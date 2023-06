Les éleveurs du Manitoba veulent à contrecœur que les loups soient tués après que les attaques aient pris une grosse part des résultats

Les caméras de piste ont capturé des indices de loups tuant du bétail dans le ranch de Randy et Carla Radford, mais elles disent que des preuves physiques sont emportées.

Les éleveurs de Roblin, au Manitoba, affirment que la situation a laissé leurs animaux et leur gagne-pain en souffrance.

« Nous appelons cela le smorgasbord », a déclaré Randy. « Ils s’invitent tout simplement.

« Ce n’est pas quelque chose de nouveau, c’est juste que c’est de pire en pire et de pire en pire et puis l’année dernière ça a explosé et cette année je peux voir que ça va exploser encore plus. »

C’est un problème qui, selon les Radford, leur coûte des milliers de dollars par an. Ils ont des pâturages à proximité du parc national du Mont-Riding et du parc provincial du mont Duck, territoire connu des loups.

Le ranch des Radford est situé près de Roblin, au Manitoba, à proximité du territoire connu des loups dans le parc provincial Duck Mountain. (CBC News Graphics)

« Nous sommes à des prix très élevés dans le cycle du bétail, donc chaque veau que nous perdons en ce moment coûte environ 2 000 $ », a déclaré Carla.

Randy a une photo capturée sur une caméra de surveillance de trois loups entourant un taureau abattu dans leur ferme en mars dernier. Les éleveurs ont déclaré avoir essayé des chiens de garde, installé des clôtures électriques et même embauché quelqu’un pour s’asseoir dans leur champ la nuit avec un fusil et une lampe de poche, mais les loups continuent de revenir.

« Ils sont si intelligents qu’ils trouvent juste comment contourner tout ça », a déclaré Randy.

Les éleveurs peuvent obtenir une indemnisation pour le bétail blessé ou tué par des loups ainsi que des ours, des coyotes et des renards par l’intermédiaire de la Société des services agricoles du Manitoba, dans le cadre du Programme d’indemnisation des dommages causés par la faune. Selon son site Web, le programme reçoit environ 1 900 réclamations par an pour toutes les attaques de prédateurs, les loups représentant environ 20 % des réclamations.

« Les producteurs qui soupçonnent qu’ils ont perdu du bétail à cause de la prédation par la faune, mais qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves leur permettant d’accéder à un financement dans le cadre du Programme d’indemnisation des dommages causés par la faune, sont encouragés à signaler leur situation à un agent de conservation du bureau de district local », a déclaré la province. dit sur son site internet.

Les Radford ont déclaré que depuis le 10 mai, 17 de leurs veaux ont été tués mais ils n’ont été indemnisés que pour deux car ils n’ont pas pu retrouver les carcasses des autres.

Les attaques de loups minent les bénéfices d’un ranch du Manitoba Un couple manitobain qui exploite un ranch dans la région de Parkland, dans la province, dit qu’on les laisse aux loups. Ils disent que leurs vaches et leurs résultats financiers souffrent à cause des attaques du prédateur suprême. Il existe un programme d’indemnisation disponible pour le bétail tué par des animaux sauvages, mais la charge de la preuve peut être difficile à assumer.

Daniel Dupont est étudiant au doctorat en biologie de la faune et chargé de cours en biologie à l’Université Saint-Boniface. Il a passé du temps à étudier comment les loups interagissent avec leurs proies.

Il a dit que les loups essaient généralement d’éviter tout conflit avec les humains et tout ce qui concerne les humains comme le bétail, mais ils peuvent apprendre à se nourrir de vaches.

« Si les populations d’orignaux, de wapitis, de cerfs ou même de castors sont déprimées, ils pourraient chercher un moyen de subvenir aux besoins de leur famille et cela pourrait les amener à chercher ailleurs, comme le bétail », a déclaré Dupont.

Il a dit que ce ne serait pas un comportement inhabituel pour les loups d’entraîner leurs proies.

« S’ils ont une proie dans une zone qu’ils considèrent comme risquée, ils pourraient traîner cette proie quelque part où ils estiment qu’il est moins risqué pour eux de la consommer », a déclaré Dupont. « Même en l’absence de photos ou de vidéos, les loups laissent généralement des signes qu’ils étaient là et qu’ils ont tué… même si vous ne trouvez pas la carcasse entière. »

Carson Callum, directeur général de Manitoba Beef Producers, a déclaré que parce que les animaux sont élevés dans le paysage naturel, les éleveurs sont souvent confrontés à des problèmes de prédation.

« Malheureusement, cela conduit à ces interactions avec le bétail, la faune ou les prédateurs qui, selon nous, entraînent des pertes de bétail », a déclaré Callum, ajoutant qu’il s’agissait d’un problème de longue date qui semble être cyclique.

Il a dit que c’est un défi constant et qu’obtenir une compensation peut être problématique pour les éleveurs s’ils n’ont pas de preuve que leur animal a été tué par un prédateur.

« Il y a un fardeau de preuve qui y est associé », a déclaré Callum. « Vous devez avoir une sorte de preuve de cette perte, qu’il s’agisse d’une carcasse de cette espèce de bétail ou de photos ou de quoi que ce soit de cette nature. »

« Les loups sont des prédateurs très efficaces. Ils sont capables de nettoyer et d’utiliser une grande partie de leurs proies. »

Shelley Alexander, professeure à l’Université de Calgary spécialisée dans les coyotes et les loups, a déclaré que la prévention est essentielle, mais on ne peut pas s’attendre à ce que les éleveurs portent le seul fardeau des attaques d’animaux sauvages.

« Il doit y avoir une enquête active sur une forme et une forme de compensation », a déclaré Alexander.

Bovins photographiés dans un pâturage du ranch de Randy et Carla Radford près de Roblin, Man. (Soumis par Randy et Carla Radford)

Les Radford ont déclaré que la province envoyait un trappeur pour tuer les loups causant des problèmes dans leur ranch.

La province n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la situation de Radford dans les délais.

Dupont a déclaré que les méthodes létales ne peuvent fonctionner que temporairement, car le reste de la meute peut continuer à s’attaquer au bétail à moins que la majorité de la population de loups ne soit retirée d’une zone.

Le programme du Manitoba ne vise pas la réduction générale de la population.

Les Radford ne veulent pas que les loups soient tués, mais ils pensent que c’est la seule solution.

« Nous ne sommes pas du tout ceux qui veulent exterminer des choses, mais pourquoi devrions-nous payer des centaines de milliers de dollars pour les nourrir? » Carla a dit.