Les élèves du secondaire d’Ottawa interpréteront “Frozen, Jr.” à partir de vendredi – Shaw Local

Les élèves de l’école secondaire d’Ottawa étaient de petits enfants lorsque « Frozen » est sorti en salles il y a neuf ans, et maintenant ils vont le jouer pour leur pièce de théâtre.

La première projection de “Frozen, Jr.” commence vendredi à 19 h à l’auditorium de l’école pour une pièce de théâtre qui plaît beaucoup aux interprètes, car ils ont maintenant l’occasion de donner leur propre version de personnages de leur enfance.

“C’est tellement amusant de pouvoir faire boum-boum, changer de masque, quand Hans passe du gentil Hans au rusé et diabolique Hans”, a déclaré Scarlet Pohar, l’actrice qui incarne le prince Hans.

Ensuite, il y a Olaf, joué par la deuxième année Lindsey Fabris, qui a déclaré que le rôle suscite des attentes en raison de tout ce que le personnage apporte à la table. Cela inclut d’être le marionnettiste du costume d’Olaf, quelque chose qu’elle et la junior Ruby Smith ont dû apprendre.

Fabris a déclaré qu’elle avait passé plus de 100 heures au cours des deux dernières semaines à essayer de maîtriser correctement les marionnettes. Elle le pratique à l’école, y compris pendant la pratique de la chorale dans le but de s’améliorer.

Smith a dit qu’elle n’avait pas tout à fait obtenu les 100 heures alors qu’elles parcouraient des idées de costumes. Le costume d’orignal qu’elle utilise pour jouer Sven n’est un produit final que depuis quelques semaines.

“Mais c’est amusant et j’y travaille”, a déclaré Smith. “Au début, ça allait être cette tête massive qui allait être distrayante.”

Le reste de la distribution des élèves de l’école secondaire d’Ottawa entoure la princesse Elsa vers le début de “Frozen, Jr.” Le spectacle doit être présenté le vendredi 18 novembre et le samedi 19 novembre à l’auditorium du lycée. (Michael Urbanec)

Anna et Elsa seront interprétées par la senior Corinne Francis et la deuxième Molly Ewen, qui ont déclaré qu’elle était ravie d’essayer de tirer le même pouvoir et la même émotion du personnage d’Elsa que l’actrice originale, Idina Menzel.

Francis a déclaré que la pièce était pleine de nostalgie pour elle.

“J’étais une petite fille quand il est sorti en 2013 et j’étais obsédé par ça”, a déclaré Francis. “Comme, nous avons trouvé des photos de l’époque où j’avais sept ans déguisé en Anna, donc c’est vraiment amusant alors, et je m’amuse toujours beaucoup.”

Kristoff, le batteur de glace qui aide Anna dans son voyage, sera interprété par Jackson Ewen, senior.

“Frozen, Jr.” les heures de spectacle commencent à 19 h le vendredi, suivies d’un spectacle à 14 h le samedi et se terminent par un spectacle à 19 h le samedi à l’auditorium de l’école secondaire Ottawa Township au 211 E. Main St.