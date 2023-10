Les éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL diffusés sur Fanatiz

Le tournoi est peut-être encore loin, mais les éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL pour 2026 battent déjà leur plein. La première région du monde à lancer le processus de qualification est également l’une des plus compétitives, avec plusieurs équipes de haut niveau se battant pour une place en 2026.

Regarder, cependant, est un peu un retour en arrière quant à la façon d’accéder aux jeux (légalement, en tout cas). La plupart des matchs à venir des jeudi 12 et mardi 17 octobre, comme pour la fenêtre de septembre, sont disponibles uniquement en pay-per-view via Fanatiz.

Le service de streaming, qui propose également des forfaits incluant des réseaux comme beIN SPORTS et GolTV, héberge sept des dix jeux à venir.

Les matchs individuels sont disponibles au prix de 29,99 $ chacun, ce qui inclut une option de vidéo à la demande permettant de revoir le jeu jusqu’à 7 jours après sa diffusion. Plusieurs options de langue sont disponibles, ainsi qu’un son réservé au stade. De plus, les nouveaux abonnés ou les anciens abonnés bénéficient d’un essai gratuit d’une semaine du plan Front Row de Fanatiz, qui comprend les ligues Copa Libertadores, Sudamericana, Argentine Primera et Brasileirão.

Certains forfaits combo de deux jeux pour la Colombie, le Chili, l’Uruguay et le Pérou sont également disponibles, qui vous coûteront 49,99 $. Vous pouvez également opter pour une offre de 99,99 $ qui comprend les sept jeux diffusés sur Fanatiz.

Même si grâce à l’élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes, l’Amérique du Sud obtiendra deux places garanties supplémentaires en 2026, la qualification à la CONMEBOL reste un processus épuisant et impitoyable. Les dix équipes jouent un calendrier de tournoi à double ronde sur dix-huit jours de match. Et chaque tour a d’énormes implications. En fin de compte, les six meilleures équipes se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde 2026, la septième place se dirigeant vers les éliminatoires intercontinentales pour une autre chance de participer.

Éliminatoires pour la Coupe du Monde CONMEBOL – Journées 3 et 4

Ce sera certainement une course folle pour les places de qualification 6,5. Après deux matches, le Brésil et l’Argentine occupent la tête du classement avec 6 points chacun. La Colombie, qui a raté de peu le cycle 2022, occupe seule la troisième place avec 4 points. Pendant ce temps, l’Uruguay et le Venezuela avec 3 points chacun, ainsi que le Paraguay et le Pérou avec 1 point complètent les équipes actuellement en position de qualification.

Le Chili (1 point), l’Équateur (0) et la Bolivie (0) sont actuellement à l’écart. L’Équateur a gagné, mais en raison d’une déduction de 3 points pour falsification de documents de naissance au cours du dernier cycle, ils ont un trou supplémentaire pour sortir.

jeudi 12 octobre

Colombie contre Uruguay – 16h30 HE – Fanatiz

Bolivie vs Équateur – 19h00 HE – FIFA+

Argentine contre Paraguay – 20h00 HE – ViX, Universo ou Telemundo

Chili contre Pérou – 20h00 HE – Fanatiz

Brésil contre Venezuela – 20h30 HE – ViX, Universo ou Telemundo

mardi 17 octobre

Venezuela contre Chili – 17h00 HE – Fanatiz

Paraguay vs Bolivie – 18h30 HE – Fanatiz

Equateur vs Colombie – 19h30 HE – Fanatiz

Uruguay contre Brésil – 20h00 HE – Fanatiz

Pérou vs Argentine – 22h00 HE – Fanatiz

Photo de : Imago