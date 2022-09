Les élèves du comté de Will pourraient se retrouver sans service d’autobus scolaire plus tard cette semaine en raison d’une menace de grève – Shaw Local

Les parents locaux et les districts scolaires travaillent sur des plans d’urgence si les chauffeurs de bus de First Student, Inc. décident de faire grève, ce qui pourrait potentiellement laisser des centaines d’élèves sans transport vers et depuis l’école plus tard cette semaine.

Les chauffeurs d’autobus First Student transporteront les élèves mardi et mercredi, selon Tom Flynn, président et directeur commercial de la section locale 179 des Teamsters à Joliet.

Bien que certains districts scolaires locaux, comme Troy Community Consolidated School District 30-C, fournissent leur propre service de bus, d’autres districts passent un contrat avec First Student.

Certains de ces districts touchés localement comprennent District des écoles publiques de Joliet 86District scolaire consolidé de Plainfield Community 202, District scolaire Chaney-Monge 88, District scolaire du comté de Will 92 et Elwood Community Consolidated School District 203.

Ces districts ont envoyé des communications alertant les familles de la possibilité d’une grève et leur demandant de prendre d’autres dispositions pour le transport des étudiants, juste au cas où.

Le district 202 a déclaré qu’il travaillait sur des plans d’urgence. Le district scolaire 88 de Chaney-Monge et le district scolaire 92 du comté de Will ont déclaré qu’ils pourraient prolonger les heures de ramassage et de retour en cas de grève.

Cependant, une grève n’aurait pas d’impact sur les élèves de l’éducation spéciale des districts 202 et 86, car un autre service de bus transporte ces élèves, selon les districts 202 et 86.

Le district 86 a déclaré dans sa lettre que Grand Prairie Transit fournit un service de bus à ses élèves en éducation spécialisée.

Une grève n’aurait pas d’impact sur les bus Hopewell qui transportent les élèves de Chaney-Monge hors du district vers d’autres écoles, selon Chaney-Monge. Selon Chaney-Monge, Hopewell, une compagnie de bus distincte, est sous contrat avec la Lockport Area Special Education Cooperative et n’est pas liée à la possible grève des premiers étudiants.

Flynn a déclaré que le syndicat et First Student étaient en négociations depuis des mois. Le salaire est l’un des problèmes, a déclaré Flynn. Une grève affectera environ 350 chauffeurs de bus dans le comté de Will, a déclaré Flynn.

“Nous avons eu quelques accords de principe qui n’ont pas été adoptés”, a déclaré Flynn. “Nous avons aujourd’hui un nouvel accord de principe sur lequel nous voterons d’ici la fin de la semaine. Espérons que cela passera.

Flynn a déclaré que le service de bus n’a pas été interrompu – pour le moment. Mais cela peut changer avant la fin de la semaine. Mais Flynn voulait assurer aux parents que si une grève se produisait, elle se produirait le matin.

“Nous n’avons pas de chauffeurs qui déposent ces enfants à l’école le matin et les laissent là”, a déclaré Flynn.

Le district 202 a envoyé une communication supplémentaire tôt lundi après-midi pour informer les parents que des informations plus détaillées arriveront plus tard lundi après-midi ou soir.

Des bus seront disponibles lundi pour les activités sportives et les activités parascolaires des élèves du District 202. Les élèves du district 202 n’étaient pas à l’école lundi en raison d’une journée d’amélioration de l’école.

Dans une lettre publiée samedi sur la page Facebook du district scolaire 92 du comté de Will, le surintendant Tim Arnold a assuré aux parents que le district 92 n’avait aucun contrôle sur la grève et s’est excusé pour la gêne occasionnée “surtout après avoir commencé notre année scolaire la plus” normale “depuis 2019. »

“Nous sous-traitons nos services de transport à First Student et ils desservent un certain nombre de districts scolaires à partir de leur emplacement à Crest Hill”, a déclaré Arnold dans la lettre. «Cette situation a un impact sur tous les districts scolaires qui utilisent les bus First Student au dépôt de bus de Crest Hill. Étant donné que le transport par autobus est un service contractuel, nous ne sommes pas impliqués dans les négociations de First Student avec leurs chauffeurs d’autobus.

“Nous sommes en discussions actives aujourd’hui avec la section locale 179 des Teamsters alors que nous essayons de conclure un nouvel accord contractuel.”

Jen Biddinger, porte-parole de First Student, a déclaré dans un communiqué écrit que l’entreprise était en négociations actives avec la section locale 179 des Teamsters lundi dans l’espoir de parvenir à un nouvel accord contractuel.

Biddinger a déclaré que l’accent était mis sur “la recherche d’une solution mutuellement bénéfique qui éviterait toute interruption de service”.

“Nous comprenons que même un jour sans transport en bus jaune serait difficile pour les familles.” Biddinger a déclaré dans le communiqué. « Nous nous engageons à conclure une entente avec la section locale 179 dans les plus brefs délais. »

Shayla Day de Joliet a déclaré que sa fille de 7 ans fréquente l’une des académies du district 86, qui se trouve à environ 15 minutes de chez elle à Joliet, donc ne pas avoir de service de bus sera “un peu gênant”.

Day a déclaré que sa fille serait déçue, car sa fille a eu des «chauffeurs de bus incroyables» grâce à First Student et que sa fille aime son chauffeur de bus actuel.

“Ma fille est extrêmement excitée quand elle monte dans le bus”, a déclaré Day. «Elle a un chauffeur de bus adorable et attentionné. … Je ne peux pas m’énerver pour le bien de ma fille, alors je dois comprendre les choses.

Néanmoins, Day a déclaré qu’elle soutenait pleinement les chauffeurs de bus. Day a déclaré que son frère travaillait auparavant comme chauffeur de bus et qu’elle comprend les défis liés au transport de nombreux élèves vers et depuis l’école.

“Je sais à quoi les chauffeurs de bus ont affaire”, a déclaré Day. “Il y a une pénurie de chauffeurs d’autobus et les chauffeurs d’autobus doivent travailler plus d’heures.”