Les éliminatoires de football universitaire sont sur le point de passer au modèle 5+7 pour un format à 12 équipes à partir de 2024 : Source

Les éliminatoires du football universitaire sont sur le point d’ajuster leur format à 12 équipes l’année prochaine et de passer à un modèle 5+7, avec cinq offres automatiques pour les champions de conférence, au lieu du 6+6 original.

Le comité de direction du CFP, composé des 10 commissaires du FBS et du directeur sportif de Notre Dame, Jack Swarbrick, recommande le format 5+7 au conseil d’administration du CFP pour les saisons 2024 et 2025, a déclaré une personne informée de la décision. L’Athlétisme. Le conseil d’administration est composé de 11 présidents et chanceliers d’université. Yahoo Sports a été le premier à annoncer la nouvelle.

De plus, le comité de direction recommande également une politique exigeant qu’une conférence compte au moins huit équipes pour être éligible à l’une des cinq places de qualification automatique. Les sept autres places reviendraient à des équipes générales.

Les deux changements sont une réponse à l’effondrement du Pac-12, qui ne devrait actuellement compter que deux équipes la saison prochaine, l’État de l’Oregon et l’État de Washington. Les écoles ont une bataille juridique en cours avec leur ligue pour le contrôle de la décision et des finances du Pac-12, et il n’est pas clair si elles se joindront à une autre conférence ou tenteront de retirer des équipes d’ailleurs pour reconstruire la ligue.

Les présidents d’école du CFP doivent voter à l’unanimité pour le changement 5+7, et le président de l’État de Washington, Kirk Schulz, est le représentant du Pac-12, mais il serait surprenant que la recommandation ne soit pas approuvée.

Le comité de direction de jeudi à Dallas a été assez houleux, selon les personnes présentes dans la salle. Cela s’est manifesté en personne tout au long de la journée lorsque les commissaires ont quitté la salle de manière moins amicale et moins détendue qu’en quittant les réunions précédentes.

“Nous étions dans le pétrin et nous sommes confrontés à des problèmes difficiles”, a déclaré le commissaire du MAC, Jon Steinbrecher. L’Athlétisme à l’issue de la réunion. “Ils ne sont pas toujours amusants.”

Interrogé sur divers changements intervenus après la réunion, le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a seulement répondu à chaque fois : « Nous verrons. »

Le changement supprimerait la possibilité pour les conférences du Groupe des 5 d’obtenir deux offres automatiques lorsque le CFP à 12 équipes débutera l’année prochaine, ce à quoi Sankey s’opposait publiquement. Le commissaire de l’American Athletic Conference, Mike Aresco, avait exprimé son soutien au passage à un modèle 5+7 en 2026 et au-delà, lorsqu’un nouvel accord et un nouveau processus télévisuel entreraient en vigueur, mais s’était opposé à une telle démarche pour 2024 et 2025.

Le plan CFP original de 12 équipes, avec un format 6+6, a été créé pour 2026. Il a ensuite été reporté à 2024, et l’effondrement du Pac-12 a donné au Groupe des Cinq un effet de levier inattendu à court terme, avec potentiellement deux places. Mais finalement, les commissaires ont convenu d’effectuer le changement 5+7 pour les deux prochaines saisons. (Le 6+6 est techniquement toujours en place pour 2026, mais il devrait également changer lorsque plus de détails sur le prochain accord seront déterminés.)

Les changements ne sont pas encore officiels et de nombreux autres problèmes demeurent, notamment le partage des revenus entre les conférences et l’accord télévisuel pour la saison prochaine. Le directeur général, Bill Hancock, a déclaré que le CFP, composé de 12 équipes, ne s’attend pas à avoir plus de deux partenaires télé pour les 11 matchs, mais que les discussions sont en cours. Des options de streaming uniquement sont également proposées. ESPN a le droit de faire correspondre les offres pour les huit matchs du premier et du deuxième tour en 2024 et 2025. L’intégralité du contrat est ouverte pour 2026 et au-delà.

Le changement de format n’était pas la seule nouveauté. Vendredi, le CFP a nommé le surintendant de l’Air Force et lieutenant-général Richard Clark comme prochain directeur exécutif pour remplacer Hancock.

(Photo : Kirby Lee / USA aujourd’hui)