Les élèves du lycée de Princeton reçoivent les National Rural and Small Town Awards – Shaw Local

Princeton High School a annoncé que sept étudiants ont reçu des prix nationaux pour les zones rurales et les petites villes des programmes de reconnaissance nationaux du College Board.

Ces programmes visent à célébrer le travail acharné des élèves au lycée et à mettre en valeur leurs solides résultats scolaires.

Les étudiants récompensés comprennent Abigail Brown, Caitlin Meyer, Ian Morris, Morgan Bartkiewicz, Morgan Richards, Morgan Foes et Sydney Mount.

Les critères pour ces récompenses comprennent une moyenne cumulative de 3,5 ou plus, des scores d’évaluation PSAT/NMSQT de PSAT 10 qui se situent parmi les 10 % des meilleurs candidats à l’évaluation dans chaque État ou qui ont obtenu une note de 3 ou plus à deux examens AP ou plus en 9e. et 10e année.

Les étudiants doivent également fréquenter une école dans une zone rurale ou une petite ville ou s’identifier comme afro-américain, hispanique ou autochtone.

Les étudiants éligibles sont invités à postuler sur BigFuture au cours de leur deuxième ou première année et sont récompensés au début de l’année scolaire suivante.

Princeton proposera à nouveau le test PSAT/NMSQT aux étudiants de deuxième et de première année cet automne. Si vous souhaitez passer l’examen, contactez le bureau d’aide aux étudiants avant le 15 septembre.