Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 transférés de Chine à Dubaï en raison de cas de coronavirus

Plusieurs éliminatoires de la Coupe du monde de football qui devaient se jouer en Chine ont été transférés à Dubaï lundi en raison d’infections à coronavirus dans les équipes de Syrie et des Maldives, a annoncé l’Association chinoise de football. Sept rencontres du groupe A impliquant la Chine, la Syrie, les Maldives, les Philippines et Guam sont affectées, ce qui fait encore plus de ravages avec les éliminatoires déjà fortement perturbés de la Coupe du monde 2022 du Qatar. « Compte tenu des récentes infections épidémiques dans les équipes nationales de football des Maldives et de la Syrie (…) elles doivent être strictement mises en quarantaine à leur entrée et ne peuvent pas participer aux matchs comme prévu », a déclaré un communiqué de la CFA. « Selon les recommandations de l’AFC (Confédération asiatique de football ), la fédération chinoise a convenu que les matches de qualification restants (…) n’auront pas lieu à Suzhou et seront transférés à Dubaï et organisés là-bas », a-t-il ajouté.

Les matchs devaient se dérouler au cours des quinze prochains jours dans une « bulle » sécurisée de la ville chinoise de Suzhou.

L’AFC n’a pas confirmé que Dubaï organiserait désormais les matches, affirmant dans un communiqué qu’ils auraient lieu dans « un lieu neutre, qui sera décidé et annoncé dans les prochains jours ».

« La décision a été prise en raison des défis croissants auxquels sont confrontées plusieurs équipes participantes pour se rendre en Chine », a-t-il ajouté.

Selon Titan Sports de la Chine, les Maldives et la Syrie sont à Dubaï et se sont vu refuser l’autorisation de partir pour la Chine.

L’attaquant des Maldives Ali Ashfaq a tweeté qu’il avait été testé positif et qu’il ne participerait pas aux éliminatoires.

La Chine, qui a battu Guam 7-0 dimanche, devait affronter les Maldives jeudi, tandis que la Syrie et les Maldives devaient jouer le 7 juin.

La Chine est deuxième du groupe derrière la Syrie et se bat pour garder ses espoirs de Coupe du monde. Les matchs servent également de qualifications pour la Coupe d’Asie 2023 en Chine.

« La Fédération chinoise de football fera tout son possible pour préparer les matches », a déclaré la CFA.

L’AFC a déclaré qu’elle espérait respecter le calendrier initial, avec le dernier tour des matches le 15 juin.

