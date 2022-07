Les élèves se transforment en pièces de jeu alors qu’un échiquier géant est érigé par une école à Chennai

Jouer aux échecs peut être amusant. Mais jamais pensé à jouer au jeu de société sur un échiquier en direct avec des humains comme symboles du jeu. Dans une tentative similaire, une école privée de Perambur, Chennai, a érigé un échiquier gigantesque de 6 400 pieds carrés ainsi que d’énormes bannières.

Les visages des élèves ont été peints en noir et blanc pour en faire des symboles d’échecs. En outre, cela a été fait dans le cadre de la stratégie marketing de la 44e Olympiade d’échecs. L’événement a été inauguré par le ministre de la dotation hindoue du Tamil Nadu, Sekar Babu et le maire de Chennai, Priya Rajan, à l’école Everyone de Perambur, Chennai.

Des étudiants de Chennai en Inde ont créé un échiquier gigantesque et se sont déguisés en pièces de jeu avant la 44e Olympiade d’échecs pic.twitter.com/UOQ2iqDpE7 – Reuters (@Reuters) 27 juillet 2022

Dans le cadre de l’événement, des étudiants ont été vus en train de jouer au jeu. Un total de huit découpes de la mascotte Thambi d’une hauteur de 14 pieds et d’une largeur de 6 pieds ont également été érigées autour du Gigantic Chess Board. Non seulement cela, mais 50 filles des classes supérieures ont peint leur visage comme l’échiquier. Ils ont été vus portant un T-shirt avec la mascotte Thambi. De plus, 50 autres étudiants portaient des masques faciaux à l’effigie de la mascotte Thambi. Ils ont été vus portant des dhotis et des chemises blancs.

Beevi Fathima, une 9ème élève de l’école, en s’adressant à l’ANI, a déclaré : « C’est un grand gala d’échecs avec une vue très spectaculaire à voir, qui a été organisé au nom de la 44e Olympiade d’échecs. Nous, étudiants, étions habillés entièrement comme 32 pièces d’échecs et nous avons également fait les mouvements d’échecs, ce qui était très impressionnant. Elle a ajouté à quel point c’était un honneur d’avoir ce tournoi d’échecs dans leur propre ville, Chennai. Elle a mentionné que les élèves en avaient beaucoup appris.

L’Inde accueille la 44e édition de l’Olympiade d’échecs à Mamallapuram, Chennai. Le Premier ministre Narendra Modi déclarera ouverte la 44e Olympiade d’échecs au JLN Indoor Stadium de Chennai lors de sa visite au Tamil Nadu les 28 et 29 juillet. Le plus grand événement d’échecs au monde aura lieu du 28 juillet au 10 août. Au total, 187 pays prendront partie avec 188 équipes en section Open et 162 en section Féminine. Avec cela, l’Olympiade connaîtra la participation la plus élevée de tous les temps.

