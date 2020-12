Le bourdonnement des petits rotors a remplacé les aboiements des chiens et les bullwhips dans cette ferme israélienne, où les drones sont utilisés pour rassembler et observer le bétail.

Les quadricoptères télécommandés flottent près des vaches, qui se déplacent en réponse lorsque la vidéo en direct est renvoyée aux agriculteurs.

«Utiliser un drone au lieu de cow-boys et de chiens crée un environnement beaucoup moins stressant pour les animaux, et un animal moins stressant est beaucoup plus sain et plus productif», a déclaré Noam Azran, PDG de BeeFree Agro, la société qui produit la méthode.

Les drones permettent également un contrôle plus efficace des grands groupes et des pâturages, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait un intérêt de la part des Émirats arabes unis, qui ont conclu des relations formelles avec Israël en septembre.

Des représentants de BeeFree Agro se rendront dans l’Etat du Golfe ce mois-ci « pour voir si notre solution peut fonctionner pour les chameaux », a-t-il dit.