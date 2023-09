Les élèves russes retournent à l’école et font face à de nouvelles leçons de patriotisme alors que le Kremlin poursuit la guerre en Ukraine

Vêtus de chemises blanches et portant des bouquets, les enfants de toute la Russie sont retournés en masse à l’école vendredi, où les récits du Kremlin sur la guerre en Ukraine et sa confrontation avec l’Occident prenaient une place encore plus importante qu’auparavant.

Les étudiants devraient chaque semaine écouter l’hymne national russe et assister au lever du drapeau tricolore du pays. Il existe un sujet hebdomadaire vaguement traduit par « Conversations sur des choses importantes », qui a été introduit l’année dernière dans le but de stimuler le patriotisme.

Un nouveau manuel d’histoire du lycée comporte un chapitre sur l’annexion de la péninsule de Crimée et « l’opération militaire spéciale » – l’euphémisme du Kremlin pour désigner la guerre – et une formation militaire de base est incluse dans un cours d’autodéfense et de premiers secours.

Le président Vladimir Poutine s’est même impliqué, rencontrant personnellement vendredi 30 élèves de différentes régions et décrivant les Russes comme « une nation invincible ». Le Kremlin l’a qualifié de « leçon ouverte » dans le cadre du programme d’études « Conversations sur des choses importantes ».

« L’école… est un mécanisme puissant pour élever une personne subordonnée à l’État », a déclaré Nikolaï Petrov, chercheur invité à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. « Pendant un certain temps, l’école était restée en dehors de l’attention active de l’État. Aujourd’hui, tout cela revient. »

Le Kremlin s’est préoccupé de ce qui préoccupait les jeunes il y a quelques années, lorsque des adolescents et des étudiants se sont rassemblés en masse pour des manifestations non autorisées organisées par le chef de l’opposition aujourd’hui emprisonné, Alexeï Navalny.

« Le Kremlin a soudainement commencé à accorder beaucoup d’attention aux enfants et aux jeunes », a noté Petrov.

Poutine a commencé à rencontrer régulièrement des jeunes et les autorités ont commencé à investir pour promouvoir son discours politique. Cet effort semble être motivé par la prise de conscience qu’une génération entière de personnes qui ont grandi avec Poutine comme président « peuvent penser différemment de ce que le Kremlin souhaite qu’elles pensent », a déclaré l’analyste.

Ces dernières années, les médias ont fréquemment rapporté des enseignants se déguisant, criant ou appelant la police contre des étudiants qui expriment leur soutien à l’opposition ou à des opinions antigouvernementales.

La répression s’est intensifiée après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine et que des enseignants ont été licenciés ou contraints de démissionner après avoir refusé de tenir des séances de « Conversations sur des choses importantes ». Les parents subissaient des pressions de la part des administrateurs scolaires et des autorités si leurs enfants sautaient ces cours.

Plus tôt cette année, les autorités de la ville d’Efremov, au sud de Moscou, ont condamné et emprisonné un père célibataire dont la fille avait dessiné un croquis anti-guerre à l’école.

Le ministère de l’Éducation a dévoilé un manuel d’histoire pour les élèves de 11e année, avec un chapitre couvrant la Russie de 2014 à aujourd’hui. Il justifie l’annexion de la Crimée et l’invasion de l’Ukraine, et présente l’Occident comme hostile à Moscou. Des questions sur les combats figuraient dans un échantillon de l’examen final d’histoire récemment publié par les autorités.

Le cours pratique d’autodéfense et de premiers secours comprend désormais une formation militaire de base, avec un enseignement sur diverses armes et des conférences sur la guerre de l’information et les dangers des groupes extrémistes.

Certains parents se disent ébranlés par ces cours obligatoires.

« J’ai découvert avec horreur que les cours d’idéologie sont devenus obligatoires pour mes filles et qu’il n’y a aucune chance d’éviter cela », a déclaré Sergueï, un Moscovite dont les deux filles viennent de commencer le lycée. Lui et d’autres parents ont parlé à l’Associated Press à condition que leurs noms de famille ne soient pas révélés par souci de sécurité.

« Je dois maintenant expliquer et demander aux filles de faire plus attention à ce qu’elles disent à l’école afin de ne pas s’infliger du mal », a-t-il déclaré.

Sergei a déclaré que ses filles, dont le passe-temps est la danse de salon, « se posent tout d’un coup des questions sur la portée de vol des missiles et des drones ».

« L’esprit des élèves se militarise, les manuels d’histoire sont réécrits, une idéologie obligatoire est imposée », a-t-il déclaré. « Les écoles russes reviennent rapidement aux pires exemples soviétiques, quand il existait deux histoires et deux vérités. »

Un parent a désormais moins de possibilités de protéger ses enfants « du lavage de cerveau », a-t-il ajouté.

D’autres Moscovites ont déclaré à AP qu’ils avaient de la chance que leurs enfants fréquentent des écoles où les enseignants ne suivaient pas les directives à la lettre, essayant de rester à l’écart de la politique.

« Nous avons des professeurs qui comprennent tout. Ils ne diront pas à voix haute qu’ils sont contre les « conversations sur des choses importantes » », a déclaré Vladimir, dont la fille est scolarisée dans une école de Moscou.

« Nous avons eu une enseignante qui a proposé son propre contenu pour la leçon et a parlé, par exemple, du théâtre, de l’histoire de Moscou et d’autres sujets dépolitisés et sans idéologie », a-t-il déclaré.

Anna, dont le fils fréquente un collège à Moscou, a également déclaré qu’elle était reconnaissante envers l’école et ses administrateurs de ne pas avoir adopté « une position agressive » et de ne pas avoir recours à la propagande. Elle a déclaré que l’école organisait une cérémonie hebdomadaire de l’hymne et proposait une leçon sur la Crimée l’année dernière, mais rien d’autre, « donc je ne m’inquiète pas à ce sujet ».

Vladimir estime que les enseignants bien formés et dotés d’un esprit critique seront en mesure de contourner ces exigences. S’ils sont « rusés et flexibles », a-t-il déclaré, ils « mettront probablement en œuvre formellement ce qu’on leur dit, mais en réalité le saboteront discrètement ».