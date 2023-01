Les élèves méritent plus que d’être traités comme des pions dans un différend sur le salaire des enseignants

S’il vous plaît, Messieurs

LES ÉLÈVES méritent plus que d’être traités comme des pions dans un conflit sur le salaire des enseignants.

Surtout la cohorte actuelle, dont l’éducation a déjà subi la catastrophe des fermetures pandémiques.

Un revers, il ne faut pas l’oublier, qui s’est prolongé par la résistance paniquée des syndicats d’enseignants à retourner dans les salles de classe alors que la menace de Covid s’estompait.

Pourtant, aujourd’hui, on s’attend à ce que deux scrutins de grève du syndicat de l’enseignement entraînent davantage de perturbations dans l’apprentissage des enfants.

Même si ce n’est pas le cas, le chef du NAHT, Paul Whiteman, est clair que sa soif de votes de débrayage ne sera pas étanchée tant qu’il n’aura pas obtenu le résultat destructeur qu’il désire.

Pendant ce temps, nous doutons que les parents confrontés à une crise de garde d’enfants soient convaincus par les larmes de crocodile de Mary Bousted du NEU, qui déplore les dommages causés aux enfants alors même qu’elle cherche à les infliger avec un débrayage de ses 300 000 membres.

De nombreux enseignants s’opposeront au pari imprudent des syndicats, mais pour ceux qui ne le font pas, nous les exhortons à repenser

Rues sans loi

QUAND Rhys Jones, 11 ans, a été abattu en 2007, la réaction du public au meurtre a été autant de choc que de chagrin.

De telles horreurs se sont produites en Amérique, pensions-nous, pas ici au Royaume-Uni.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et l’infection de la violence armée dans nos rues semble se propager rapidement.

Ashley Dale, 28 ans, abattue en août.

Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, tuée chez elle le lendemain.

Elle Edwards, 26 ans, abattue dans un pub la veille de Noël.

Et maintenant, ce week-end, une fusillade en voiture lors d’un enterrement a laissé une fille de sept ans se battre pour sa vie et a blessé une autre fille et quatre femmes.

Dans tous les cas ci-dessus, aucune des victimes n’était la cible visée.

Ce n’est pas seulement que nous avons des gangsters qui règlent leurs petits comptes avec des armes à feu comme s’ils jouaient à Grand Theft Auto.

C’est que les actions de ces lâches maladroits font que des innocents totaux paient le prix ultime.

Nous demandons donc au ministre de l’Intérieur et aux chefs de police : avez-vous un plan crédible pour nous protéger de cette anarchie du Far West ?

Feu rouge essence

C’est astucieux de la part de la chancelière fantôme Rachel Reeves de soutenir les appels au gel des taxes sur le carburant.

Au fil des ans, les automobilistes n’ont pas eu d’allié plus fidèle que The Sun, avec notre campagne réussie Keep It Down.

Mais si les arguments contre les hausses de droits étaient irréfutables auparavant, c’est indiscutable avec les fortes pressions économiques d’aujourd’hui.

Nous sommes heureux que le parti travailliste reconnaisse que l’utilisation de chauffeurs comme guichet automatique est une folie économique.

Mme Reeves est également sur le coup lorsqu’elle dénonce les parvis pour leur «tergiversation et retard» dans la transmission des chutes du prix de l’essence.

Nous nous demandons si le chancelier Jeremy Hunt se sent à l’aise d’être dépassé sur la question par son adversaire travailliste.