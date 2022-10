Les élèves non binaires en hausse de 582 % dans le district scolaire du Maryland

Les données ont été recueillies auprès de 84 écoles du comté de Montgomery

Un district scolaire public du Maryland a vu le nombre d’élèves s’identifier comme non binaires monter en flèche de 582 % au cours des deux dernières années, selon des données publiées en ligne.

Les écoles publiques du comté de Montgomery (MCPS) recueillent des informations à partir des formulaires que les élèves remplissent lorsqu’ils demandent des conseils pour des problèmes d’identité de genre. Les données ne sont normalement pas accessibles au public, mais ont été publiées sur Twitter par l’éducatrice Elicia Eberhart-Bliss, qui a partagé une image d’une présentation à la MCPS Pride Alliance qui comprenait les chiffres.

La présentation a montré que 35 élèves se sont déclarés non conformes au genre aux conseillers au cours de l’année scolaire 2019-2020, dont quatre étaient à l’école primaire. Le nombre a grimpé à 239 élèves pour l’année scolaire 2021-2022, avec 18 élèves du primaire, 129 collégiens et 92 lycéens s’identifiant comme non binaires.

Un formulaire d’admission utilisé par les conseillers et partagé par les nouvelles de Fox45 montre que les étudiants sont invités à donner leur “nom identifié” et “genre identifié” ainsi que leurs pronoms préférés. Au cours des quatre dernières années, 423 formulaires ont été soumis, montrant que 45 % des élèves de MCPS se sont identifiés comme non conformes au genre.

Christopher Cram, un porte-parole de MCPS, a déclaré au Daily Caller que c’était “impossible” pour obtenir un “comptabilité complète” de tous les élèves qui s’identifient LGBTQ, car il s’agit d’informations autodéclarées.

“Ces informations sont couvertes par des règles de confidentialité et ne sont collectées que si un étudiant offre ces informations à un conseiller”, Cram a déclaré, expliquant qu’il était donc impossible de quantifier avec précision.

“Un pourcentage” de “ou” d’augmentation “ne peut en aucun cas être considéré comme exact”, il a dit.

Un parent du district de Montgomery a dit à l’appelant que le “explosion claire d’enfants à confusion de genre” a été “incroyablement éclairant” et un “à l’échelle nationale” problème.

Les règles du district scolaire stipulent que les élèves ont droit à la vie privée en ce qui concerne leur identité de genre dans les écoles et que les parents ne seront impliqués que lorsque l’élève confirmera que les parents « sont conscients de l’identité de genre de l’élève et la soutiennent.