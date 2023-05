Les élèves du lycée d’Oswego participent à la conférence SkillsUSA State Leadership and Skills – Shaw Local

Dix élèves de SkillsUSA de l’Oswego High School ont récemment participé à la conférence SkillsUSA State Leadership and Skills. Cullen Barker, Chuckie Bumke, Jimmy Fitgerald, MJ Goldstein, Will Hatfield, Abby Husk, Bryson Norwood, Daniel Overstreet, Katelyn Thilk et Jack Wolcott ont concouru dans les catégories Boulangerie et pâtisserie, Arts culinaires, Service de restauration et Ébénisterie sous la direction de Kevin Pattermann et Tom Dwyer.

Les médaillés d’or comprenaient Will Hatfield en service de restauration et Jack Wolcott en ébénisterie.

Daniel Overstreet a remporté la médaille d’argent en ébénisterie.

Les médailles de bronze ont été Cullen Barker en ébénisterie et Katelyn Thilk en boulangerie et pâtisserie.

Parmi les autres participants figuraient Abby Husk en boulangerie et pâtisserie (huitième place), MJ Goldstein en arts culinaires (huitième place), Jimmy Fitzgerald en ébénisterie (neuvième place), Bryson Norwood en ébénisterie (11e place) et Chuckie Bumke en ébénisterie (15e place). ).

Les médaillés d’or Hatfield et Wolcott se sont qualifiés pour participer à la Conférence nationale sur le leadership et les compétences de SkillsUSA à Atlanta, en Géorgie, du 19 au 23 juin.

La Conférence d’État sur le leadership et les compétences rassemble plus de 2 000 étudiants en formation professionnelle et technique qui s’affrontent dans 100 domaines commerciaux, techniques et de leadership différents.

SkillsUSA reconnaît les étudiants en formation professionnelle et technique qui excellent dans leurs domaines professionnels et met en lumière les activités de développement du leadership qui font partie intégrante du programme SkillsUSA. SkillsUSA est une organisation locale, régionale, étatique et nationale pour les étudiants des professions techniques, qualifiées, de la santé et des services personnels. Les compétitions sont surveillées par des chefs de file des diverses industries, des associations professionnelles et des organisations syndicales.