Un nombre disproportionné d’élèves pauvres et issus de minorités n’étaient pas dans les écoles pour les évaluations cet automne, compliquant les efforts pour mesurer les effets de la pandémie sur certains des élèves les plus vulnérables, a déclaré mardi une entreprise à but non lucratif qui administre des tests standardisés.

Dans l’ensemble, les évaluations d’automne de la NWEA ont montré que les élèves des écoles élémentaires et intermédiaires ont pris un retard mesurable en mathématiques, tandis que la plupart semblent progresser à un rythme normal en lecture depuis que les écoles ont été forcées de fermer brusquement en mars et de récupérer en ligne.

L’analyse des données de près de 4,4 millions d’élèves américains de la 3e à la 8e année représente l’une des premières mesures importantes des impacts de la pandémie sur l’apprentissage.

Mais les chercheurs de la NWEA, dont les évaluations MAP Growth sont destinées à mesurer les compétences des élèves, mettent en garde qu’ils sous-estiment peut-être les effets sur les groupes minoritaires et économiquement défavorisés. Ces étudiants représentaient une partie importante des environ 1 étudiant sur 4 qui ont testé en 2019 mais qui étaient absents des tests de 2020.

La NWEA a déclaré qu’ils avaient peut-être choisi de ne pas participer aux évaluations, qui étaient données en personne et à distance, car elles manquaient de technologie fiable ou avaient cessé d’aller à l’école.

«Étant donné que nous avons également vu des rapports de district scolaire faisant état de niveaux d’absentéisme plus élevés dans de nombreux districts scolaires différents, c’est quelque chose qui doit vraiment être préoccupé», a déclaré la chercheuse Megan Kuhfeld lors d’un appel avec des journalistes.

Les résultats de la NWEA montrent que, par rapport à l’année dernière, les élèves ont obtenu une moyenne de 5 à 10 points de centile plus bas en mathématiques, les élèves de troisième, quatrième et cinquième année ayant connu les baisses les plus importantes.

Les scores en anglais étaient sensiblement les mêmes que l’an dernier.

Le directeur général de la NWEA, Chris Minnich, a souligné la nature séquentielle des mathématiques, où les compétences d’un an – ou les déficits – se répercutent sur l’année suivante.

«Le défi des mathématiques est un défi aigu, et c’est quelque chose que nous allons devoir affronter même après notre retour à l’école», a-t-il déclaré.

NWEA a comparé les performances au niveau des classes sur les tests 2019 et 2020. Il a également analysé la croissance des élèves au fil du temps, en fonction de la façon dont les élèves ont fait les évaluations données peu de temps avant la fermeture des écoles et celles données cet automne.

Les deux mesures indiquent que les élèves progressent en mathématiques, mais pas aussi rapidement qu’une année typique. Les résultats confirment les attentes selon lesquelles les étudiants perdent du terrain pendant la pandémie, mais montrent que ces pertes ne sont pas aussi importantes que les projections faites au printemps qui reposaient en partie sur les pertes d’apprentissage typiques des «glissements d’été».

Un rapport de novembre de Renaissance Learning Inc., basé sur ses propres tests standardisés, a également révélé des revers troublants en mathématiques et des pertes de lecture moindres.

L’analyse de Renaissance Learning a examiné les résultats de 5 millions d’élèves de la 1re à la 8e année qui ont passé des évaluations de lecture ou de mathématiques Star Early Literacy à l’automne 2019 et 2020. Elle a révélé que les élèves de toutes les années obtenaient des résultats inférieurs aux attentes en mathématiques au début de l’année scolaire. , avec quelques 12 semaines ou plus de retard.

Les Noirs, les Hispaniques, les Amérindiens et les élèves des écoles desservant en grande partie des familles à faible revenu ont connu une pire situation, mais la pandémie n’a jusqu’à présent pas élargi les écarts de rendement existants, selon le rapport Renaissance.

La NWEA a déclaré que s’il voyait apparaître des différences entre les groupes raciaux et ethniques dans ses données, il était trop tôt pour tirer des conclusions.

Andre Pecina, surintendant adjoint des services aux étudiants du Golden Plains Unified School District à San Joaquin, en Californie, a déclaré que son district s’était efforcé d’endiguer la perte d’apprentissage en fournissant des appareils à tous ses étudiants, mais que le district continue de lutter pour la connectivité des étudiants à la maison. .

Les étudiants qui ont généralement un retard de 1,5 année ont maintenant deux niveaux de retard, a-t-il déclaré.

«Nous venons tout juste de revenir aux principes de base où nous nous concentrons sur l’alphabétisation et les mathématiques. C’est tout ce que nous faisons », a déclaré Pecina.

«J’ai l’impression que nous faisons de notre mieux», a-t-il déclaré. «Nos étudiants sont engagés, mais ce n’est pas optimal. L’environnement d’apprentissage n’est pas optimal. »

