Les élèves du primaire «seront régulièrement pesés en classe» par crainte que la pandémie de Covid n’ait déclenché une crise d’obésité chez les enfants

Les élèves du PRIMAIRE seraient régulièrement pesés en classe au milieu des craintes que la pandémie de Covid n’ait déclenché une crise d’obésité chez les enfants.

Les enfants seront pesés pour la première fois depuis le début de la pandémie – les mesures reprenant en septembre, a rapporté l’Independent.

Ils ont été annulés en mars de l’année dernière alors que le Royaume-Uni était bloqué en raison de la propagation rapide du bogue.

Les experts pensent que l’enseignement à domicile, moins d’exercice et une augmentation des collations causées par les blocages ont entraîné une prise de poids chez les enfants.

Le président du National Obesity Forum, Tam Fry, a déclaré: « Nous nous attendons à ce que les chiffres aient augmenté et nous nous attendons à ce que les résultats, une fois que nous les obtenions, soient un véritable choc pour Boris Johnson.

« Nous devons faire quelque chose de très sérieux à propos de ce problème. Nous ne pouvons pas attendre la fin du Covid. Je suis absolument ravi que le Programme national de mesure de l’enfance revienne.

Il a ajouté que les experts ne pouvaient pas dire exactement combien de poids les enfants avaient pris depuis le début de la pandémie, mais ils pensent que ce sera important.

Avant l’épidémie de Covid, le Royaume-Uni avait des taux élevés d’obésité infantile.

En Angleterre, un enfant sur trois quittant l’école primaire était en surpoids tandis qu’un sur cinq était obèse.

Les taux d’obésité chez les enfants de quatre et cinq ans sont passés de 9,7 % en 2018-2019 à 9,9 % l’année suivante.

Pour les enfants de sixième année, le taux était de 20,2 % en 2018-2019 et a grimpé à 21 % en 2019-2020.

M. Fry a déclaré que les ministres devraient ordonner que les enfants soient pesés chaque année.

Actuellement, les écoliers sont pesés deux fois pendant leur temps à l’école primaire.

Russel Viner, ancien président du Royal College of Paediatrics and Child Health, a déclaré : « Il y a un certain nombre de raisons de s’inquiéter du fait que la pandémie a augmenté l’obésité dans la population, y compris chez les enfants.

« [But] nous n’avons aucune donnée sur ce que la pandémie a fait à l’obésité chez les enfants et le NCMP est essentiel pour cela. »

Des sources gouvernementales ont déclaré à l’Independent que le programme national de mesure de l’enfant reprendrait pour la prochaine année universitaire – à condition qu’il n’y ait pas de restrictions supplémentaires sur Covid.

Le Premier ministre Boris Johnson a lancé son propre coup de pouce pour la santé après avoir admis qu’il avait lutté avec son poids lorsqu’il avait attrapé Covid l’année dernière.

