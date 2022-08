Les élèves qui se conduisent mal seront frappés avec une pagaie en bois alors que les PARENTS permettent aux écoles de ramener les châtiments corporels

Les ÉCOLES doivent punir les élèves en les frappant avec une pagaie en bois dans le but d’améliorer la discipline.

La décision des autorités scolaires d’une ville est venue en réponse aux demandes des parents, du personnel scolaire et même des élèves.

Certaines écoles doivent être autorisées à frapper certains élèves avec des pagaies en bois Crédit : Getty

Le district scolaire de Cassville, dans le Missouri, affirme que la punition sera utilisée en “dernier recours” et ne sera pas “infligée en présence d’autres élèves”.

Il n’y aura qu’un seul témoin et la fessée ne vise pas à causer « des lésions corporelles ou des lésions corporelles ».

Le surintendant Merlyn Johnson a affirmé que les parents frustrés de la “communauté très traditionnelle” demandaient pourquoi les écoles n’étaient pas autorisées à pagayer les élèves

Il y a eu plusieurs demandes pour rétablir la politique vieille de plusieurs décennies.

“Il y avait eu une conversation avec des parents et des parents nous avaient demandé d’examiner la question”, a-t-il déclaré au Springfield News-Leader.

“Nous avons eu des gens qui nous en ont remercié.”

Le Missouri est l’un des 19 États où les châtiments corporels sont légaux, mais tout parent de Cassville qui n’est pas d’accord avec la politique peut se retirer.

En vertu de cette politique, les élèves plus âgés dont les parents choisissent de participer pourraient recevoir jusqu’à trois coups par punition, les plus jeunes en recevant deux.

La seule partie du corps qui peut être touchée est les fesses avec des coups à la tête ou au visage non autorisés.

Uniquement lorsque d’autres sanctions telles que la détention n’ont pas réussi à discipliner les élèves indisciplinés.

“Personne ne saute de joie en disant que nous voulons faire cela parce que nous aimons pagayer les enfants”, a déclaré Johnson.

“Ce n’est pas la raison pour laquelle nous voudrions faire cela.”

Johnson a déclaré que l’utilisation des châtiments corporels est une alternative à la suspension des élèves ayant des problèmes de discipline.

“L’enfant reste dans la salle de classe et apprend. Lorsqu’il est suspendu, il n’est plus avec l’enseignant”, a-t-il déclaré.

“Souvent, lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, ils n’ont pas la possibilité de rattraper ce travail. Ils obtiennent des zéros et ce n’est pas ce que nous voulons.”

Tess Walters, 54 ans, la tutrice de sa petite-fille de huit ans, n’a eu aucun scrupule à signer les papiers opt-in pour les châtiments corporels.

“J’ai lu certaines réponses de certaines personnes sur Facebook récemment, et elles vont juste au-delà comme, ‘Oh, c’est de la maltraitance, et, oh, vous allez juste les menacer avec, vous savez, la violence’

« Et je me dis, quoi ? L’enfant reçoit une fessée une fois – ce ne sont pas des coups. Les gens deviennent fous. Ils sont juste ridicules.

Morgan Craven, directeur de l’Association de recherche sur le développement interculturel, une organisation caritative éducative nationale, a qualifié les châtiments corporels de “pratique extrêmement inappropriée et inefficace”.