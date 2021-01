Les élèves du secondaire pourraient recevoir des kits de test à domicile avant de retourner en classe dans le cadre des nouveaux plans élaborés par le gouvernement.

Les étudiants devront peut-être se tester eux-mêmes pour le coronavirus à l’aide de tests de flux latéral alors que les ministres du ministère de l’Éducation préparent des plans détaillés pour un retour progressif en classe, rapporte The Telegraph.

Cela survient un mois après que des questions ont été soulevées sur la fiabilité des tests à la suite d’un article du British Medical Journal affirmant que les tests n’étaient pas assez sensibles et ne permettaient pas de détecter le virus chez les personnes sans symptômes.

L’année dernière, le gouvernement a demandé aux écoles de préparer leurs bâtiments pour des tests de masse sur place, mais les chefs d’établissement et les membres du syndicat ont rapidement qualifié les propositions de «inopérantes».

Les élèves du secondaire pourraient se voir envoyer des tests de flux latéral qui leur permettraient de se tester eux-mêmes pour le coronavirus. (Image de stock)

S’exprimant à l’époque, le directeur des écoles du nord-est, Chris Zarraga, a déclaré à The Northern Echo: « Le personnel de notre école est épuisé après l’année la plus longue et la plus difficile jamais enregistrée et a désespérément besoin de temps pour se ressourcer et se reposer avant le début du semestre de printemps.

Cependant, cette annonce signifie qu’une planification et une préparation substantielles devront être effectuées pendant la période des vacances avant le début du trimestre en janvier.

«En outre, le fardeau des tests ne peut pas incomber au personnel de l’école ou à une« armée de volontaires »inexistante.

Cependant les plans transformer les écoles en centres de test de masse pourrait désormais être abandonné par les ministres en faveur des tests auto-administrés.

Une source a déclaré au Telegraph: «D’une part, le gouvernement veut que tout le monde retourne à l’école, mais que se passe-t-il si un directeur d’une école secondaire de 2 000 élèves dit« pas question »de mettre en place des tests d’écoulement latéral sur place?»

Les tests d’écoulement latéral, qui donnent des résultats en aussi peu que 15 minutes, utilisent des écouvillons du nez ou de la gorge.

Les échantillons sont ensuite mélangés dans un liquide de test et placés dans une cassette en plastique qui peut détecter la présence ou l’absence de coronavirus, puis produire une image d’une ligne.

Les experts recommandent qu’une infirmière ou un professionnel qualifié effectue l’insertion de l’écouvillon pour se rendre à l’endroit nécessaire, ce qui peut être extrêmement inconfortable.

En décembre, une étude publiée dans le British Medical Journal a averti que les kits de test rapide n’étaient pas aussi efficaces que d’autres.

Il intervient alors que les ministres du ministère de l’Éducation préparent des plans détaillés pour un retour progressif en classe. (Image de stock)

Les résultats d’un projet pilote de 3199 personnes à l’Université de Liverpool ont révélé que les tests d’écoulement latéral, produits par Innova, basée aux États-Unis, n’ont détecté que 48,89% des infections actives.

Cela contredit les tests de laboratoire antérieurs, qui ont révélé que le test avait une sensibilité globale de 76,8%, passant à 95% chez les personnes ayant une charge virale élevée.

Il a déclaré que le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) était plus précis et obtenait de meilleurs résultats de détection.

Le rapport du BMJ a déclaré: « Le test d’antigène Innova Lateral Flow SARS-CoV-2 n’a pas réussi à détecter trois cas sur 10 avec les charges virales les plus élevées, dans les données préliminaires publiées à partir de l’évaluation sur le terrain des tests chez des personnes asymptomatiques. »

Cependant, le Dr Susan Hopkins, la conseillère médicale en chef du NHS Test and Trace, et le professeur Calum Semple de Sage figuraient parmi les 14 personnalités qui ont critiqué les conclusions du rapport.

Le Dr Hopkins et d’autres ont déclaré que les auteurs de l’article avaient « préjugé » des tests de flux latéral, ajoutant: « Ils semblent avoir décidé que les LFD (dispositif à flux latéral) sont dangereux et sans valeur et ne devraient donc jamais être utilisés. ‘

Ils ont affirmé que l’article contenait «des erreurs factuelles et formule plusieurs allégations et affirmations non fondées».