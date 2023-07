Les éleveurs de viande de chien sud-coréens repoussent alors que les politiciens poussent à éliminer l’industrie

Les chiens aboient et regardent Kim Jong-kil s’approcher des cages rouillées abritant les gros animaux à poils courts qu’il vend pour leur viande. Kim ouvre une porte et caresse le cou et la poitrine d’un chien.

Kim dit qu’il est fier de la ferme de viande de chien qui soutient sa famille depuis 27 ans, mais est bouleversé par les tentatives croissantes des politiciens et des militants d’interdire l’entreprise, qu’il confie à ses enfants.

« C’est plus qu’un simple sentiment de malaise. Je m’oppose absolument à ces mouvements et nous mobiliserons tous nos moyens pour y résister », a déclaré Kim, 57 ans, dans une interview dans sa ferme de la ville de Pyeongtaek, juste au sud de Séoul.

La consommation de viande de chien est une pratique séculaire dans la péninsule coréenne et a longtemps été considérée comme une source d’endurance pendant les chaudes journées d’été. Ce n’est ni explicitement interdit ni légalisé en Corée du Sud, mais de plus en plus de gens veulent qu’il soit interdit. Le public est de plus en plus conscient des droits des animaux et s’inquiète de l’image internationale de la Corée du Sud.

La campagne anti-viande de chien a récemment reçu un grand coup de pouce lorsque la première dame du pays a exprimé son soutien à une interdiction et que deux législateurs ont soumis des projets de loi pour éliminer le commerce de la viande de chien.

« Les étrangers pensent que la Corée du Sud est une puissance culturelle. Mais plus la culture K augmente sa réputation internationale, plus le choc subi par les étrangers face à notre consommation de viande de chien est grand », a déclaré Han Jeoungae, un député de l’opposition qui a déposé une loi pour interdire l’industrie de la viande de chien. mois.

Les perspectives d’adoption d’une loi anti-viande de chien ne sont pas claires en raison des protestations des agriculteurs, des restaurateurs et d’autres personnes impliquées dans l’industrie de la viande de chien. Des sondages suggèrent qu’un Sud-Coréen sur trois s’oppose à une telle interdiction, bien que la plupart des gens ne mangent plus de viande de chien.

Les chiens sont également consommés en Chine, au Vietnam, en Indonésie, en Corée du Nord et dans certains pays africains, dont le Ghana, le Cameroun, le Congo et le Nigeria.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités indonésiennes ont annoncé la fin de l’abattage des chiens et des chats sur un marché aux animaux de l’île de Sulawesi à la suite d’une campagne d’un an menée par des militants locaux et des célébrités mondiales. Le Tomohon Extreme Market deviendra le premier marché de ce type en Indonésie à ne plus manger de viande de chien ni de chat, selon le groupe anti-cruauté envers les animaux Humane Society International.

L’industrie sud-coréenne de la viande de chien reçoit une plus grande attention internationale en raison de sa réputation de démocratie riche et ultramoderne. C’est aussi le seul pays avec des fermes à l’échelle industrielle. La plupart des fermes en Corée du Sud ont plus de 500 chiens, selon une association d’éleveurs de chiens.

Lors d’une récente visite, la ferme de Kim, l’une des plus grandes du pays avec 7 000 chiens, semblait relativement propre mais il y avait une forte puanteur dans certaines régions. Tous les chiens sont gardés dans des cages surélevées et sont nourris avec des déchets alimentaires et du poulet haché. Ils sont rarement relâchés pour faire de l’exercice et sont généralement vendus pour la viande un an après leur naissance.

Kim a déclaré que deux de ses enfants, âgés de 29 et 31 ans, exploitaient la ferme avec lui et que les affaires fonctionnaient plutôt bien. Il a déclaré que les chiens élevés pour leur viande sont différents des animaux de compagnie, une idée à laquelle s’opposent les militants.

Il est maintenant difficile de trouver des restaurants de viande de chien dans le centre-ville animé de Séoul, bien que beaucoup sortent encore à la campagne.

« Je ne gagne qu’un tiers de l’argent J’avais l’habitude de faire. Les jeunes ne viennent pas ici. Seules les personnes âgées malades viennent déjeuner », a déclaré Yoon Chu-wol, 77 ans, propriétaire d’un restaurant de viande de chien sur le marché traditionnel de Kyungdong à Séoul. « Je dis à mes clients âgés de venir manger plus souvent avant que ce ne soit interdit ».

Les agriculteurs sont également confrontés à une surveillance croissante de la part des autorités et à une opinion publique de plus en plus négative. Ils se plaignent que les fonctionnaires leur rendent visite à plusieurs reprises en réponse aux plaintes déposées par des militants et des citoyens concernant des allégations de maltraitance d’animaux et d’autres actes répréhensibles. Kim a déclaré que plus de 90 requêtes de ce type avaient été déposées contre sa ferme au cours d’une période récente de quatre mois.

Son Won Hak, secrétaire général de l’association des éleveurs de chiens, a déclaré que de nombreuses fermes se sont effondrées ces dernières années en raison de la chute des prix de la viande de chien et de la baisse de la demande. Il pense que c’est le résultat de campagnes militantes et de reportages injustes dans les médias axés sur les exploitations agricoles aux conditions inférieures. Certains observateurs, cependant, affirment que la consommation de viande de chien était déjà en baisse, les jeunes restant à l’écart.

« Très honnêtement, j’aimerais quitter mon travail (d’agriculteur) demain. Nous ne pouvons pas dire en toute confiance à nos enfants que nous élevons des chiens », a déclaré Son. « Quand mes amis m’ont appelé, ils m’ont dit ‘Hé, tu es toujours à la tête d’un élevage de viande de chien ? N’est-ce pas illégal ?' »

Le nombre de fermes en Corée du Sud a diminué de moitié il y a quelques années pour atteindre environ 3 000 à 4 000, et environ 700 000 à 1 million de chiens sont abattus chaque année, une baisse par rapport à plusieurs millions il y a 10 à 20 ans, selon les éleveurs de chiens. ‘ association. Certains militants soutiennent que les estimations des agriculteurs sont une exagération destinée à montrer que leur industrie est trop importante pour être détruite.

Fin 2021, la Corée du Sud a lancé un groupe de travail gouvernemental-civil pour envisager d’interdire la viande de chien à la suggestion du président de l’époque, Moon Jae-in, un amoureux des animaux domestiques. Le comité, dont les membres comprennent des agriculteurs et des militants des droits des animaux, s’est réuni plus de 20 fois mais n’est parvenu à aucun accord, apparemment en raison de différends sur des questions d’indemnisation.

Les responsables de l’agriculture ont refusé de divulguer les discussions lors des réunions à huis clos. Ils ont déclaré que le gouvernement voulait mettre fin à la consommation de viande de chien sur la base d’un consensus public.

En avril, la première dame Kim Keon Hee, l’épouse de l’actuel président Yoon Suk Yeol, a déclaré lors d’une réunion avec des militants qu’elle espérait la fin de la consommation de viande de chien. Les célébrités ont répondu par des rassemblements et des plaintes officielles contre Kim pour avoir prétendument nui à leurs moyens de subsistance.

Han, la législatrice, a déclaré qu’elle « évalue très positivement » les personnalités influentes qui s’expriment contre la consommation de viande de chien.

Han a déclaré que son projet de loi propose des programmes de soutien aux agriculteurs qui acceptent de fermer leurs fermes. Ils auraient droit à de l’argent pour démanteler leurs installations, à la formation professionnelle, à l’aide à l’emploi et à d’autres avantages, a-t-elle déclaré.

Ju Yeongbong, un responsable de l’association des agriculteurs, a déclaré que les agriculteurs voulaient continuer pendant environ 20 ans de plus jusqu’à ce que les personnes âgées, leurs principaux clients, meurent, permettant à l’industrie de disparaître naturellement. Les observateurs disent que la plupart des agriculteurs ont également entre 60 et 70 ans.

Borami Seo, directrice du bureau sud-coréen de la Humane Society International, a déclaré qu’elle s’opposait à la poursuite de l’abattage de millions de chiens pendant une période aussi prolongée. « Laisser cette cruauté silencieuse envers (des chiens) être commise en Corée du Sud n’a aucun sens », a déclaré Seo.

« (La consommation de viande de chien) est trop anachronique, comporte des éléments de cruauté envers les animaux et entrave notre croissance nationale », a déclaré Cheon JinKyung, responsable de Korea Animal Rights Advocates à Séoul.