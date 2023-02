Les élèves du district scolaire 424 de Genoa-Kingston écrivent leur chemin vers le prochain tour – Shaw Local

GÊNES – Un élève de cinquième année du district scolaire Genoa-Kingston 424 a récemment remporté le concours d’orthographe du district et, avec un élève de sixième du district, se rendra ensuite au Scripps Spelling Bee régional qui se tiendra le 18 mars à Sycamore.

Le concours d’orthographe du district a eu lieu le 18 janvier à l’école intermédiaire Genoa-Kingston, 941 W. Main St., Gênes, selon un communiqué de presse.

La gagnante du concours d’orthographe était la cinquième niveleuse Alayna Johnson, la fille d’Abbey Johnson Richards de Gênes.

Le gagnant de la deuxième place était le sixième niveleur Kaden Sosnowski, le fils de Kevin et Kerri Sosnowski de Gênes, et le cinquième niveleur Gabe Fultz a obtenu la troisième place et est le suppléant régional pour le concours d’orthographe.

Johnson a mal orthographié le mot maussade, selon le communiqué, la forçant à gagner un tour supplémentaire contre Sosmowski, qui a mal orthographié les mots bénéficié et Chicago.

Les Genoa Lions ont récemment invité les 12 finalistes du Genoa-Kingston Scripps Spelling Bee à dîner.

Trois élèves de cinquième, sixième, septième et huitième année ont réussi les concours d’orthographe de leur classe. Les gagnants participeront au concours d’orthographe régional le samedi 18 mars à l’école secondaire Sycamore, 427 Spartan Trail, Sycamore.

Les participants de cinquième année comprenaient Gabe Fultz, Alayna Johnson et Aden Taylor. Les participants de sixième année étaient Kaden Sosnowski, Kolton Robinson et Karol Cortes-Gomez. Les participantes de septième année étaient Shaylin Schnell, Isabella Odom et Arianna Evans. Les participants de huitième année comprenaient Brycen Wiegartz, Elton Lin et Josue Leon.

Participants au Genoa-Kingston Scripps Spelling Bee (rangée arrière, de gauche à droite) : Kaden Sosnowski, Kolton Robinson, Gabe Fultz, Alayna Johnson (première rangée) Isabella Odom, Shaylin Schnell, Arianna Evans, Elton Lin, Brycen Wiegartz et Karol Cortes -Gomez (Photo fournie par le Lions Club de Gênes)

Le concours d’orthographe et son dîner ont été organisés par le Lions Club de Gênes, qui a fourni des pizzas et des trophées aux gagnants des première et deuxième places. McDonalds a également fourni 12 cartes Arch de 10 $, une pour chaque concurrent.