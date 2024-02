Les élèves du secondaire qui consomment de l’alcool, du cannabis ou de la nicotine courent un risque plus élevé de troubles de santé mentale. Ce que les parents devraient savoir.

Ce que les parents doivent savoir au sujet d’une nouvelle étude établissant un lien entre la consommation de cannabis, de nicotine et d’alcool chez les lycéens et les pensées suicidaires. (iStock/Getty Images Plus) (Getty Images/iStockphoto)

Les élèves du secondaire qui ont déclaré consommer de l’alcool, cannabis ou la nicotine étaient plus susceptibles de présenter des symptômes de santé mentale troubles que ceux qui n’en ont pas eu – même à de faibles niveaux d’utilisation, selon une nouvelle étude publié lundi par des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH) et de l’Université du Minnesota.

Alors, que pouvez-vous en retenir ? Voici ce que les chercheurs ont appris sur la consommation de substances chez les adolescents, ce que d’autres experts dans le domaine pensent de leurs découvertes et ce que les parents inquiets peuvent faire pour aider leur adolescent à gérer ses préoccupations concernant l’alcool, le cannabis ou la nicotine ainsi que sa santé mentale.

Ce que dit l’étude

L’étudequi a utilisé les résultats d’une enquête menée en 2022-2023 auprès de plus de 15 000 lycéens du Massachusetts, a découvert que la consommation de l’une de ces trois substances était liée à des symptômes psychiatriques, notamment des pensées suicidaires, des symptômes de dépression ou d’anxiété, des expériences psychotiques et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) symptômes.

Les chercheurs ont également examiné si la fréquence à laquelle les adolescents consommaient de l’alcool, du cannabis ou de la nicotine était associée à une augmentation des symptômes psychiatriques. Ils ont constaté que la consommation quotidienne ou quasi quotidienne « était systématiquement associée à une augmentation modérée des symptômes » et pensées suicidaires étaient environ cinq fois plus répandus chez les étudiants qui consommaient des substances quotidiennement ou presque quotidiennement que chez ceux qui n’en consommaient pas.

Mais même parmi les étudiants ayant des niveaux de consommation plus faibles – c’est-à-dire ceux qui avaient déjà consommé des substances ou en avaient consommé mensuellement ou hebdomadairement – ​​une certaine augmentation des symptômes psychiatriques a été détectée.

« Nous savons, et nous le savons depuis un certain temps, que les symptômes psychiatriques ont tendance à être plus répandus chez les jeunes qui consomment des substances. » Randi M. Schuster, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de psychologie au MGH, a déclaré à Yahoo Life. “Nous montrons que ces tendances apparaissent même à de faibles niveaux d’utilisation, ce qui est tout à fait remarquable.”

Les chercheurs ont pu reproduire leurs résultats en examinant les réponses à une enquête nationale menée en 2021.

Ce que disent les experts

Dr Christopher J. Hammondprofesseur agrégé de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, souligne que l’étude ne prend pas en compte la consommation de plusieurs substances – qui « est courante chez les adolescents » – et comment cela pourrait affecter les symptômes de santé mentale. .

«Ils ne contrôlent pas effets du cannabis, par exemple, dans leurs analyses d’alcool – ou vice versa », explique Hammond à Yahoo Life. « Compte tenu de cela, je pense qu’il est difficile de tirer des conclusions majeures en comparant les effets de différents types de substances entre eux », dit-il.

Dr Maria H. Rahmandarco-auteur du rapport clinique de l’American Academy of Pediatrics sur le suicide et le risque de suicide chez les adolescents, a déclaré à Yahoo Life que les résultats de l’étude ne sont pas surprenants puisque la consommation de substances a un impact. association connue avec le suicide et des problèmes de santé mentale.

“La consommation de substances pourrait augmenter le risque de suicide et de troubles de santé mentale, et l’inverse peut également être vrai : les tendances suicidaires et les troubles de santé mentale peuvent augmenter le risque de consommation de substances”, explique Rahmandar.

Mais même si cette étude ne contribue pas à clarifier la relation entre substances et troubles de santé mentaleRahmandar dit que cela ajoute à notre compréhension de la manière dont la fréquence de consommation d’alcool, de cannabis ou de nicotine peut être liée à des pensées suicidaires ou à des problèmes de santé mentale.

« Il demeure donc important de lutter contre la consommation de substances, en particulier chez les jeunes ayant des problèmes de santé mentale », explique Rahmandar.

Ce que les parents peuvent faire

Les conversations sur la toxicomanie peuvent être difficiles à avoir, mais il est important de commencer tôt. Comme les experts l’ont déjà dit à Yahoo Life, les parents devraient commencer à parler à leurs enfants sur la toxicomanie – en particulier les « drogues d’introduction » comme l’alcool et la nicotine – au plus tard à l’âge de 9 ans. Les parents peuvent commencer d’une manière adaptée à leur âge, en abordant progressivement des sujets tels que les médicaments qu’il est acceptable ou non de prendre, la pression des pairs et les risques encourus. par les réseaux sociaux.

Et si votre enfant exprime des pensées suicidaires, vous devez le prendre au sérieux, même s’il est jeune, avec les experts disent qu’un enfant n’est « jamais trop jeune » pour se suicider. Les parents doivent rester calmes pour encourager leur enfant à continuer de communiquer ouvertement et poser des questions telles que « Que veux-tu dire lorsque tu dis que tu veux mourir ? », « Selon vous, qu’est-ce qui améliorerait les choses ? » et « De quoi avez-vous besoin ? » de moi?”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, appelez le 911 ou appelez le 988 Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-8255 ou envoyez HOME par SMS à la Crisis Text Line au 741741.