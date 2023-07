Les éleveurs de bétail du Canada projettent une nouvelle image en tant que protecteurs des prairies pour contrer la mauvaise réputation du bœuf

À l’intérieur d’un bâtiment d’exposition agricole au Stampede de Calgary, les enfants s’entraînent à faire tourner le bétail dans différentes zones de pâturage, gagnant des «points carbone» au fur et à mesure s’ils peuvent éviter de sous-pâturer ou de surpâturer la terre.

Ils jouent Gardiens des Prairiesun jeu d’ordinateur qui a été produit grâce au financement d’un programme de subventions du gouvernement, la branche caritative de la Canadian Cattle Association (CCA) et de Canards Illimités Canada, qui conserve et restaure les milieux humides. Le jeu est basé sur un documentaire court du même nom qui a été produit par le CCA, Conservation de la nature Canada et Canards Illimités.

Le jeu et le documentaire font tous deux partie de l’objectif plus large de l’industrie de repousser la mauvaise réputation du boeuf et de promouvoir plutôt l’idée que le pâturage du bétail peut être bon pour l’environnement – un moyen de préserver les prairies indigènes (qui peuvent, à leur tour, agir comme un puits de carbone).

« Parfois, ce que vous pensiez être le problème est vraiment la solution », lit-on dans le slogan du documentaire.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, l’agriculture est responsable de 30 % de la production totale du Canada. émissions de méthane – et 71 pour cent de cela est attribué à la production de boeuf.

L’amélioration de la réputation environnementale de l’industrie pourrait être une tâche ardue, car les préoccupations montent sur l’impact des émissions de méthane, et des articles de vulgarisation scientifique vantent souvent réduire bœuf consommation comme un moyen simple de réduire son empreinte carbone.

Le bétail joue un rôle dans le maintien des prairies – qui jouent un rôle dans la séquestration du carbone – et dans la préservation de la biodiversité de ces zones. (Conservation de la nature Canada/La Presse canadienne)

Mais les éleveurs affirment que la durabilité est une priorité de longue date pour eux – quelque chose qui est devenu plus important à mesure que les consommateurs s’éloignent du processus de production alimentaire et se préoccupent davantage de l’impact des aliments qu’ils consomment.

« C’est juste quelque chose qui, je pense, a atteint le sommet de la conversation avec le reste de la société », a déclaré Ryder Lee, directeur général de la Canadian Cattle Association. « Au lieu d’être occupés à faire de l’élevage, nous devons répondre à cet appel. »

Bien que la demande de bœuf demeure forte, l’industrie est bien consciente des critiques entourant l’intensité carbone de la production de bœuf et intensifie sa campagne de relations publiques pour gagner le cœur et le portefeuille des Canadiens.

La question de savoir si ce message résonne auprès des consommateurs reste une question ouverte qui pourrait avoir des enjeux importants pour les plus ou moins Industrie de 22 milliards de dollars .

Bovins et prairies

Le Gardiens des Prairies Le film indique que les bovins de boucherie peuvent être positifs pour l’écosystème, car les vaches ont assumé le rôle que les bisons ont historiquement joué dans le pâturage des prairies des prairies et le maintien de leur équilibre.

« Avec 74% des prairies indigènes du Canada maintenant perdues à jamais, il est essentiel de préserver ce qui reste », indique le documentaire.

La version jeu vidéo, qui est destinée à être jouée après le visionnage du documentaire, a été lancée au printemps.

Une fille joue au jeu informatique Guardians of the Grasslands au Stampede de Calgary le 13 juillet. Le jeu a été produit grâce au financement d’un programme de subventions du gouvernement, de la branche caritative de l’association bovine et de Canards Illimités Canada. (James Young/CBC)

« Nous avons déjà eu des ressources de l’industrie du boeuf, mais rien de gamifié », a déclaré Amie Peck, responsable de l’engagement des parties prenantes de la CCA. « Nous espérons vraiment que cela intéressera les enseignants. »

Tim McAllister, chercheur scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada basé à Lethbridge, en Alberta, a déclaré que le Prairies Le documentaire fait un point : le bétail joue un rôle dans le maintien des prairies – qui jouent un rôle dans la séquestration du carbone – et dans la préservation de la biodiversité de ces zones.

« Si nous cultivons ces prairies, nous finissons par libérer beaucoup de carbone à la suite de ce processus de culture », a-t-il déclaré.

L’impact de l’industrie bovine, a déclaré McAllister, implique plus que l’environnement : l’élevage de bétail est un mode de vie pour de nombreuses personnes, et la tradition autour de l’industrie peut profiter aux communautés.

REGARDER | Collecte des émissions de méthane du bétail : Regardez comment les chercheurs de l’U de S persuadent le bétail de collecter les émissions Kaitlyn Nielsen, assistante de recherche à l’Université de la Saskatchewan, montre comment une mangeoire verte fonctionne pour attirer les bovins, afin que l’équipe puisse prélever des échantillons de méthane à partir de leurs vapeurs nasales.

« Il n’y a pas de système de production alimentaire parfait »

En regardant strictement les émissions, cependant, l’impact environnemental de la production de boeuf est « beaucoup plus élevé » que pour tout autre type de protéine animale, a déclaré Jim Dyer, un consultant agro-environnemental à Cambridge, en Ontario, qui a étudié l’impact environnemental des protéines pour plus d’une décennie.

Cela est dû en partie aux émissions de méthane qui proviennent des rots de vache a-t-il dit, et en partie parce que les vaches sont tout simplement un animal beaucoup moins efficace à élever que d’autres sources de protéines, comme les porcs et les poulets.

L’élevage de bœuf sur l’herbe peut aider à séquestrer le carbone et profiter à la biodiversité, a-t-il déclaré, bien que la quantité de carbone séquestrée de cette façon ne compense pas les émissions globales plus importantes produit dans l’élevage de boeuf.

En ce qui concerne les émissions, l’impact environnemental de la production de viande bovine est « beaucoup plus élevé » que pour tout autre type de protéine animale, déclare un consultant. Cela est dû en partie aux émissions de méthane provenant des « rots de vache ». (Rachel Maclean/CBC)

Dyer suggère que les gens devraient généralement choisir le porc plutôt que le bœuf lorsqu’ils veulent manger de la viande rouge, et opter pour le bœuf nourri à l’herbe plutôt que nourri au grain lorsque cela est possible.

Quant à McAllister, il a dit que c’était aux gens de décider eux-mêmes quoi manger, si cela incluait de la viande et combien.

« Mais ils doivent réaliser qu’il y a des compromis, qu’il n’y a pas de système de production alimentaire parfait », a-t-il déclaré.

Plans pour stimuler les exportations de bœuf

Au-delà de souligner le rôle que joue le bétail dans la préservation des prairies, l’industrie s’est également engagée réduire son intensité carbone globale, notamment en s’engageant à réduire d’un tiers l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de sa production primaire d’ici 2030.

Interrogé sur les progrès réalisés vers cet objectif, le président de la Table ronde canadienne pour le boeuf durable, Ryan Beierbach, a déclaré dans une entrevue qu’une évaluation vient de se terminer et que les résultats seront bientôt rendus publics.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, a exprimé un vote de confiance envers l’industrie et ses objectifs de durabilité. Lors d’une annonce de financement tenue au Calgary Stampede la semaine dernière, les responsables ont applaudi le secteur canadien de l’élevage bovin – un représentant du ministre fédéral de l’Agriculture affirmant que l’industrie a fait un « travail formidable pour élever le bœuf de manière durable ».

Dans un communiqué le gouvernement a vanté un chiffre de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, selon lequel les émissions globales de gaz à effet de serre de la production de bœuf canadienne ont une empreinte totale de 11,4 kilogrammes d’équivalent CO2, ce qui, selon lui, est inférieur à la moitié de la moyenne mondiale.

Le député Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau, lors d’une annonce de financement sur l’agriculture durable au Stampede de Calgary la semaine dernière. (Paula Duhatschek/CBC)

« C’est l’histoire que nous voulons raconter au monde, et l’annonce d’aujourd’hui va en fait aider à raconter cette histoire dans le monde », a déclaré le député Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, lors d’une annonce qui s’est engagé 12 millions de dollars pour la recherche en agriculture durable.

Drouin a déclaré que l’idée que les gens devraient simplement arrêter de manger du bœuf pour réduire leur impact sur l’environnement est une « stratégie défaillante » et que l’accent devrait plutôt être mis sur la décarbonisation du processus de production bovine.

Bien que les exportations de bœuf canadien continuent en retard sur les autres pays , comme les États-Unis et le Brésil, le gouvernement fédéral espère les intensifier dans les années à venir. Le Japon a rouvert ses portes Importations canadiennes et Ottawa envisage d’ouvrir un nouveau bureau de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de l’Indo-Pacifique à Manille, la capitale des Philippines .

« Le monde est à la recherche de boeuf canadien, [and] nous savons que nous avons une formidable histoire à raconter », a déclaré Drouin.

À quel point la durabilité compte-t-elle ?

Chez nous, cependant, il n’est pas clair si la perception qu’ont les consommateurs du bœuf et de la durabilité fera une grande différence dans les résultats de l’industrie.

Kevin Grier, un analyste du marché du bétail et de la viande basé à Guelph, en Ontario, a déclaré que même si les consommateurs peuvent dire que les problèmes environnementaux sont importants pour eux, le goût et le prix ont tendance à l’emporter sur ces préoccupations lorsqu’il s’agit de choix à l’épicerie.

Selon un rapport de recherche préparé en 2021 pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, la production de bœuf nourri à l’herbe et au grain est plus intensive en carbone que la production de porc. (Monica Kidd)

Malgré augmentation des taux de végétarismeles données de Statistique Canada montrent que la demande de bœuf des Canadiens est restée « très, très forte », tempérée seulement légèrement par les prix élevés, a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que ces prix continuent d’augmenter alors que les producteurs de boeuf de l’Ouest canadien font face à des conditions de sécheresse et que certains éleveurs abattre leurs troupeaux . Prix ​​du boeuf frais et surgelé a augmenté de neuf pour cent au cours de la dernière annéedépassant les autres sources de protéines.

« C’est la question qui me semble intéressante, c’est le rôle que jouera le boeuf dans le dossier de la viande au cours des deux prochaines années », a déclaré Grier.

Quant à Ryder Lee, directeur général de la CCA, il a déclaré que parler de durabilité est devenu une priorité, qu’elle se traduise ou non par des ventes.

« L’opinion publique se construit avec le temps », a-t-il déclaré. « Si nous nous contentons de tricoter et d’élever du bétail sans parler de ce que nous faisons, ce que nous avons découvert, c’est que les décisions sont prises pour nous.

Environ 17 écoles de l’Alberta se sont jusqu’à présent inscrites pour utiliser le Gardiens jeu d’ordinateur. L’organisme espère offrir des versions adaptées aux autres provinces afin qu’elles puissent être utilisées dans les salles de classe à travers le pays cet automne.