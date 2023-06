Les élèves du lycée du comté de Putnam participent au concours d’interprétation culturelle – Shaw Local

En mai, 50 élèves du lycée du comté de Putnam ont participé au concours d’interprétation culturelle de la section nord de l’Illinois de l’Association américaine des professeurs d’espagnol et de portugais au lycée Mendota.

Le concours a lieu depuis plus de 25 ans, accueillant des candidatures de plusieurs écoles locales. Le concours a réuni plus de 100 élèves des écoles secondaires d’Ottawa, La Salle-Pérou, Mendota et du comté de Putnam. PCHS a eu plusieurs gagnants au concours.

Les étudiants de PCHS avaient plusieurs entrées dans les catégories art et musique. La catégorie art comprenait des peintures, des dessins, des techniques mixtes, des modèles et des photographies.

Dans la sous-catégorie peinture, Conlan Cwikla a reçu la première place et Teaghan Sarver a reçu la troisième place. Dans la sous-catégorie des couleurs de dessin, Megan Wasilewski a reçu la première place, Haven Sittler a reçu la deuxième place et Gabby Doyle a reçu la troisième place.

Dans la sous-catégorie modèle, Cadie Bickett a reçu la première place et Hannah Taliani a reçu la deuxième place.