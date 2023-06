Les élèves du lycée du comté de Putnam participent à la course incroyable de la guerre civile – Shaw Local

Les élèves de septième année du lycée du comté de Putnam ont voyagé dans le temps pour une course incroyable de la guerre civile organisée par les enseignants Jennifer Ibarra, Jessica Lenkaitis et Nick Heuser.

Les enseignants ont planifié des événements sur une période de trois jours avec des conférenciers invités après le déjeuner et une vidéo sur la guerre civile l’après-midi.

Le premier jour, les étudiants se sont présentés à la cafétéria où les commandants Ibarra et Lenkaitis ont expliqué le processus et créé des groupes.

Les élèves ont reçu une pièce d’un puzzle qui formait des états de cette période. Les élèves devaient ensuite trouver les autres élèves qui avaient des pièces de puzzle du même état. Ils ont complété cinq autres activités avec chaque activité liée à un événement ou une activité de la guerre civile.

Chaque État a été accueilli par les trois reenactors de la guerre civile. Après le déjeuner, les reconstitueurs ont fait une courte présentation et une séance de questions-réponses. Les élèves ont également eu l’occasion de regarder les artefacts que les reconstitueurs avaient exposés.

Le deuxième jour, les élèves se sont présentés au travail et ont réalisé sept activités avec leurs équipes. La première activité consistait à mémoriser l’adresse de Gettysburg et à la réciter sous forme de relais, en passant le chapeau et la barbe de Lincoln au soldat suivant.

Harriet Tubman, reconstituée par Pam Welcome, a salué chacune des équipes au point d’enregistrement. Après le déjeuner, les élèves ont été transportés au chemin de fer clandestin et ont découvert Harriet Tubman grâce à une présentation.

Le dernier jour, la première activité des étudiants s’appelait « L’incendie d’Atlanta ». Ils ont réalisé sept autres activités, dont la reconstruction. Les équipes ont été accueillies par le président et Mme Lincoln, interprétées par Max et Donna Daniels, au point d’enregistrement. Après le déjeuner, les Lincoln ont fait une courte présentation et ont répondu à quelques questions.