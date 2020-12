le Covid-19 la pandémie a été une période difficile pour la plupart des gens. Les enseignants et les étudiants ont dû quitter la configuration conventionnelle de la salle de classe et les classes sont désormais en ligne. Le changement soudain n’a pas été facile pour les deux parties concernées, cependant, plusieurs enseignants à travers le monde ont fait de leur mieux pour partager leurs connaissances aussi efficacement que possible.

Une tendance Tiktok a repris parmi les étudiants où ils tiennent des pancartes pour remercier leurs professeurs pendant leurs cours en ligne. Un utilisateur de Twitter nommé Sheetal Vijayann a partagé cette tendance dans un tweet. Elle a dit que les étudiants écrivaient des notes de remerciement aux professeurs et les tenaient debout pendant les conférences Zoom. «C’est tellement sain et je déchire à chacun d’entre eux !!» dit Sheetal.

Il y a un TikTok d’étudiants écrivant des notes de remerciement à leurs professeurs et les tenant dans leurs conférences Zoom. C’est tellement sain et je déchire à chacun d’entre eux !! ♥ ️ – Sheetal Vijayann (@sheetalvijayann) 10 décembre 2020

Sheetal a partagé des vidéos de cette tendance sur Twitter. Dans l’une des vidéos qu’elle partage, on peut voir qu’un professeur est en visioconférence avec ses étudiants. Une chanson a été posée sur la vidéo afin que le professeur ne soit pas clairement audible, mais à un moment donné, il demande à ses élèves: « Vous allez bien. » Le moment suivant, la vidéo des étudiants apparaît à l’écran, tous brandissant des notes de remerciement.

Le professeur est ravi de voir ce geste. Il a ri et a dit: « Vous êtes merveilleux. » Le moment a été naturellement émouvant pour l’enseignant qui a essayé de faire de son mieux pendant la Covid-19 pandémie. Le professeur a ajouté: «Vous me faites pleurer les yeux maintenant.»

Le texte de la vidéo informe les téléspectateurs que pendant tout le semestre, cet enseignant n’a vu que les trois mêmes personnes. La classe voulait montrer son appréciation pour le travail qu’il a accompli pour ses élèves.

Une autre vidéo similaire partagée par Sheetal montre un professeur âgé donnant un cours en ligne. Dans la vidéo, le professeur dit qu’il ne voit personne avec une caméra allumée et demande si c’est la nouvelle chose cool. Il continue qu’il a entendu dans certains cours, personne n’allume leurs caméras, y compris l’instructeur.

Le professeur demande: «Sérieusement, est-ce de ma faute si vous avez éteint vos caméras.» C’est à ce moment-là qu’un étudiant dit: «Donc, Dr Brown, nous voulions en fait faire quelque chose.» Le professeur Brown lui demande: «Avec vos caméras éteintes?» L’élève peut être entendu dire à ce moment-là: «Tout le monde, si vous voulez continuer.» Nous pouvons voir des notes de remerciement sur l’écran la minute suivante.

Le professeur peut être vu pleurer de bonheur en voyant le geste réfléchi de ses élèves. On peut voir la classe regardant avec lui l’admiration et l’amour pendant qu’il essuie ses larmes.