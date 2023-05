Les élèves du primaire s’occupent d’animaux de compagnie et s’assoient sur des tracteurs de ferme au zoo pour enfants OHS/FFA – Shaw Local

OREGON – Timmy n’a pas dérangé toute la bouffe supplémentaire du 4 mai ou toute l’attention portée sur lui. En fait, il l’encourageait.

« Il travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux, il est donc habitué à beaucoup d’attention », a déclaré Molly Ziegler, une junior de l’Oregon High School et membre de la FFA. « C’est un sauvetage donc nous ne savons pas quel âge il a, mais nous pensons qu’il a neuf ans. »

Ziegler et Timmy – un cheval arabe – faisaient partie du zoo pour enfants des sections FFA qui offrait aux élèves du primaire une chance de voir, de caresser et, dans le cas de Timmy, de nourrir les animaux appartenant aux élèves de la FFA et de monter sur de vrais tracteurs agricoles.

Dans le cas de Timmy, un flux constant d’enfants de la maternelle de l’école élémentaire de l’Oregon s’est assuré qu’il mangeait bien, lui mettant un chapeau dans la bouche tout en lui caressant la crinière.

« Nous avons eu environ 605 enfants qui sont passés aujourd’hui », a déclaré Chelsea Eden, enseignante agricole en OHS et conseillère FFA. « Certains des enfants du premier cycle du secondaire étaient également ici aujourd’hui. »