Les écoles doivent recevoir des centaines de millions de dollars de financement pour offrir des cours de rattrapage tout au long de l’été pour empêcher les enfants de tomber à travers les lacunes après presque un an d’éducation manquée.

Boris Johnson devrait annoncer le plan en trois points qui verra les écoles rédiger des tuteurs privés et payer les enseignants pour prolonger leur journée de travail afin de rattraper certaines des heures perdues en classe, rapporte le Sunday Times.

Un montant supplémentaire de La «prime Covid» sera attribuée aux écoles pour chaque élève défavorisé qu’ils ont dans leur établissement.

Le plan de l’université d’été, qui a été élaboré par Sir Kevan Collins, verra les élèves profiter du sport et de l’éducation physique le matin avant de s’asseoir au bureau – en raison des craintes qu’un manque d’activité puisse affecter la santé mentale et la réussite scolaire des élèves, les rapports de publication.

Le Premier ministre Boris Johnson assiste à une édition spéciale virtuelle de la Conférence de Munich sur la sécurité par liaison vidéo à Londres, le 19 février 2021

Une source a déclaré au Sunday Times: « Il ne s’agit pas seulement d’un soutien à l’éducation, mais également d’un soutien social. Nous sommes parfaitement conscients que la santé mentale des élèves a été affectée par le fait de ne pas voir d’amis ou de faire du sport.

Plus de détails sur le plan de rattrapage devraient être annoncés demain par le Premier ministre.

Il devrait également confirmer que les enseignants auront la décision finale sur les notes à attribuer aux élèves pour les GCSE annulés et les examens de niveau A en 2021 – au lieu de l’algorithme gênant Center Assessment Grades qui a vu les notes moyennes faire baisser certains candidats.

Jusqu’à présent, la plupart des fonds de rattrapage ont servi à financer des cours particuliers ou en petits groupes.

Toute décision d’obliger les enseignants à travailler pendant l’été se heurtera probablement à la résistance des syndicats.

La commissaire aux enfants Anne Longfield, qui a prononcé son dernier discours hier avant de démissionner de ses fonctions, a déclaré qu’il était « impossible de surestimer à quel point l’année dernière a été dommageable pour de nombreux enfants ».

Le plan de l’université d’été a été élaboré par Sir Kevan Collins (photo)

Les élèves de l’école et de la crèche Manor Park de Knutsford, dans le Cheshire, alors que les écoles d’Angleterre revenaient après les vacances de Noël, le 4 janvier 2021

Elle a ajouté que l’échec scolaire des enfants sous-évalués était un « scandale national » qui avait commencé bien avant la pandémie – déclarant qu’un enfant sur cinq n’atteignait pas cinq GCSE à l’âge de 19 ans.

Mme Longfield a déclaré: « Il y a deux semaines, le Premier ministre a déclaré que le rattrapage en matière d’éducation était le principal objectif de tout le gouvernement – mais nous ne savons toujours pas si le mois prochain il prévoyait de retirer le crédit universel à des millions de familles.

«Les deux positions ne sont pas compatibles. Si le gouvernement se concentre vraiment sur le rattrapage scolaire, il n’accepterait même pas de pousser 800000 enfants dans le type de pauvreté dévastatrice qui peut avoir un impact beaucoup plus grand sur leurs chances dans la vie que l’école où ils vont ou les frais de scolarité de rattrapage. ils obtiennent.

«C’est le défaut fondamental du fonctionnement du gouvernement: différentes parties du système connaissent différents domaines de la vie de ces enfants, mais personne ne fait le lien.

Les élèves de 5e année utilisent des ordinateurs portables dans une salle de classe de l’Outwood Primary Academy Park Hill à Wakefield, dans le nord de l’Angleterre, le 11 février 2021

«La promesse du premier ministre de« monter de niveau »n’est qu’un slogan à moins qu’elle ne se concentre sur les enfants.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: « Nous savons que les écoles, les parents et les élèves ont besoin de clarté sur les plans dès que possible, c’est pourquoi nous nous sommes engagés à leur fournir un préavis de deux semaines pour qu’ils se préparent.

«Les écoles sont le meilleur endroit pour l’éducation, le développement et le bien-être des jeunes, et nous nous engageons à les rouvrir pleinement dès que la situation de santé publique le permettra.

« Le Premier ministre doit présenter des plans pour la réouverture des écoles le 22 février, et les élèves rentreront au plus tôt le 8 mars. »

Parlant de la nomination de Sir Kevan, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « Je suis absolument déterminé qu’aucun enfant ne sera laissé pour compte à la suite de la pandémie.

«Notre priorité absolue est de rouvrir les écoles et, une fois qu’elles le seront, nous veillerons à ce que les enseignants et les élèves disposent des ressources et du temps dont ils ont besoin pour rattraper l’apprentissage perdu.

« Je suis ravi que Sir Kevan ait été nommé pour diriger ce travail vital – son expérience et son expertise aideront à faire en sorte que chaque jeune soit soutenu pour rattraper son retard dans ses études et acquérir les compétences et les connaissances dont il a besoin pour pouvoir saisir les opportunités à l’avenir. ».