Les élèves doivent obtenir un nombre d’heures fixe d’enseignement à distance et Ofsted pour inspecter là où il a des préoccupations, selon le gouvernement

Alors que le pays était plongé dans son troisième verrouillage national, les écoles ont été mises en ligne au moins jusqu’à la mi-février pour tous les élèves, à l’exception des enfants vulnérables et des enfants des principaux travailleurs.

«La dernière chose dont les enseignants et les chefs ont besoin en ce moment est le spectre d’Ofsted, qui n’a été ni utile ni ornemental tout au long de la pandémie», a déclaré le Dr Mary Bousted du National Education Union.

Ofsted peut inspecter les écoles où il a des préoccupations importantes concernant la qualité de l’éducation dispensée – y compris l’enseignement à distance – et les parents peuvent signaler leurs préoccupations au chien de garde après s’être d’abord rendus à l’école, a déclaré le DfE.

Ofsted procédera également à des inspections au printemps des écoles qui ont le plus besoin de défis et de soutien – qui se concentreront fortement sur l’enseignement à distance.

«Alors que les écoles et les collèges sont fermés à la plupart des élèves, l’éducation reste une priorité nationale», a déclaré un porte-parole de l’Ofsted. Parents ».

M. Williamson a déclaré mercredi que la fermeture des écoles était la «dernière chose» que souhaitait un secrétaire à l’éducation. «Mais la fermeture d’écoles pour la majorité des élèves ne signifie pas la fin de leurs études, et les perspectives pour les écoles, les parents et les jeunes sont bien plus positives que celles auxquelles nous avons été confrontés l’année dernière», a-t-il déclaré.