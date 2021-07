Les éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 reportées en raison de Covid-19

Le comité exécutif de la Confédération asiatique de football (AFC) a décidé de reprogrammer le tournoi de qualification de la Coupe d’Asie féminine 2022 prévu en Inde en raison de l’urgence sanitaire sans précédent causée par la pandémie de COVID-19.

Le tournoi proprement dit est censé se dérouler en Inde du 20 janvier au 6 février 2022, tandis que l’épreuve de qualification est actuellement prévue du 13 au 25 septembre de cette année.

« En vue de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC en Inde 2022, le comité exécutif de l’AFC a également décidé d’offrir une plus grande flexibilité dans la finalisation des dates des éliminatoires… », a déclaré l’AFC dans un communiqué.

L’instance dirigeante a déclaré avoir pris en considération « les défis qui peuvent découler de la disponibilité des hôtes, des dispositions de voyage des équipes, de la quarantaine et des mesures médicales imposées par plusieurs pays ».

Le comité exécutif de l’AFC a également approuvé la recommandation de la commission du football féminin d’annuler la Coupe d’Asie féminine U-17 d’Indonésie et la Coupe d’Asie féminine U-20 d’Ouzbékistan l’année prochaine.

Le Comité exécutif de l’AFC a reconnu l’importance de donner la priorité à la santé et à la sécurité de toutes les parties prenantes en particulier, les jeunes joueurs du continent dans le contexte de l’incertitude et des défis persistants causés par la pandémie actuelle.

Il a également été décidé que les mêmes hôtes organiseront les prochaines éditions des deux compétitions en 2024.

Par conséquent, l’AFC travaillera désormais avec les associations membres hôtes concernées pour finaliser les dates de compétition afin de terminer les qualifications.

Le comité a également approuvé la recommandation du comité de futsal et de beach soccer de l’AFC d’annuler le championnat de futsal féminin Koweït 2020 et la Coupe d’Asie de futsal U20 2021.

Pendant ce temps, les éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC au Koweït 2022, initialement prévues du 13 au 24 octobre 2021, ont également été reprogrammées du 1er au 15 avril 2022, la compétition finale étant déplacée du 16 au 27 février au 25 septembre. au 20 octobre.

En outre, le Comité a également noté la préférence des associations membres hôtes pour acquérir une exposition internationale précieuse, une préparation technique et une expérience d’accueil en participant aux compétitions de qualification malgré l’obtention d’une place automatique en finale.

À la lumière de cela, et pour maintenir l’équité des compétitions de qualification, le Comité exécutif de l’AFC a accepté d’autoriser les associations membres hôtes à participer aux qualifications, qui seront considérées comme des matches amicaux et n’auront aucune incidence sur le calcul du classement des groupes et des équipes les mieux placées. parmi tous les groupes des qualifications respectives.

