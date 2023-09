Les éliminatoires de football universitaire devraient conserver le format d’une tranche élargie à 12 équipes malgré le réalignement de la conférence

Malgré la vague de réalignement des conférences cette intersaison, on s’attend à ce que le format convenu des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes maintienne sa structure au moins pour la saison 2024, ont déclaré des sources à CBS Sports.

La raison principale : il faudrait un vote unanime du comité de gestion du CFP – 10 commissaires et le directeur sportif de Notre Dame – pour apporter un changement au format à 12 équipes à ce stade, ont confirmé des sources.

La structure de 12 équipes en place pour 2024 verra les six champions de conférence les mieux classés peupler le terrain en tant que qualifiés automatiques, tandis que six autres équipes générales recevront des offres pour les séries éliminatoires.

Avec le sport en pleine évolution et le nombre de conférences FBS qui existeront une fois la saison prochaine lancée, il serait presque impossible de trouver un consensus sur le sujet des conférences qui méritent le statut AQ.

L’idée originale derrière la garantie de places aux six champions de conférence les mieux classés était que, la plupart des années, non seulement les champions de la ligue Power Five auraient accès aux séries éliminatoires, mais aussi au moins un champion d’une conférence du Groupe des Cinq.

Le maintien de la structure 6+6 pour 2024 retarderait les spéculations selon lesquelles le nombre de qualifications automatiques diminuerait avec la perte attendue du Pac-12. Les deux autres structures qui ont été suggérées de manière informelle sont 5+7 avec cinq AQ (représentant l’expiration du Pac-12) et les 12 équipes les mieux notées – quel que soit leur statut de championnat de conférence – remportant des offres CFP.

Le comité se réunira pour une réunion régulière de deux jours qui débutera mardi à Chicago. Même si des modèles alternatifs sont proposés lors de la réunion, il suffira d’une seule voix dissidente pour maintenir en place la structure convenue.

Le commissaire américain Mike Aresco s’est déclaré officiellement opposé à tout changement de structure qui réduirait le nombre de couchettes automatiques.

Après la saison 2025, une grande partie de la structure et du format des séries éliminatoires à 12 équipes seront à prendre en considération, y compris le modèle 6+6. Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a déclaré à plusieurs reprises qu’il serait favorable à une structure comprenant 12 équipes générales.

« Je pense que les meilleures équipes des séries éliminatoires sont les plus en santé », a déclaré Sankey aux journalistes plus tôt ce mois-ci. « Ce n’est pas là que se trouvent beaucoup de mes collègues. »

Le conseil d’administration du CFP, composé de 11 présidents et chanceliers d’université, est l’autorité finale qui supervise les séries éliminatoires.

« Cela ne dépend pas de moi », a ajouté Sankey. « Mon point de vue est qu’un format a été décidé. Si vous regardez en profondeur la transition des équipes et ce que cela signifie, vous auriez une série d’années pendant lesquelles les équipes non classées auraient été des champions de conférence éligibles pour les séries éliminatoires. Cela ne fonctionne tout simplement pas. « .

Par exemple, une seule fois depuis 2011, le champion de la Conference USA a été classé dans le Top 25 final de l’AP avant le début des matchs de bowling. (N°23 de l’UTSA la saison dernière.) Dans les séries éliminatoires actuelles à quatre équipes, le champion du Groupe des Cinq le mieux classé se voit attribuer une offre de six bols du Nouvel An. Si ce champion ne figure pas dans le classement CFP tel que publié publiquement, cette décision est prise par le comité de sélection du CFP.

Le comité de gestion du CFP s’est réuni pour la dernière fois fin août avant que Stanford, Californie et SMU ne rejoignent l’ACC à partir de 2024. L’État de Washington et l’État de l’Oregon restent dans les limbes pour la saison prochaine.

« Quand le Comité de Direction de la CFP [last] réunis, le Pac-12 – après les départs annoncés – comptait encore quatre membres restants », a déclaré Sankey. « Plus tard dans la semaine, Stanford et Cal ont déménagé. Nous ne nous sommes pas réunis de nouveau. Respectueusement, le Pac-12 existe toujours. Il faut que son avenir et son orientation soient clairs. »

Les statuts de la NCAA stipulent qu’une conférence doit être composée d’au moins huit membres. Cependant, il existe un délai de grâce de deux ans pour qu’une ligue atteigne ce chiffre. Il est largement admis que l’État de Washington et l’État de l’Oregon finiront par atterrir dans la montagne ouest. On a demandé à Sankey s’ils pouvaient jouer en conférence à deux équipes pendant ces deux années.

« La CFP – pour que ce soit clair – n’est pas la NCAA », a-t-il déclaré.

Le commissaire du Pac-12, George Kliavkoff, sera présent à la réunion de cette semaine. Il n’est pas clair s’il conserve toujours les droits de vote de la CFP sur les questions d’actualité.

Bien que peu de choses soient décidées lors de la réunion de cette semaine, l’urgence se profile. Les commissaires et les PDG devraient élire un nouveau directeur exécutif – en remplacement de Bill Hancock, qui prend sa retraite – d’ici Noël.

Les négociations débuteront bientôt sur un nouvel accord sur les droits médiatiques du CFP qui débutera en 2026. Le nouveau contrat pourrait être le plus important de l’histoire du sport universitaire. L’un des aspects les plus importants de cet accord sera la manière dont les revenus seront répartis entre les conférences.

Actuellement, les ligues Power Five reçoivent environ 80 % de la répartition des revenus annuels. On ne sait pas encore si un vote unanime sera nécessaire pour changer cette formule avec l’émergence d’un Power Four après la dissolution du Pac-12.