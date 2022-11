Les élèves font leurs adieux à un camarade de classe en exécutant la danse Haka sont des objectifs d’amitié

Une vidéo d’un groupe d’adolescents exécutant la danse Haka pour dire adieu à leur camarade de classe a fait surface en ligne. Le clip, qui dure environ une minute, a été partagé sur Reddit il y a quelques heures. Les jeunes garçons exécutent la danse antique avec une perfection absolue. Pour ceux qui ne le savent pas, la danse Haka est une forme de danse cérémonielle du peuple Mori de Nouvelle-Zélande.

Dans la vidéo, on peut voir des jeunes chanter fort tout en se giflant en rythme et en tapant du pied. La vidéo semble avoir ému les internautes car elle a obtenu un engagement massif. Les utilisateurs de Reddit ont bombardé la section des commentaires exprimant leur point de vue sur la danse. Un utilisateur de Reddit a écrit : “Yah, ça m’a donné le sentiment d’un peuple guerrier fort, qui danserait comme ça avant de mourir, un véritable adieu qui a réveillé l’esprit, le corps et l’âme avant son départ.”

Un autre a commenté : « Je suis néo-zélandais, je ne suis pas maori, mais en tant que néo-zélandais, je respecte les coutumes maories et j’adore un bon haka. Allez en Nouvelle-Zélande.

Un troisième utilisateur a déclaré : « J’ai regardé plusieurs cérémonies Haka sur Youtube et je les trouve émouvantes et incroyablement sincères. Cela signifie respect et amour pour moi envers le destinataire.

“Oui, oui, c’est comme ça que je dis au revoir à mes collègues de bureau tous les vendredis”, remarque un internaute.

En 2018, un gang de motards a exécuté la danse cérémonielle maorie pour rendre hommage aux âmes décédées qui ont été tuées lors d’une fusillade de masse.

La danse haka était traditionnellement exécutée lorsque deux groupes se rencontraient dans le cadre des coutumes entourant les rencontres. Ces derniers temps, la forme de danse est souvent exécutée pendant le rugby comme danse de guerre. L’intention derrière la forme de danse est de remonter le moral des troupes tout en effrayant l’ennemi.

