Les élèves devraient détourner l’attention de la création de produits qui « finissent à la décharge »

Les élèves en design et technologie devraient se concentrer sur la conception de solutions aux défis mondiaux plutôt que sur la création de produits qui finissent souvent à la décharge, a suggéré l’une des plus grandes entreprises d’éducation du Royaume-Uni.

Pearson, qui dirige le comité d’examen Edexcel, demande que le programme de conception et de technologie (D&T) soit réformé pour inverser le déclin de l’assimilation de la matière par les élèves.

L’entreprise espère qu’un nouveau programme détournera l’attention de la création de produits qui “pourraient finir à la décharge” et que les élèves aideront à la place à créer des solutions durables aux principaux problèmes mondiaux tels que le changement climatique.

Les étudiants de D&T pourraient relever les défis grâce à la conception numérique des services, ainsi qu’au prototypage physique des produits, a suggéré Pearson.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré qu’il envisageait d’autres mesures pour intégrer la durabilité et le changement climatique dans le D&T et le programme.

Cela vient alors qu’un sondage suggère que près de la moitié (47%) des enseignants et des dirigeants du secondaire pensent que la modernisation du D&T serait bénéfique pour le programme.





C’est une idée sensée de réorienter la conception et la technologie vers des solutions durables Julie McCulloch, Association des dirigeants d’écoles et de collèges

Une enquête menée par l’application Teacher Tapp auprès de 2 295 enseignants et dirigeants du secondaire en Angleterre en janvier a révélé que la moitié d’entre eux soutiendraient le passage à D&T pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique (51 %) et préparer les étudiants à concevoir dans un avenir numérique (49 %).

Sharon Hague, vice-présidente principale de Pearson pour les écoles britanniques, a déclaré: «Le design et la technologie ont fourni des décennies de compétences précieuses aux jeunes, cependant, face au déclin national continu de l’adoption du sujet parallèlement à la hausse des coûts associés à l’atelier actuel. infrastructure et une main-d’œuvre enseignante en diminution, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes soutiennent le changement.

Elle a ajouté: “Bien que la fabrication soit toujours un élément clé de l’éducation au design, notre nouveau programme proposé mettrait également l’accent sur la conception pour la planète, les apprenants étant mis au défi d’aider à créer des solutions durables aux principaux problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la création de moins de produits. qui pourraient finir en décharge.

“Cela pourrait passer par le prototypage physique de produits et d’espaces, mais aussi par la conception numérique de services, d’infographies, d’applications, de sites Web, de campagnes marketing, de lois, de mouvements sociaux, etc.”

L’appel de Pearson pour un changement du programme D&T a été soutenu par un certain nombre d’organisations, dont Google, la Fondation Ellen MacArthur, le Design Council et Let’s Go Zero.

Minnie Moll, directrice générale du Design Council, a déclaré : « Étudier le design à l’école est un vivier de talents crucial, nos recherches montrent que sept sur dix des 1,97 million de personnes travaillant actuellement dans le design l’ont étudié au niveau du GCSE.

« Le déclin depuis une décennie du nombre d’étudiants qui étudient la matière présente un risque majeur et urgent pour l’avenir du secteur.

“Nous devons inspirer la prochaine génération de designers si le Royaume-Uni veut devenir une économie verte florissante.”

Julie McCulloch, directrice des politiques à l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré: «Le design et la technologie sont un sujet qui a été négligé par le gouvernement pendant de nombreuses années, et qui a été mis de côté dans les mesures de performance scolaire qui favorisent les études académiques traditionnelles. sujets.

« Cela a contribué à une baisse inquiétante du nombre d’élèves qui suivent une matière cruciale pour l’apprentissage de la technologie et de l’innovation.

« C’est une idée sensée de réorienter la conception et la technologie vers des solutions durables.

“C’est un domaine dans lequel les jeunes manifestent un grand intérêt et c’est là que l’innovation future doit se situer à la fois en termes d’économie britannique et pour le bien du monde.

« Il est clair que nous n’en sommes qu’au début du développement de cette nouvelle approche, mais il est important que l’on clarifie explicitement ce que l’on entend par « solutions de conception qui répondent aux problèmes mondiaux » et ce que le sujet comprendra exactement. »

Un porte-parole du DfE a déclaré : « Le design et la technologie peuvent enseigner aux jeunes des compétences pratiques essentielles tout en inspirant leur créativité.

“Nous envisageons d’autres étapes pour intégrer la durabilité et le changement climatique dans la matière et le programme plus large afin d’aider à équiper les étudiants pour un avenir vert.”