Les étudiants dont les GCSE et les A-levels ont été annulés cette année passeront désormais des tests notés par leurs enseignants, annonce le régulateur des examens Ofqual.

Les nouveaux tests potentiels seront créés par des commissions d’examen et devraient être passés vers la fin de la session d’été – dans l’espoir que les écoles seront entièrement rouvertes.

Les évaluations internes devraient également être établies par les enseignants et les étudiants pourraient être en mesure de soumettre des portefeuilles de travail, selon le Sunday Times.

Si les écoles ne rouvrent pas à temps, les élèves peuvent faire les tests à la maison – ce qui pourrait poser des problèmes en ce sens qu’ils doivent trouver un endroit approprié pour effectuer un travail important.

Ofqual n’a pas encore expliqué comment les examinateurs pourront empêcher les étudiants de se dire ce que contiennent les tests s’ils ont lieu à des dates différentes dans des écoles différentes.

Un échantillon des tests notés sera modéré par des jurys d’examen.

La ministre de l’Éducation du Pays de Galles, Kirsty Williams, a déclaré au Sunday Times: « Il est possible qu’une évaluation soit effectuée à la maison et marquée électroniquement.

Les étudiants universitaires passent des examens à livre ouvert et de nombreux écoliers travaillent en ligne et soumettent des travaux en ligne.

Cependant, un professeur d’éducation à l’Université de Buckingham a averti que faire des tests en ligne pourrait entraîner un pic de triche.

Et une contestation judiciaire a été lancée aujourd’hui contre le gouvernement après avoir échoué à garantir que les enfants les plus pauvres disposent des ordinateurs portables et de l’accès Internet gratuit dont ils ont besoin pour étudier en ligne à la maison.

Le Good Law Project a déclaré que des centaines de milliers d’enfants n’avaient toujours pas ce dont ils avaient besoin, 10 mois après que le gouvernement a promis d’aider jusqu’à un million d’étudiants les plus pauvres.

Ofqual a refusé de commenter, mais les consultations confirmées sur les tests d’été auront lieu la semaine prochaine.