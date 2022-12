Les éleveurs du Ladakh s’efforcent de sauver l’avenir à la frontière climatique

KHARNAK, Inde (AP) – Le nomade Tsering Angchuk jure de rester dans son village isolé de la région indienne du Ladakh.

Ses deux fils et la plupart de ses concitoyens ont migré vers une colonie urbaine voisine, mais Angchuk est déterminé à garder son troupeau de chèvres productrices de cachemire dans le village sans arbres de Kharnak, un désert montagneux d’une beauté envoûtante mais impitoyable et froid.

L’homme de 47 ans élève 800 moutons et chèvres et un troupeau de 50 yacks de l’Himalaya à Kharnak. En 2013, il a émigré à Kharnakling, une agglomération urbaine à la périphérie d’une ville régionale appelée Leh, mais est revenu un an plus tard, non pas parce que son ancienne maison s’était améliorée, a-t-il dit, “mais parce que les centres urbains empirent et il y a ne sont que des petits boulots pour des gens comme nous.

Niché entre l’Inde, le Pakistan et la Chine, le Ladakh a été confronté à la fois à des conflits territoriaux et aux effets néfastes du changement climatique. Les villages peu peuplés de la région ont été témoins de conditions météorologiques changeantes qui ont déjà modifié la vie des gens par des inondations, des glissements de terrain et des sécheresses.

Des milliers de nomades du Ladakh, connus pour leur mode de vie unique dans l’un des paysages les plus hostiles au monde, ont été au cœur de ces changements, aggravés par les conflits frontaliers et la diminution des pâturages. Les changements ont forcé des centaines de personnes à migrer vers des établissements principalement urbains, tandis que d’autres s’efforcent d’en faire un lieu plus habitable.

Les fils d’Angchuk ne sont pas revenus – ils ne veulent pas être bergers, dit-il – et se sont installés à Leh. L’un est devenu entrepreneur en construction et l’autre travaille dans une agence de voyages, qui fait partie de l’industrie touristique en plein essor de la région.

Avec plus de 300 jours de soleil, le désert est à l’ombre de la pluie de l’Himalaya et ne reçoit qu’environ 100 millimètres de précipitations par an.

À une altitude de 15 000 pieds (4 750 mètres), les températures peuvent chuter à moins 35 degrés Celsius (moins 31 degrés Fahrenheit) pendant les longs mois d’hiver. Mais il fait plus chaud.

Il n’y a pas de mot pour moustique dans la langue ladakhie locale, mais la région compte maintenant beaucoup de ces insectes, a déclaré Sonam Wangchuk, un ingénieur travaillant sur des solutions durables à son Himalayan Institute of Alternative Ladakh.

“Ceux-ci viennent tous avec la viabilité du climat pour eux”, a-t-il déclaré.

Les milliers de glaciers du Ladakh, qui contribuent à donner à la région accidentée son titre de château d’eau du monde, reculent à un rythme alarmant, menaçant l’approvisionnement en eau de millions de personnes.

“Cette année, nous avons eu une fonte des glaciers sans précédent”, a déclaré le professeur Shakil Romshoo, un éminent glaciologue et géologue.

Romshoo a déclaré que son équipe étudiait sept glaciers au Cachemire et dans l’Himalaya du Ladakh depuis neuf ans, mais “cette année montre l’ablation maximale”, se référant à la quantité de neige et de glace qui a disparu.

Drung-Drung, le deuxième plus grand glacier du Ladakh, a fondu de cinq mètres (197 pouces) d’épaisseur cette année, contre une moyenne d’un mètre (39 pouces) par an ces dernières années.

Selon les experts, la fonte a été exacerbée par une augmentation de la pollution locale qui s’est aggravée en raison de la militarisation de la région. Le carbone noir ou la suie provenant de la combustion des combustibles fossiles sur les glaciers absorbe la lumière du soleil et contamine les cours d’eau, menaçant la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique de la région.

La pollution est “une énorme attaque environnementale”, a déclaré l’ingénieur Wangchuk. “La plupart sont dus au chauffage des abris qui peuvent être facilement remplacés par des systèmes de chauffage sans carbone.”

Il a ajouté que le Ladakh est aujourd’hui “probablement la zone militarisée la plus dense où le ratio civil-soldat est de 1:2”.

L’impasse en cours entre l’Inde et la Chine a vu le déploiement de dizaines de milliers de soldats supplémentaires dans la région déjà militarisée.

« Le changement climatique est une mauvaise gestion globale alors que la pollution est une mauvaise gestion locale. Nous assistons aux effets dévastateurs du mélange au Ladakh », a déclaré Wangchuk.

“Ce n’est pas n’importe quel petit conflit, c’est bien plus que cela et celui qui gagne, nous perdons tous.”

Les éleveurs disent qu’avec l’accès aux aires de reproduction et de mise bas habituelles bloquées par les militaires de chaque côté, les chèvres et les moutons nouveau-nés périssent dans le froid extrême des hautes altitudes.

Les bergers ont parcouru ces pâturages au sommet du toit du monde le long des frontières non marquées avec la Chine pendant des siècles où les vents violents font pousser les chèvres avec leur laine super douce.

Le cachemire tire son nom du Cachemire contesté, où les artisans tissent la laine en fil fin et en vêtements exquis qui coûtent jusqu’à des milliers pièce dans une importante industrie d’exportation d’artisanat.

“Aucun des autres produits ne génère autant de revenus que ce qu’ils produisent et ils sont les véritables générateurs de richesse au Ladakh”, a déclaré Wangchuk à propos des nomades de Kharnak. “Ils sont les plus précieux mais ils sont les plus négligés.”

Les nomades mènent une vie exténuante et suivent une routine stricte 24 heures sur 24. Ils traient et tondent leurs animaux deux fois par jour, entretiennent des enclos aux murs de pierre, tissent des tapis, ramassent et sèchent au soleil le fumier pour le feu et cuisinent. Les bergers transportent également leurs animaux d’un endroit à l’autre plus souvent que d’habitude à la recherche de zones de pâturage plus vertes.

Mais il n’y a presque pas de soins de santé, d’école ou de système d’irrigation adéquat.

« C’est toute une année de travail ici, pas de vacances. Même si vous êtes malade, vous devez vous occuper des animaux », a déclaré Angchuk, le nomade. « Dans une dizaine d’années, je pense qu’il n’y aura plus de nomades de Kharnak, même si notre peuple sera là. Nous appartiendrons à l’histoire.

Les autorités disent qu’elles font tout ce qu’elles peuvent pour arrêter la fuite des nomades. Aujourd’hui, le village dispose de panneaux solaires pour l’électricité, de huttes préfabriquées construites par le gouvernement et de robinets d’eau. Certaines parties ont une couverture de télécommunication.

Mais les éleveurs disent que ce n’est pas assez.

Tundup Namgail, le chef du département de l’élevage ovin du district de Leh, a déclaré que malgré toutes les installations, les nomades doivent être “attirés sur le plan pratique, et non en romantisant leur vie”.

La « seule façon de les y maintenir est d’améliorer leur rentabilité. Rendez-les riches d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

D’autres solutions voient le jour. Les stupas de glace, un glacier artificiel créé par les villageois et nommé d’après un type de structure bouddhiste sacrée, deviennent une source d’eau alternative.

En hiver, les villageois stockent l’eau sous la forme de tas de glace de forme conique qui coulent à mesure que la température se réchauffe.

Dans le village de Kulum de la région, cette méthode a partiellement fonctionné.

Quelque huit des 11 familles du village agricole ont migré vers d’autres régions après qu’une sécheresse catastrophique a suivi des inondations meurtrières en 2010 et asséché l’eau de Kulum.

Une décennie plus tard, des villageois et une équipe de militants écologistes, dont Wangchuk, ont formé un stupa de glace dans la montagne voisine. L’année dernière, certaines familles sont revenues alors qu’un filet d’eau du glacier artificiel a irrigué certaines parcelles du champ du village.

Pourtant, les experts affirment que les crues soudaines et les sécheresses induites par le changement climatique ont perturbé le système hydrologique de nombreux villages.

« C’est une sorte de bénédiction déguisée que moins de gens fassent de l’agriculture maintenant », a déclaré Wangchuk. “Les gens qui ne cultivent pas aident en quelque sorte ceux qui cultivent en mettant à disposition le peu d’eau qui vient maintenant.”

Le berger de Kharnak, Paljor Tundup, craint néanmoins d’être la dernière génération de bergers de la région.

“Nos enfants ne veulent pas de cette vie”, a-t-il dit en ramassant un écheveau de laine pour le passer à sa fille qui tissait un tapis à proximité. “Honnêtement, nous n’avons pas non plus beaucoup à discuter avec eux en faveur de ce genre de vie.”

___

Suivez Aijaz Hussain sur Twitter à twitter.com/hussain_aijaz

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Aijaz Hussain, The Associated Press