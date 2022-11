Les élèves ne portant pas de masque facial à Lockport East HS ont été retirés des salles de classe – Shaw Local

Lundi, le Lockport High School District 205 ne modifiait aucune de ses mesures d’atténuation du COVID-19, dans la mesure où les élèves qui refusaient de se conformer ont été déplacés vers une autre partie du bâtiment.

Le district 205 suivra son plan d’exploitation scolaire de la phase cinq, selon une lettre publiée sur son site Web par le surintendant Robert McBride. Et cela incluait le port de masques faciaux à l’école, a déclaré McBride dans la lettre.

Le district 205 a été nommé défendeur dans le procès qui a abouti à une ordonnance d’interdiction temporaire contre l’ordonnance d’urgence du gouverneur JB Pritzker exigeant des couvertures faciales et des protocoles de test COVID-19 dans les écoles de l’Illinois, selon la lettre.

Les élèves qui sont venus à l’école sans masque facial se sont vu offrir un masque pour pouvoir assister aux cours, selon un e-mail lundi du service des communications du LTHS.

Tout élève qui refusait de porter les masques faciaux était dirigé vers une autre zone du bâtiment de l’école jusqu’à ce qu’il porte le masque facial, selon l’e-mail.

“Alors qu’ils se trouvent dans un endroit séparé, les élèves recevront des interventions sous forme de rappels et d’éducation liés aux règles et exigences du district concernant le port de masques dans le bâtiment scolaire”, selon l’e-mail.

Selon l’e-mail, tous les parents ou tuteurs répertoriés comme contacts d’urgence avaient également la possibilité de récupérer l’élève de l’école.