Les éliminatoires de football universitaire s’étendent à 12 équipes en 2024

Les éliminatoires de football universitaire ont annoncé jeudi qu’elles s’étendraient à un événement à 12 équipes à partir de 2024, achevant un processus de 18 mois semé d’embûches et de désaccords.

L’annonce intervient un jour après que le Rose Bowl a accepté de modifier son contrat pour les saisons 2024 et 2025, ce qui était le dernier obstacle que les responsables de la CFP devaient franchir pour tripler la taille de ce qui est désormais un format à quatre équipes.

Le premier tour des nouvelles séries éliminatoires en 2024 aura lieu la semaine se terminant le samedi 21 décembre.

L’expansion devrait produire environ 450 millions de dollars de revenus bruts supplémentaires pour les conférences et les écoles qui y participent.

Le plan d’extension des séries éliminatoires a été dévoilé en juin 2021, mais les commissaires de la conférence qui gèrent le CFP n’ont pas pu parvenir au consensus unanime nécessaire pour faire avancer la proposition. L’expansion pour la saison 2024 a été déclarée morte en février.

Mais les présidents d’université et les chanceliers qui supervisent le CFP sont intervenus et ont relancé le processus au cours de l’été. Ils ont approuvé le plan initial pour une utilisation d’ici 2026 et l’ont renvoyé aux commissaires, leur ordonnant d’essayer de s’étendre d’ici 2024, si possible.

Le contrat de 12 ans du College Football Playoff avec ESPN s’étend sur la saison 2025-26.

Ne négociant plus sur le format, les commissaires devaient déterminer quand et où les matchs seraient joués et si les partenaires de bowling et les villes hôtes des matchs de championnat pourraient s’adapter à un changement de calendrier pour 2024 et 2025.

Le problème du Rose Bowl a été le dernier à être réglé, car les organisateurs du match de bowling vieux de 120 ans espéraient obtenir de la CFP l’assurance qu’ils conserveraient leur précieux temps du Nouvel An lorsque de nouveaux contrats entreraient en vigueur en 2026.

Les responsables du CFP ont hésité.

Face à la possibilité d’être décrit comme un obstructionniste et d’être potentiellement exclu des séries éliminatoires élargies à long terme, le Rose Bowl a accepté d’aller de l’avant de bonne foi.

Ralph D. Russo, The Associated Press