances, le Brésil a eu du mal à produire des milieux de terrain polyvalents exceptionnels, et le jeu basé sur la possession préféré par Diniz nécessite des passes nettes, précises et imaginatives.

Dans le temps très limité dont il dispose sur le terrain d’entraînement, il sera fascinant de voir comment le nouvel entraîneur prévoit d’améliorer ce domaine. À l’avant, il y a un ajout intéressant.

L’avant-centre Matheus Cunha a été un élément clé du dernier cycle de l’équipe des moins de 23 ans, qui s’est terminé par la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a disputé plusieurs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mais n’est plus en lice au cours des derniers mois précédant le Qatar.

Un bon affichage pour Wolverhampton Wanderers contre Manchester United lundi dernier est venu juste au bon moment, et maintenant il a maintenant une autre chance de se battre pour la position de n ° 9.